2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1997 году был подписан договор о союзе двух стран. Тем не менее, история единства русских и белорусов имеет куда более глубокие корни, что позволяет в наше время считать их и вовсе одним целым, а не двумя разными народами

Древняя Русь



Белорусский и русский народы (как и украинский) выросли из единой древнерусской народности. Это этническая общность, которая составляла население княжеств Киевской Руси.

Древнерусское государство имело раннефеодальный строй с единой княжеской династией Рюриковичей, поэтому многочисленные вожди местных племён утратили собственную власть. На территории восточных славян начались процессы объединения вокруг одного центра управления и переход от родоплеменного строя к феодализму.

Эти тенденции привели к тому, что многочисленные и ранее разрозненные славянские племена (кривичи, дреговичи, вятичи, радимичи и т.д.) сформировали русскую народность, которые населяли территории нынешних Белоруссии, России и Украины. Националисты наказали уличных музыкантов во Львове за русские песни © daydreamer00/Instagram

Объединяющим фактором стала и религия — все русские в 10-м веке были крещены в православное христианство.

Противники восточнославянского единства пытаются переписать историю и утверждают, якобы древнерусская народность — это миф. Но все дошедшие до нас из Средневековья письменные источники показывают, что у населения всей территории Руси были все признаки народности — общий язык, культура, самосознание, религия и территория. Например, местные жители разных регионов называли себя русскими (иногда «руськими», «русами» или «русичами», реже употреблялось самоназвание «славяне») и говорили на одном языке, хотя и на разных диалектах.

Что касается общей культуры, то на всей территории Древней Руси ученые находят идентичные предметы быта и одежду. Невозможно отличить большую часть предметов материальной культуры, изготовленных, например, в Киеве, от аналогичных предметов из Новгорода, Пскова или Минска.

Разделение русской народности

В 13-м веке Древнерусского государство было разорено ордами Батыя, что привело существование первого и единого восточнославянского государства к трагическому концу — оно было раздроблено. В итоге западные земли Руси (территория современной Белоруссии) вошли в состав Литовского княжества, а восточные (Россия) продолжали существовать обособленно друг от друга.

В последующие несколько веков в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) стали доминировать русская культура и русский язык. Славяне составляли абсолютное большинство населения, при этом в его состав постоянно входили всё новые и новые территории. В итоге, к 15-му веку возникло довольно внушительное по размерам государство, которое стало претендовать на собирательство русских земель. В то же время само государство нельзя назвать полноценно русским — им правил литовский род Гедиминовичей.

К этому же времени княжества восточной Руси окончательно добились независимости от Золотой Орды и стали объединяться вокруг Москвы. Набирающее силу Московское княжество тоже стало претендовать на собирательство всех русских земель, и довольно быстро превзошло по территориальным размерам Литовское государство.

Таким образом, русская народность оказалась разделена между двумя мощными государствами, претендующими на роль лидера в регионе. По этой причине между ними возникали регулярные войны, которые в мифологии белорусских националистов принято считать «священными войнами белорусов против русских». «Фашизм не пройдет!»: белорусы собрались на пикеты у дипмиссий Украины © belta.by

Параллельно соперничеству с Москвой, ВКЛ сближалась с Польским королевством. Начало этому было положено еще в 14 веке, когда литовский князь Ягайло принял католичество и женился на польской королевне Ядвиге. На фоне постоянных войн с Москвой, литовские всё больше были вынуждены развивать сотрудничество с поляками, что в итоге вылилось в объединение русско-литовского государства ВКЛ с Польшей в одну державу — Речь Посполитую. Это произошло в середине 16-го века.

В Речи Посполитой доминировала Польша. В этой связи с течением времени на западнорусских землях ВКЛ стало всё сильнее насаждаться католицизм, польский язык, а также польская культура и идентичность. Население территорий, которые ныне принадлежат Белоруссии и Украине, время от времени поднимали восстания, ощущая на себе национальный, сословный и религиозный гнёт.

