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Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций

Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций - 04.06.2026 Украина.ру

Орешкин призвал РФ отходить от "оборонительной модели" в отношениях с Западом и не ждать отмены санкций

России следует отходить от оборонительной модели во взаимодействии со странами Запада, так как прежняя система международных отношений уже не восстановится. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин

2026-06-04T15:48

2026-06-04T15:48

2026-06-04T15:48

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петербургский международный экономический форум (фонд)

украина.ру

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Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что стране необходимо отказываться от исключительно оборонительной модели в отношениях с Западом, поскольку "старый мир не вернется"."Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счёту, мы уже от этого отошли... Главный ещё момент: надо не ждать, что что-то вернётся старое", — отметил Орешкин.По его убеждению, происходящие в мире изменения носят фундаментальный глобальный характер. "Мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет", — подчеркнул замглавы администрации.Он также призвал не рассчитывать на отмену санкционных ограничений. "Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции... От чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022–2023 году, мы постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усиливать", — добавил чиновник.Орешкин призвал смотреть в будущее более оптимистично и больше говорить о возможностях. Он отметил, что западная экономика находится в состоянии нестабильности, а события на Ближнем Востоке "лихорадят весь мир". При этом, по его словам, продолжается рост экономик Китая, Индии и ряда африканских стран."Надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения", — убеждён замглавы администрации президента.В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что Запад начнёт смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Он прогнозировал ослабление ограничений уже в текущем году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, новости, запад, ближний восток, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру