На фоне разрастающегося, словно снежный ком, коронавируса, который бьет на Украине все рекорды, в экономике страны происходят поистине революционно-анекдотические события. Решено продать почти все, что еще не продано из предприятий, и при этом отказаться от туалетной бумаги из РФ

COVID всему голова

Ежедневно Украина бьет рекорды по заболеванию коронаврисом и смертности от него. На минувшей неделе Украина поставила сразу несколько антирекордов по смертности от ковида и по заболеваемости. К пятнице, 2 апреля, как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook, в стране заболели за сутки рекордное для Украины количество человек — 19 893, умерших — 433 человека.

Для сравнения: количество заболевших в Украине примерно такое же, как в России. Только в России в пять раз больше населения. Иными словами, в Украине эпидемиологическая ситуация в пять раз хуже, чем в соседнем «государстве-агрессоре», вакцину которого украинские чиновники отказываются покупать и производить у себя, называя ее «гибридным оружием». Киев разработал стратегию экономического развития Донбасса © Y27 / wikimedia.org

Между тем очевидно, что в пропагандистские скетчи власти население верит все меньше, от индийской вакцины отказываются не только простые граждане, но и сами медики. И поэтому медицинским чиновникам приходится сетовать на отсутствие желания у медработников вакцинироваться.

При этом отдельно стоит отметить, что из почти 20 тысяч 834 — медработники. Причины столь высокой заболеваемости населения — в нежелании вакцинироваться. Население не верит в эффективность индийских и китайских препаратов, притом не верят не только простые люди, но сами чиновники и даже медики. Это видно по тому, как развивается ситуация с черным рынком вакцин.

Черный рынок вакцин, в том числе и «гибридного» «Спутника V», на Украине процветает опережающими официальную вакцинацию темпами. При этом в этом секторе теневой экономики Украина не только на первом месте, но, похоже, единственная в мире. Во всех остальных странах вакцину из-под полы не продают.

Средняя стоимость вакцин на черном рынке в Незалежной, как выяснил корреспондент издания Украина.ру, от одной до трех тысяч долларов США. Понятно, что позволить себе заплатить за один укол в самой нищей стране Европы могут только весьма состоятельные люди, то есть крупные бизнесмены (мелкий и средний бизнес в период локдауна тоже весьма поиздержался) и коррумпированные чиновники. То есть те самые люди, которые официально объявили «Спутник V» «гибридным оружием», — министры, их замы и порошенки с яценюками.

Богатые и тщеславные

Что касается последней категории граждан, то на этой неделе у них были дни обнажения и любования. В том смысле, что им пришлось разоблачиться перед обществом, отчитываясь о своих доходах, что они и не преминули сделать, соответственно устроив ярмарку тщеславия.

Президент Украины Владимир Зеленский, который за 2019 год задекларировал 15 млн грн дохода, в 2020 году увеличил свой заработок более чем на 4 млн грн, задекларировав 19,1 млн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал заработную плату 692 287 гривен в 2020 году, что на треть меньше, чем в 2019 году. Впрочем, это не помешало главному правоохранителю страны разбогатеть на несколько миллионов через жену, получающую зарплату одновременно в Харькове и в одном из городов Италии.

Как и в прошлом году, Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,90 кв. м и 70,90 кв. м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 кв. м). Супруги Аваковы имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв. м.

Вообще наличие нескольких квартир у украинских вип-чиновников — давняя традиция. Например, у бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко целый подъезд был для этого приспособлен, правда, все квартиры были записаны даже не на жену, а на ее бухгалтера.

Такой подход к извлечению доходов позволяет чиновникам иметь дополнительные денежные средства со сдачи недвижимости, при этом, как правило, необлагаемых (кто там знает, кому что сдали) налогом. Хотя и необязательно, что сдают.

Чуть ли не больше всех состоятельных вип-чиновничьих семей заработали в минувшем году супруги Денис Малюська и Людмила Рабчинская. Так, глава семьи, министр юстиции Украины Денис Малюська за 2020 год задекларировал 638 тысяч 719 гривен зарплаты, а его жена Людмила Рабчинская, которая трудится замглавы Министерства цифровой трансформации, заработала 777 тысяч гривен.

Помимо заработных плат супругов, семья, видимо, как очень нуждающаяся, получила помощь при рождении ребенка в размере 20 тысяч гривен. Больше никаких доходов Малюська и его жена в прошлом году не имели. Вместе с тем на банковском счете у министра — около 67 тысяч гривен и 36 тысяч долларов, у его жены — 146 тысяч гривен и почти 2 тысячи долларов. Кроме того, министр имеет общее право пользования на две квартиры и одну в своей собственности. Экономист объяснил, зачем Европе украинский водород © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Глава Офиса президента Андрей Ермак за прошлый год получил 444 539 гривен зарплаты и внес сведения о 153 тысячах долларов, 50 тысячах евро, 580 грн наличными. Помимо этого, среди его активов числятся почти 10 миллионов гривен на банковских счетах, квартира площадью 107 квадратных метров и стоимостью 3,5 млн гривен, автомобиль Mercedes-Benz S 350 стоимостью 2 972 776 грн. При этом интересно, что состоятельный вип-чиновник, имея на счету несколько миллионов гривен, получил кредит в Альфа-Банке «страны-агрессора» в размере более 3,3 млн грн, из которых выплатить ему осталось свыше 2,6 млн грн.

