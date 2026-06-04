Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций - 04.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260604/oreshkin-prizval-rf-otkhodit-ot-oboronitelnoy-modeli-v-otnosheniyakh-s-zapadom-i-ne-zhdat-otmeny-1079822944.html
Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций
Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций - 04.06.2026 Украина.ру
Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций
России следует отходить от оборонительной модели во взаимодействии со странами Запада, так как прежняя система международных отношений уже не восстановится. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
2026-06-04T15:48
2026-06-04T15:48
россия
новости
запад
ближний восток
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102336/66/1023366642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b2a544fc16f52020642995ccd0087f5.jpg
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что стране необходимо отказываться от исключительно оборонительной модели в отношениях с Западом, поскольку "старый мир не вернется"."Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счёту, мы уже от этого отошли... Главный ещё момент: надо не ждать, что что-то вернётся старое", — отметил Орешкин.По его убеждению, происходящие в мире изменения носят фундаментальный глобальный характер. "Мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет", — подчеркнул замглавы администрации.Он также призвал не рассчитывать на отмену санкционных ограничений. "Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции... От чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022–2023 году, мы постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усиливать", — добавил чиновник.Орешкин призвал смотреть в будущее более оптимистично и больше говорить о возможностях. Он отметил, что западная экономика находится в состоянии нестабильности, а события на Ближнем Востоке "лихорадят весь мир". При этом, по его словам, продолжается рост экономик Китая, Индии и ряда африканских стран."Надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения", — убеждён замглавы администрации президента.В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что Запад начнёт смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Он прогнозировал ослабление ограничений уже в текущем году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
запад
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102336/66/1023366642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a318ef48f270756b369d36fd39e21d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, запад, ближний восток, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Россия, Новости, Запад, Ближний Восток, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру

Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций

15:48 04.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства энергетики РФ
Заседание коллегии Министерства энергетики РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
России следует отходить от оборонительной модели во взаимодействии со странами Запада, так как прежняя система международных отношений уже не восстановится. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что стране необходимо отказываться от исключительно оборонительной модели в отношениях с Западом, поскольку "старый мир не вернется".
"Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счёту, мы уже от этого отошли... Главный ещё момент: надо не ждать, что что-то вернётся старое", — отметил Орешкин.
По его убеждению, происходящие в мире изменения носят фундаментальный глобальный характер.
"Мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет", — подчеркнул замглавы администрации.
Он также призвал не рассчитывать на отмену санкционных ограничений. "Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции... От чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022–2023 году, мы постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усиливать", — добавил чиновник.
Орешкин призвал смотреть в будущее более оптимистично и больше говорить о возможностях. Он отметил, что западная экономика находится в состоянии нестабильности, а события на Ближнем Востоке "лихорадят весь мир". При этом, по его словам, продолжается рост экономик Китая, Индии и ряда африканских стран.
"Надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения", — убеждён замглавы администрации президента.
В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что Запад начнёт смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Он прогнозировал ослабление ограничений уже в текущем году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиЗападБлижний ВостокПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:30Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
17:14Новости с Харьковского направления: ВС РФ прорывает оборону ВСУ
17:04Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
16:57В России заочно осудят экс-министра обороны Британии за призывы терроризму
16:53Унижение Анналены. Как Германия в ООН провалилась
16:49В семи городах ДНР отключили воду после удара по энергообъектам
16:30Суздальцев назвал условие, при котором Европа сможет помочь Москве и Киеву заключить мир
16:18Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины
16:17Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга
16:12Колледж в Старобельске сохранят в память о погибших студентах
16:08Аксёнов сообщил о временных ограничениях на продажу топлива в Крыму
16:03Стубб предложил взять в ЕС почти всех, Дмитриев побеседовал с переговорщиками США. Главное к этому часу
16:00Курско-Харьковско-Азовская железная дорога: ключ к богатствам Донбасса
16:00Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море
15:53Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора
15:52"Европа под нашим колпаком": Суздальцев о планах США разместить ядерное оружие в странах НАТО
15:49ВСУ лишили солнечной энергии, ВС РФ зачистили строения Комсомольского. Новости СВО
15:48Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций
15:15Украинские раскольники штурмом захватили Троицкий собор в Кременчуге
15:12Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье
Лента новостейМолния