ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева - 04.07.2026 Украина.ру
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ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева - 04.07.2026 Украина.ру
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 46-летнего жителя Анапы, который инициативно работал на украинские спецслужбы. Об этом 4 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ России
2026-07-04T10:14
2026-07-04T10:14
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"Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", — заявили в ЦОС.По данным спецслужбы, россиянин инициативно вышел на представителя СБУ и по заданию куратора собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае. Он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для планирования ракетно-бомбовых ударов ВСУ. Кроме того, СБУ интересовали графики прибытия представителей власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организация охранных мероприятий и расположение ПВО.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанный заключён под стражу. Киев продолжает вербовать агентуру на территории России. Подробнее об этом – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, фсб, сбу, минобороны
Новости, Россия, Киев, Украина, ФСБ, СБУ, Минобороны

ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева

10:14 04.07.2026
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала подозреваемого в госизмене гражданина РФ
ФСБ России задержала подозреваемого в госизмене гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 46-летнего жителя Анапы, который инициативно работал на украинские спецслужбы. Об этом 4 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ России
"Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", — заявили в ЦОС.
По данным спецслужбы, россиянин инициативно вышел на представителя СБУ и по заданию куратора собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.
Он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для планирования ракетно-бомбовых ударов ВСУ. Кроме того, СБУ интересовали графики прибытия представителей власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организация охранных мероприятий и расположение ПВО.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанный заключён под стражу.
Киев продолжает вербовать агентуру на территории России. Подробнее об этом – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
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