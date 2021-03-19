Правительство ФРГ предлагает администрации президента США Джо Байдена обменять дополнительную поддержку Украины со стороны Берлина на возможность достроить СП-2 без новых американских санкций, о чем канцлер Ангела Меркель объявит уже в пятницу, 19 марта, на экономическом форуме в Берлине

ФРГ предлагает США очередную сделку с целью оградить СП-2 от санкций

Правительство Германии в ходе переговоров с США о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» (СП-2) предложило «более решительную поддержку Украины», если Вашингтон откажется от новых санкций против участников проекта. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Кабмине ФРГ. В целом, как пишет издание, власти Германии ставят Украину в центр своего внимания по трём причинам.

Во-первых, экономический успех этой страны считается чрезвычайно важным для того, чтобы выдержать конфронтацию с Россией, в которой изображают Украину политически и экономически несостоятельной. Во-вторых, по мнению Берлина, Украина может помочь Европейскому союзу достичь амбициозной цели — избавиться от «грязной» тепловой энергетики к 2050 году. В Германии считают, что в среднесрочной перспективе Украина сможет поставлять в ЕС 7,5 гигаватт водорода (то есть почти пятую часть того количества водорода, которое должно быть произведено во всём ЕС к 2030 году — 40 гигаватт). А в-третьих, экономика Украины тесно связана с судьбой российско-немецкого газопровода «Северный поток – 2», потому правительство ФРГ предлагает администрации президента США Джо Байдена обменять дополнительную поддержку Украины со стороны Берлина на возможность достроить СП-2 без новых американских санкций. Немецкий эксперт: Европе не нужен «Северный поток – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

Handelsblatt пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 марта на экономическом форуме в Берлине объявит о более активной работе немецких компаний на Украине. Также в форуме примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие члены украинского правительства. По информации издания, первый пилотный проект по водороду в рамках форума уже согласован: он включает создание расщепляющего воду электролизера стоимостью 25 миллионов евро и мощностью 8,5 мегаватт. Помимо правительств двух стран, в проект вовлечены Siemens Energy и крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК.

Завод по производству водорода планируют построить на базе металлургического комбината «Метинвест» в Мариуполе. Частично водород там будет использоваться для производства стали с низким уровнем выбросов. «Метинвест», как и ДТЭК, принадлежит олигарху Ринату Ахметову. «Крупные водородные проекты не могут быть начаты без политической поддержки и субсидий», — сказал Handelsblatt генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Очевидно, что речь идёт о немецких субсидиях, поскольку у киевских властей таких денег просто нет.

Стоит отметить, что это не первая сделка, которую Берлин предлагает Вашингтону в обмен на возможность достроить и запустить СП-2 без введения новых американских санкций. Так, в августе 2020 года министр финансов ФРГ Олаф Шольц направил главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором выразил готовность немецких властей вложить до 1 миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приёму американского сжиженного природного газа. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока – 2"», — говорилось в письме. Однако администрация Дональда Трампа от этого предложения отказалась.

«Северный поток – 2» поставил Джо Байдена перед дилеммой

Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода «Северный поток-2», сообщило 18 марта американское агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. Агентство сообщает, что в санкционный список может быть «потенциально включена» швейцарская Nord Stream 2 AG — компания, созданная для управления газопроводом. Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море, и другим компаниям, предоставляющим проекту материалы и услуги.

При этом в тот же день Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте СП-2, прекратить работу. «Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе „Северный поток — 2", рискует оказаться под санкциями США», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. «Как заявлял президент США, „Северный поток — 2" — это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе», — добавил Блинкен. По его словам, СП-2, согласно оценке США, следует считать «геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность». Разумков пожаловался сенатору США на «Северный поток – 2» © rada.gov.ua

Однако, по мнению источников американской редакции портала Politico, администрация Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций, которые, по информации собеседника портала, действительно готовят в Вашингтоне. Байден хочет одновременно как остановить постройку СП-2, так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта. «Мы находимся между двух огней», — сказал один из собеседников издания из Белого дома. Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от неё конкретных действий. Судя по всему, именно этим давлением и вызвано упомянутое выше резкое заявление Блинкена.

