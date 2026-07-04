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ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева - 04.07.2026 Украина.ру
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 46-летнего жителя Анапы, который инициативно работал на украинские спецслужбы. Об этом 4 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ России
2026-07-04T10:14
2026-07-04T10:14
2026-07-04T10:14
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"Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", — заявили в ЦОС.По данным спецслужбы, россиянин инициативно вышел на представителя СБУ и по заданию куратора собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае. Он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для планирования ракетно-бомбовых ударов ВСУ. Кроме того, СБУ интересовали графики прибытия представителей власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организация охранных мероприятий и расположение ПВО.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанный заключён под стражу. Киев продолжает вербовать агентуру на территории России. Подробнее об этом – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, фсб, сбу, минобороны
Новости, Россия, Киев, Украина, ФСБ, СБУ, Минобороны
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 46-летнего жителя Анапы, который инициативно работал на украинские спецслужбы. Об этом 4 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ России
"Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", — заявили в ЦОС.
По данным спецслужбы, россиянин инициативно вышел на представителя СБУ и по заданию куратора собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.
Он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для планирования ракетно-бомбовых ударов ВСУ. Кроме того, СБУ интересовали графики прибытия представителей власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организация охранных мероприятий и расположение ПВО.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанный заключён под стражу.
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