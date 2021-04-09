В четверг, 8 апреля, Военно-морские силы Украины приступили к внеплановым военным учениям. В тот же день в пресс-службе Южного военного округа России сообщили о межфлотском переходе более 10 катеров и судов Каспийской флотилии ЮВО в Чёрное море. Тем временем в Турции готовят новый масштабный проект, который может сместить баланс сил в Чёрном море

В четверг, 8 апреля, турецкий суд удовлетворил требование прокуратуры продлить срок задержания 10 отставных турецких адмиралов ещё на четыре дня.

В минувшие выходные они в числе 104 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором выразили обеспокоенность по поводу создания параллельного Босфору канала «Стамбул» и возможности выхода страны из Конвенции Монтрё. Казахстанский эксперт сказал, насколько сильны в республике позиции Турции и турецкого бизнеса © CC0, Pixabay

Военные призвали прекратить любые дискуссии о выходе из Конвенции, а также сохранить действующую Конституцию, изменить которую ранее призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, адмиралы осудили «попытки показать, что армия Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».

В последнем усмотрели намёк на поведение контр-адмирала Мехмета Сары, надевшего тюрбан и накидку для молитвы поверх формы. Многие отставные военные усмотрели в этом посягательство на светскость Турции — принцип, заложенный Ататюрком.

Выступление отставных адмиралов вызвало резкую критику со стороны властей. В понедельник, 5 апреля, был выдан ордер на арест 10 адмиралов. Ещё четверых попросили явиться в следственные органы самим.

Причина, по которой в заявлении адмиралов была упомянута Конвенция Монтрё, — дискуссия в СМИ, вызванная, в свою очередь, словами самого Эрдогана.

«Стамбульский канал не имеет отношения к Конвенции Монтрё. Мы проектируем новый канал как альтернативу для морского сообщения через Босфор. Только за последние два года на Босфоре произошла 41 авария с судами. Да и нельзя забывать катастрофы прошлого», — заявлял он в 2014 году.

При этом среди прочего Конвенция касается не только торговых, но и военных судов. При этом для военных судов нечерноморских государств установлены ограничения.

Всё это заставило многих, в том числе и в России, опасаться роста напряжённости в Чёрном море после окончания строительства канала «Стамбул». Тем более Турция — член НАТО.

К тому же Анкара усилила работу на постсоветском пространстве — в государствах, находящихся в сфере российских интересов.

Тюркское единство

В среду, 31 марта, состоялось заседание саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Участие в нём приняли главы Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Изначально саммит должен был проходить в Туркестане, однако из-за пандемии его решили провести онлайн. «Разве у них много денег?» Безпалько сказал, как Турция вмешивается в дела России © РИА Новости, Нина Зотина

«Наша цель — превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века», — заявил на открытии саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Одним из основных факторов успеха партнёрства тюркских государств в будущем Токаев назвал сотрудничество в образовательной сфере. По его словам, общее культурно-просветительское пространство можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки». Он будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации.

За несколько дней до этого на севере Казахстана вспыхнул скандал: вечером в пятницу, 26 марта, паблики Павлодара сообщили, что на следующий день в государственных СМИ выйдет объявление о слушаниях по переименованию улиц в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, которые должны состояться уже 29 марта. И это при том, что по закону такие объявления должны публиковаться за 30 дней.

На следующий день журналисты добыли список улиц. Предлагалось переименовать улицы Мира, Ермакова, 29 Ноября, Набережную, Комсомольскую, Павлова, Луначарского, Циолковского, Розы Люксембург, Теплова, 1-ю и 2-ю Южные, Парковую, Донецкую, Кубанскую, Совхозную, Таганрогскую. При этом речь не шла о переводе их названий на казахский язык. Улицам давали имена выдающихся уроженцев Казахстана.

Примечательно, что переименование готовилось в авральном темпе — с 1 мая в стране начинает действовать мораторий на переименования.

События в Павлодаре снова заставили говорить о дерусификации в республике. Заявление Токаева лишь подлило масла в огонь дискуссии.

Но есть у тюркского мира и экономическая составляющая. О ней на саммите 31 марта говорил турецкий президент Эрдоган.

«По центральному коридору Восток—Запад через Каспийское море мы можем обеспечить беспрерывные поставки в Европу, что также повысит стратегический вес и процветание наших стран», — заявил он. Украинские дипломаты устроили скандал из-за карты России в Турции © Facebook Emine Dzheppar

Тем самым Эрдоган анонсировал создание пути, связывающего Китай и ЕС в обход России. Кроме того, коридор может стать альтернативой коридору Север—Юг, о необходимости завершения создания которого заявлял посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Всё возрастающая роль Турции на постсоветском пространстве и превращение её в конкурента РФ тревожит многих в России. Несмотря на это, отношения между государствами остаются партнёрскими.

Не только член НАТО

В декабре 2020 года на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что если его турецкий коллега считает что-то для своей страны выгодным, то «идёт до конца».

«Может быть, [у нас] иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет», — подчеркнул Путин.

Спустя несколько месяцев — в марте 2021 года — президент Турции был одним из лидеров, поддержавших Путина в его «заочной словесной дуэли» с президентом США Джо Байденом. Санкций США не ощутили: Турция ведет переговоры с РФ по закупке второго полка С-400 © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

«Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю. Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ», — заявил Эрдоган.

Несмотря на то что Турция — член НАТО, её соратницы по Альянсу не всегда относятся к ней с симпатией.

Так, вечером 8 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу у себя в Twitter выступил с критикой премьер-министра Италии Марио Драги.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его уродливые и необоснованные заявления о нашем избранном президенте», — заявил Чавушоглу.

Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2021

​

Ранее в тот же день Драги заявил, что Эрдоган — диктатор.

«С этими диктаторами, с которыми, однако, нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс», — сказал Драги на пресс-конференции, отвечая на вопрос о президенте Турции.

Он заявил, что «не разделяет поведения» Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я считаю, что оно было неподобающим», — сказал Драги.

Ранее в адрес Эрдогана и Турции жёстко высказывалось и руководство Франции.

А США грозили Турции неприятностями за покупку российских систем ПВО С-400. В конечном итоге 7 апреля Госдеп США ввёл санкции в отношении турецкого Агентства по оборонной промышленности (SSB) и четырёх его чиновников. Казахстанский эксперт объяснил, чего не понимают сторонники братства с Турцией © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Таким образом, отношение коллективного Запада к Турции немногим отличается от отношения к РФ. И не будь Турция членом НАТО, вполне вероятно, политика Запада в отношении этой страны (в том числе и санкционная) была бы столь же жёсткой, как и в отношении России.

Да и членом НАТО во время первого расширения Альянса в 1952 году Турция стала лишь потому, что Западу нужен противовес СССР на Ближнем Востоке, а также турецкие авиабазы — для размещения бомбардировщиков с атомными бомбами.

Теперь же политика Турции вызывает обеспокоенность и у её союзниц по НАТО.

В общем, Россия и Турция обречены на тесное взаимодействие. И для обеих стран лучше, чтобы это было партнёрство, а не конфронтация.