При этом 16 марта американское агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Германия хочет выиграть время в переговорах с Соединенными Штатами по теме «Северного потока — 2», чтобы добиться завершения проекта. По оценкам аналитиков, строительство газопровода могут завершить к сентябрю, и в Берлине считают, что после его запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную. «Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты перед фактом, что проект уже готов», — говорится в материале Reuters.

«Фортуна» прошла треть датского участка газопровода

Пока между Берлином и Вашингтоном продолжается «война нервов» вокруг «Северного потока — 2», его достройка продолжается высокими темпами. Так, по состоянию на 17 марта, российская трубоукладочная баржа «Фортуна» уложила около 17 из 49 километров одной нитки СП-2 в датской экономической зоне. По данным навигационного портала Marinetraffic, за последние сутки судно прошло более 1 100 метров. Такую скорость баржа смогла развить при благоприятной погоде. «Фортуна» ведет работы с 6 февраля, однако неоднократно вынуждена была простаивать из-за штормов, последний раз это случилось с 11 по 14 марта.

«Фортуна» работает на нитке В, ей осталось достроить 32 километра в датских водах и еще 13,9 километра в немецких. Что касается нитки А с более протяженным недостроенным участком — около 80 километров, то её строительство планируется возобновить в ближайшие недели. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» по плану должно присоединиться к строительству в водах Дании до конца текущего месяца, сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA). «Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», — уточнил датский регулятор. Ныне «Академик Черский» находится вблизи Калининграда, где проходит ходовые и предэксплуатационные испытания.

При этом достройка СП-2 вызывает неприкрытый интерес у военных стран НАТО. Так, 17 марта патрульное судно «Диана» (P520) Королевских ВМС Дании подошло на максимально разрешенное расстояние к российским судам в полторы мили, которые для создания охранной зоны работ установило Датское морское ведомство, и провела осмотр судов и строительство проекта с близкого расстояния. А 16 марта самолёт-разведчик шведских ВВС Gulfstream IV GIV-SP летал примерно в 40 километрах от трубоукладчика «Академик Черский» по очереди со стратегическим разведывательным самолётом Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании.

Этот авиаразведчик также частый гость у берегов Калининграда. 23 и 25 февраля он совершил полеты к датскому острову Борнхольм и кружил к юго-западу от него, неподалёку от места работ баржи «Фортуна». При этом власти Дании, Швеции и Великобритании не подтвердили сделанные в феврале 2021-го заявления пресс-службы внешней разведки Украины о том, что суда снабжения, работающие на достройке СП-2, будто бы не придерживаются утвержденного маршрута при переходе из немецкого порта Мукран к месту проведения работ в водах Дании. Марунич: Байден точно так же как и Трамп хочет остановить «Северный поток 2» © AP, Matt Slocum

Украинские разведчики тогда также сообщили, что в Москве хотят как можно быстрее завершить достройку СП-2, приурочив это ко Дню России — 12 июня. При этом в «Газпроме» неоднократно призывали не заострять внимания на сроках завершения строительства, точных дат которого нет, так как важен сам запуск проекта. Однако у российского газового монополиста явно есть планы на использование СП-2 уже в этом году.

В частности, на минувшей неделе «Газпром» сообщил, что газовый рынок Европы летом будет работать в режиме «зеленой зимы», в подземные хранилища газа (ПХГ) нужно будет закачать минимум в 1,5 раза больше голубого топлива, чем летом 2020 года. По информации Gas Infrastructure Europe, объемы газа в ПХГ Италии снизились до 39%, Австрии — до 33%, Германии и Нидерландов — до 27%, а Франции — до 18%. Общие запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 33%, это минимальное значение с апреля 2018 года, когда они были заполнены на 18%, и причиной являются аномальные холода.

Как написал российский публицист Дмитрий Лекух в колонке для издания RUPOSTERS, «Газпрому» этим летом придется качать газ через все доступные маршруты в предельно авральном режиме, заполняя европейские ПХГ. При этом ни «Газпром», ни, что самое главное, его европейские партнеры просто не видят никаких перспектив в украинском маршруте по целой совокупности причин, главная из которых — техническая. В частности, украинская ГТС ещё десять лет назад была подвержена «сквозной коррозии» и требовала модернизации стоимостью более 4,5 миллиарда евро. «Если в текущем году украинская ГТС еще способна прокачать какие-то дополнительные объемы российского энергетического сырья, то уже в самой ближайшей исторической перспективе — вряд ли» — отмечает Лекух.