Украинские топ-чиновники от медицины продолжают генерировать заявления «из параллельной реальности». В понедельник, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил: даже если ежедневно в стране будут выявлять по 24 тысячи случаев заражения COVID-19, коллапса в системе здравоохранения не будет

Геополитика вместо здоровья. Ситуация с COVID-19 на Украине близка в катастрофе Ляшко.

То есть, по мнению главы ведомства, острая нехватка коек в больницах по всей стране и катастрофический дефицит кислорода для задыхающихся в реанимациях людей сейчас — это не коллапс. Притом что на данный момент число заболевших в день значительно ниже предела, озвученного главным санврачом.

Антирекорд был поставлен на прошлой неделе, когда коронавирус подтвердили у 18 тысяч 132 человек (в России в этот же день заболевших было вдвое меньше. Учитывая количество населения, результат весьма показателен). И если ситуация на Украине близка к катастрофической уже сейчас, страшно представить, что будет, когда число заражённых COVID достигнет количества, анонсируемого главным санврачом.

Степанов рассказал, когда украинцы смогут купить вакцину от COVID-19 в аптеке © Facebook, Максим Степанов

В таком случае во второй раз людей будут прививать китайским CoronaVac, первая партия которого поступила на Украину на прошлой неделе.

«Тем, кто получил первую дозу, нужно уколоть вторую. Поскольку вакцины мало, уколют тех, кто получил дозу Covishield, никакого противоречия в этом нет», — утверждает директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар.

Только вот жителей Украины такая перспектива, равно как и сама кампания власти по вакцинации населения, совсем не радует. По результатам недавнего опроса социологической группы «Рейтинг», деятельность власти в плане иммунизации люди оценивают на 2,3 балла по пятибалльной шкале. При этом 25% опрошенных назвали процесс вакцинации в стране ужасным, а 31% — плохим.

Уровень доверия к препаратам, которые завезли в страну, крайне низок. По данным этого же опроса, индийской вакцине доверяют лишь 30% респондентов. А китайской — и того меньше: всего 17%. Европа практически прямым текстом заявила, что делиться своими препаратами не намерена, поскольку, мол, самим не хватает.

Обещанных по программе COVAX AstraZeneca (теперь — Vaxzevria) и Pfizer по-прежнему нет. А если/когда они и появятся (ожидается чуть более 400 тысяч доз), это будет каплей в море. Ну, а от российской вакцины, как известно, Украина, вернее её власть, официально отказалась, обозвав её «гибридным оружием». Неудивительно, что в таких условиях в стране бурно развивается чёрный рынок.

Улетевшие на отдых в Египет киевляне рассказывают, что перед отъездом им предлагали за 450 гривен (около 1100 рублей) «нарисовать» отрицательный тест на COVID. Или справку о вакцинации — эта услуга стоит втрое дороже.

COVID-аферисты предлагали странам ЕС несуществующие вакцины © Пресс-служба АФК "Система" | Пресс-служба АФК "Система" | Перейти в фотобанк

Официальная прививочная кампания в стране стартовала только в конце февраля и далеко не той вакциной, которую ожидали. Однако при наличии денег и связей заветный укол желаемым препаратом жители Украины теперь могут сделать весьма спокойно. Скандалов уже не возникает, процесс нелегальной вакцинации «поставлен на поток». Разброс цен весьма велик: от $450 за вакцину Moderna до $3000 за Pfizer. Можно, кстати, расплатиться и Bitcoin.

Где купить? Можно в «тёмном интернете» — в Darknet. Там сотни площадок, предлагающих такую продукцию.

Конечно, есть риск нарваться на мошенников. К примеру, в объявлениях о продаже вакцины Pfizer нередко указывается «доставка по миру». Учитывая то, что хранить этот препарат нужно при температуре от минус 70 градусов, процесс доставки при покупке «из-под полы» — дело весьма рискованное. Но когда включается паника, здравый смысл даёт сбой. Вот и покупают.

В Риме испытают российскую вакцину «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сроки отправки — от одного до трёх дней. Доставка за счёт покупателя. В случае покупки вакцины чаще всего предлагается следующий механизм: связываетесь с продавцом → перечисляете деньги за препарат → получаете в личные сообщения информацию с адресом, по которому вам нужно подойти на вакцинацию.

Те же, кому приобрести вакцину не по карману, ищут другие способы. Жители Украины стали самостоятельно лечиться от коронавирусной инфекции препаратом «Ивермектин», который здесь используют только для скота. Шокирующую информацию озвучивает ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

«Самое страшное, что у нас этого препарата для людей нет, он только в ветеринарной практике», — говорит инфекционист.

А украинцы, мол, «Ивермектин» начинают не просто пить, а ещё и вводить внутримышечно. Голубовская также предостерегает: ветеринарные дозировки этого препарата предназначаются для лошадей и прочих крупных животных. Для человека они опасны. К тому же данный препарат не является противовирусным — его применяют против паразитов.