Хорошо закончил год и глава СБУ Иван Баканов. В 2019 году он задекларировал 536 тыс. грн зарплаты, то есть это 75 651 грн в пересчете на месяц (он работал только часть года). Зато в 2020 году его зарплата за год составила 1,417 млн грн. Иными словами, в пересчете на 12 месяцев это 118 154 грн. То есть зарплата главного спецслужбиста страны выросла за год на 54%.

Не может пожаловаться на отсутствие средств пропитания, в отличие от более чем 50 процентов населения, живущих ниже прожиточного минимума, и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер парламента за прошлый год заработал 547 563 гривны, 1,6 млн гривен получил от отчуждения имущества. В декларации председатель Рады указал домовладение площадью 492,2 кв. м и стоимостью 2,9 млн гривен, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Также у Разумкова во владении находятся несколько машин: Toyota Land Cruiser 200 (2013), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) и BMW X5 (2016). Последние две машины принадлежат его жене Юлии Чайке. У Разумкова есть 28,5 млн гривен и 75 000 долларов наличными, за женой числятся 140 000 долларов, 45 000 евро и 970 000 гривен.

Высокие зарплаты чиновников — не грех. Вот только они никак не коррелируют со средней зарплатой по стране 12 549 гривен (около 30 тысяч рублей). То есть в среднем зарплата чиновника отличается от того, что получает среднестатистический гражданин, в 20-30 раз.

При этом, чтобы избежать известного казуса «средней температуры по больнице», надо отметить, что ситуация, когда один чиновник, «съедающий» 30 средних зарплат, на самом деле обозначает, что несколько сотен человек по этой причине получают зарплаты в несколько раз ниже средней по стране…

Отдать долги и не потеть

Чем же таким важным заняты украинские чиновники за свои баснословные зарплаты (почти у каждого более миллиона рублей, если перевести их в российскую «агрессивную» валюту)? Кстати, зарплатам своих украинских коллег могли бы позавидовать российские и прочие заграничные руководители министерств и ведомств. Экономист оценил перспективы водородного проекта ЕС-Украина © РИА Новости, Нина Зотина

Они озабочены возвращением долгов. Но не своих, которых у них нет по причине сверхвысоких зарплат и роялти с выступлений «95 квартала», а государственных, которые набрали их предшественники и они сами (госдолг Украины в марте вырос еще на 1 млрд долларов).

Поскольку долг страны приблизился к 100 млрд и уже вышел за критическую черту ВВП, решено было во вторник, 30 марта, в парламенте приступить к тотальной распродаже госимущества и продать иностранным инвесторам все то, что еще худо-бедно работает в Украине.

В первую очередь с молотка пойдут АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик»), АО «Одесский припортовый завод», АО «Объединённая горно-химическая компания», Президент-отель и шесть облэнерго. Во второй очереди «Укрпочта», Укрзализныца» (то есть железная дорога) и «Нафтогаз» (то есть все, что касается поставок населению газа и ГСМ).

Насчет долгов понять сложно, то есть удастся ли их погасить. Потому что тот же АО «Одесский припортовый завод», который когда-то не хотели продавать за 400 млн гривен, теперь продают… за одну гривну (обременен долгами).

Хотя тут схема понятна. Сверхприбыльный когда-то ОПЗ скорее всего искусственно обанкротили, чтобы теперь за бесценок приобрести.

Но еще хуже с «Укрпочтой», через которую миллионы украинцев получают пенсии и почтовые отправления, плюс заказы по интернету. Как правило, в таких случаях убыточные направления будут закрыты (типа доставки газет), а на прибыльные (например доставку пенсий) тарифы за счет получателей подняты.

Та же схема будет работать и после приватизации «Укрзализныцы». Все неприбыльные внутренние направления закроют, а прибыльные, грузовые, например, будут работать с повышенными тарифами, которые так же будут оплачивать граждане через доставленные им по железной дороге продукты и вещи домашнего обихода.

Ведь не случайно в более развитых странах, например, России, почту не приватизируют и не продают иностранным или отечественным инвесторам, а Желдортранс не продают, а акционируют с участием государства и при наличии именно у государства контрольного пакета.

Кстати, в этой связи о России. На минувшей неделе принято решение о наложении санкций, то есть запрете поставок в Украину газетной и туалетной бумаги, моющих средств и железнодорожных колес. Про бумагу и моющие средства — все понятно — Россия спокойно переключится на другие рынки, а украинские производители поднимут цены в связи с отсутствием конкуренции, что опять же будут оплачивать простые граждане. А что касается колес, то и с ними все прозрачно — монопольный их производитель в Украине Виктор Пинчук, подкармливающий соросят в правительстве и парламенте, в результате этих санкций станет богаче еще на несколько сотен миллионов долларов.

В остальном, похоже, украинская экономика никого, кроме простых нищих граждан, не интересует. А простых граждан она волнует только способом дожить до следующей зарплаты.