В это время Московская Русь существенно возросла в размерах и превратилась в Российскую империю. Спор за собирательство русских земель был предрешен. И вскоре Россия выполнила свою историческую миссию: в 18 веке она приняла участие в разделе ослабшей Речи Посполитой, и западнорусские земли спустя долгие 5 веков воссоединились с восточнорусскими.

Белорусская борьба за общее Отечество

Длительное нахождение западнорусских земель в составе других государств не могло не оставить определенных культурных и языковых особенностей у местного населения, которые немногим отличали его от русских Российской империи. Тогда получила государственный статус теория о триединстве русского народа. Считалось, что он, хотя и представляет одну национальную общность, состоит из трех ветвей — великороссов (в нынешнем понимании русских), малороссов (украинцев) и белорусов.

Тогда же, в 19 веке, формировалась и русская нация в её современном понимании. Причем, общерусская национальная идентичность была одинаково характерна как для великороссов, так и для белорусов. Но и представления о трех отдельных ветвях одного народа тоже были распространены.

После падения самодержавия в России часть местной белорусской интеллигенции подняла вопрос о создании отдельного белорусского государства. Но, судя по историческим документам и фактам, народные массы, которые в своем большинстве были крестьянами, негативно восприняли эти идеи. В частности, весьма красноречивы результаты выборов в Учредительное собрание в 1917 году. Тогда единственной партией, выступавшей за отделение Белоруссии от России, была «Белорусская социалистическая грамада», и она набрала в белорусских губерниях меньше 1% голосов. Победителями тогда оказались общероссийские партии — эсеры и большевики. Болкунец назвал плюсы и минусы Союзного государства © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Советская национальная политика резко отличалась от царской. После прихода к власти большевики начали формировать у русских, белорусов и украинцев идентичность трёх братских, но отдельных народов. Есть разные версии, для чего было принято решение уничтожить общерусскую идентичность трех ветвей одного народа, доставшуюся от империи. Многие сходятся во мнении, что это могло быть вызвано опасениями «возрождения контрреволюционного великодержавного русского шовинизма» в противовес «пролетарскому праву наций на самоопределение».

Тем не менее, в 20-м веке белорусам еще дважды предстояло выразить народное волеизъявление против отделения от России. Так, в 1991 году более 80% населения БССР проголосовали за сохранение СССР, а в 1995 году примерно столько же — за интеграцию с Россией, что легитимизировало создание Союзного государства, одной из ключевых дат в строительстве которого и стало 2 апреля.



Заключение

Единение народов Белоруссии и России в Союзном государстве — это естественный и логичный ход истории. Лишь вместе предки нынешних белорусов и русских достигали главных высот в своей истории, в то время как периоды разделения часто были омрачены войнами, раздробленностью, национальным и религиозным угнетением. Поэтому логично, что как только история предоставляла шанс воссоединиться — народное волеизъявление всегда было на стороне единства.

Кроме общей истории, у жителей Белоруссии и России сохранились общий язык, общая культура и в основном общая вера. Более того, язык и культура, благодаря развитию образования и СМИ, гораздо более унифицированы, чем были во время Древней Руси или Российской империи. Местные диалекты и региональные особенности быта отошли в прошлое — и теперь в целом очень сложно отличить среднестатистического жителя белорусского Бреста от российской Тулы.

Но после распада Советского Союза у молодых поколений белорусов и русских общая идентичность уже фактически отсутствует — они воспринимают наши народы как близкие, но всё же разные.

В то же время в Белоруссии ширится круг тех, кто настроен и вовсе русофобски — в этом направлении в республике работает целая сеть прозападных и националистических СМИ и НКО. И они довольно популярны среди тех, кто интересуется политикой. Похожие процессы происходили еще за долгое время до Евромайдана и на Украине, где не так давно тоже господствовало общерусское самосознание.

Поэтому сегодня формирование союзной идентичности у белорусской и русской молодежи, а также продвижение правдивой истории являются одними из краеугольных камней для сохранения Союзного государства и русского единства в будущем. Пока этим вопросам уделяется непростительно мало внимания.