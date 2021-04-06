На промежуточных выборах в 87-м округе (Ивано-Франковская область), которые состоялись еще 28 марта, так и не смогли пока избрать нового парламентария. На Украине давно не было настолько скандальных выборов и махинаций

Сначала в течение недели здесь не могли подсчитать голоса 40 000 избирателей. Сразу после голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа пропали, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. В округ подтянули СБУ и «слуг народа». Основные кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и махинациях. В воскресенье, 4 апреля, голоса вроде бы подсчитали, но в понедельник ЦИК отложила объявление результатов выборов до решения судов. Стало быть, вакантное место в парламенте еще долгое время будет пустовать.

Члены Центризбиркома 5 апреля заслушали главу окружной избирательной комиссии, задали ему вопросы, после чего глава ЦИК Олег Диденко объявил, что до получения всех решений суда заседание переносится на неопределенный срок. Тем временем в полиции заявляют о 17 открытых уголовных делах в связи с выборами и подсчетом голосов.

В этом округе за депутатский мандат сражались крупный бизнесмен Александр Шевченко, совладелец элитного курорта «Буковель», который шел от партии Игоря Коломойского «За будущее», силач и шоумен Василий Вирастюк от президентской партии, а также националист Руслан Кошулинский, замглавы ультраправой партии «Свобода».

Фактически же на этом избирательном участке конкурировали между собой: деньги, националистические взгляды и админресурс. Совладелец «Буковеля» и приближенный Коломойского Александр Шевченко долгое время «окучивал» округ, прямо или косвенно подкупая избирателей. Националистические взгляды тоже традиционно свойственны значительной части населения Прикарпатья. Тем не менее победителем в этом забеге оказался административный ресурс — способность президента мобилизовать в свою пользу местную администрацию, СБУ, полицию, СМИ, членов ЦИК и депутатов. Если бы речь шла о партии, критически настроенной в отношении указаний посольства США, то уже давно бы молодые люди с ленточками цветов национального флага разбили палаточный лагерь, заявляя об украденных выборах. Бабло и зло. Чем важна победа «Слуг народа» в Прикарпатье

Согласно итоговым данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 15 076 избирателей, что составило 31,25% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Второе место у Александра Шевченко с 29,69%, отставшего от Вирастюка на 749 голосов. Третьим пришел «свободовец» Руслан Кошулинский с результатом 28,86%, набравший 13 927 голосов.

Однако предыдущие соцопросы и экзитпол показывали победу Александра Шевченко.

Кошулинский и Шевченко не признают результатов выборов и намерены оспаривать результаты в судах. Гражданская сеть «Опора» сообщает о расхождениях при подсчете голосов за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

«Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко», — сообщает кандидат от партии «За будущее».

В понедельник Александр Шевченко обратился к тем, кто является реальной властью на Украине, — послам стран «Большой семерки» с жалобой на фальсификации и кражу бюллетеней. Послы США, Великобритании и Франции, вероятно, даже плохо себе представляют, где находится этот округ и почему их касается данный вопрос. Однако обращение к ним по любым спорным вопросам весьма показательно, так как подчеркивает несамостоятельность украинских властей. В скором времени, надо полагать, даже споры о меже между двумя фермерскими хозяйствами можно будет решить, лишь подключив непосредственно послов и администрации стран G7. Сейчас же посольства США и Германии должны выяснить, кто украл бюллетени в Ивано-Франковской области.

Одесский журналист Юрий Ткачёв детально объясняет, как именно было организована кража голосов, отданных за неугодного власти кандидата. «У всех этих странностей есть простое и логичное объяснение. После того как мешки с бюллетенями были сданы в окружную комиссию, они были вскрыты членами комиссии и/или охранявшими их офицерами СБУ, и часть бюллетеней с пометками за Шевченко были попросту украдены. И при пересчете, конечно, этих украденных бюллетеней недосчитались, что и стало поводом к отмене результатов голосования на этих участках (где Шевченко побеждал провластного Вирастюка). И именно для того, чтобы организовать кражу бюллетеней, и было устроено затягивание подсчета голосов на неделю. Чтобы представители участковых комиссий физически не могли следить за тем, что будет происходить с пачками бюллетеней с их участков (невозможно не спать неделю!)», — пишет Ткачёв.

Западноукраинский политолог Роман Куницкий видит в махинациях с подсчетом голосов дискредитацию самой идеи выборов. «Я помню разные выборы в Украине, но такого треша, как на 87-м округе, не видел, наверное, уже лет 15. Приезжает десант депутатов "слуг народа", приезжает спецназ СБУ и всех выгоняет из избиркома. Затем пересчитывают голоса, и странным образом голосов уже больше у кандидата от "Слуги народа". Такими темпами сотни членов УИК, включая "слуг народа", должны получить от 2 до 5 лет за фальсификацию выборов. Я не уверен, что Вирастюк хочет на такое подписаться, иначе вообще в Надворную [центр 87-го округа] может не приезжать. Я не знаю, кто больше виноват: тот, кто покупает голоса избирателей, или тот, кто ворует бюллетени. Весь этот треш нужно прекращать и назначать перевыборы. Потому что с таким развитием событий выборы в стране вообще можно отменять», — говорит политолог.

Вместе с тем он видит в этих схемах и краже бюллетеней как репетицию махинаций на последующих выборах, так и результат давления со стороны администрации США, ополчившейся на Игоря Коломойского (еще один его сподвижник в Раде США не нужен).

В целом же скандальные выборы в 87-м округе были весьма показательными. Во-первых, они продемонстрировали готовность партии власти прибегать к любым методам, включая кражу, чтобы привести к власти своих ставленников. Во-вторых, эти выборы еще раз подчеркнули несамостоятельность украинских властей и готовность в угоду США «резать» неугодного кандидата, который, в свою очередь, тоже апеллирует к западным посольствам. И в-третьих, отчаянная битва «слуг народа» в Ивано-Франковской области при фактическом сливе параллельных выборов в Донецкой области (городе Покровске) показывает, что очередная «общенациональная» партия отступает на запад страны, где уже топчутся «Евросолидарность» и «Свобода» вкупе с десятком мелких националистически партий. В итоге же украинские власти рискуют просто утратить легитимность в глазах общества как Западной, так и Восточной Украины.