Украина становится полигоном, на котором обкатывают системные нарушения гражданских свобод

В Украине систематически нарушаются права человека, и критики украинской власти часто апеллируют к опыту Европы, где гарантируется защита демократических прав каждого гражданина, стоят памятники Марксу, Энгельсу или Ленину, а на демонстрациях развеваются красные знамена с молотом и серпом.

Действительно, европейская ситуация разительно контрастирует с украинскими реалиями. К примеру, в Евросоюзе свободно действуют многочисленные левые партии и активно пропагандируются социалистические идеи, которые официально запрещены в постмайдановской Украине. А деятельность ультраправых организаций, наоборот, официально запрещена законами большинства западноевропейских стран. Есть ли на Украине фашизм?

Но ситуация постепенно меняется, и далеко не в лучшую сторону. Восточноевропейские субъекты Евросоюза проводят политику ревизионизма, направленную на пересмотр результатов Второй мировой войны и ползучую реабилитацию нацистских коллаборантов. Об этом рассказывали участники международной сетевой конференции «Вопросы нарушения прав и свобод человека в Прибалтике: исключение или тенденция в Евросоюзе?», которая была организована Обществом друзей «Юманите» при участии европейских неправительственных организаций и получила резонанс в правозащитной среде.

Среди ее участников были эксперты, политики, историки, журналисты и общественные деятели из Франции, Испании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Израиля и России. Они обсуждали тревожные тенденции последнего времени, рассказывая о наступлении на демократические свободы, которое проходит сегодня в ЕС при молчаливом согласии со стороны брюссельских чиновников. Потому что политика прибалтийских государств не сильно отличается в этом смысле от политики официального Киева. Владимир Чемерис: Сейчас снова большинство прав и свобод граждан в Украине уничтожены © frontnews.eu

Об этой проблеме рассказывал известный французский журналист Вадим Каменка. Он указывает на растущее влияние прибалтийских националистических организаций, в частности, латвийского «Национального альянса» и литовской партии «Порядок и справедливость». Эти ультраправые структуры открыто стремятся к власти, несмотря на то что их политическая программа отбрасывает общество в середину прошлого века, когда в Европе господствовали фашистские диктаторские режимы. Прибалтийские правые открыто призывают к дискриминации национальных и языковых меньшинств, однако официальный Брюссель игнорирует эти заявления, поскольку они обильно приправлены пронатовской и антироссийской риторикой, которая приятно ласкает слух политической элиты Евросоюза.

Эта позиция европейского руководства больше всего способствует уничтожению украинской демократии. Ведущие политики Евросоюза не обращают внимания на системные нарушения прав человека в постмайдановской Украине, потому что она рассматривается в качестве основного плацдарма для сдерживания РФ. Киевские власти получили от Европы карт-бланш на проведение репрессивной политики, которая включает в себя введение цензуры в СМИ, ликвидацию политической оппозиции и преследование инакомыслящих диссидентов. Причем, государственные органы власти активно используют для этого многочисленные ультраправые группировки, которые давно и тесно срослись с правоохранительными структурами. Точка не поставлена. В Италии обжаловали оправдание убийцы Маркива © AFP, Sergei SUPINSKY

«В Украине наблюдается прямое нарушение целого ряда статей Европейской конвенции прав человека — свободы выражения взглядов, свободы слова, свободы мирных собраний, свободы ассоциаций и других гражданских свобод. Уровень цензуры растет, а действия ультраправых не расследуются ни прокуратурой, ни Министерством внутренних дел, ни Службой безопасности Украины. Хотя ультраправые совершают преступления, на которые обязаны реагировать эти структуры. Среди них — нападения с применением насилия, групповое хулиганство, разжигание межнациональной розни, пропаганда вражды. Однако, никто из преступников до сих пор не понес за это никакого наказания. Наоборот, за решеткой оказываются их жертвы — за то, что они мирно высказали свою точку зрения. Таковая государственная политика, которая наблюдается последние семь лет и вновь усилилась в последнее время», — рассказал об этом на конференции известный украинский правозащитник и бывший советский диссидент Владимир Чемерис.

По словам Чемериса, антидемократическая политика украинской власти сочетается с неолиберальной антисоциальной повесткой в экономической сфере. Президент Владимир Зеленский продолжает повышение коммунальных тарифов на фоне растущей бедности большинства населения государства, в стране начинается масштабный процесс земельной приватизации и увольнения медицинского персонала, несмотря на катастрофическую ситуацию с распространением Covid-19. А миллионы украинцев отправляются на заработки за границу из-за хронической безработицы в деиндустриализованной Украине.

Украинское правительство усиливает накал националистической пропаганды, чтобы отвлекать население от болезненных социальных проблем, старательно разжигая ненависть к внутренним и внешним врагам. Проводя эту линию, в Киеве стараются переформатировать историческую память украинского общества, реконструируя ее в духе исторического ревизионизма. Нацистские преступники из Организации украинских националистов, которые несут прямую ответственность за массовые убийства евреев, поляков и украинцев, официально объявлены национальными героями Украины — им ставят памятники, открывают выставки и музеи, называют в их честь улицы и проспекты, чествуя гитлеровских коллаборантов на официальном уровне. И все это дополнительно подпитывает новое поколение ультраправых, устраивающих нападения на ромов, темнокожих и азиатов.

Такая ситуация является предостережением для Европы, где сейчас на подъеме те же самые силы. Постмайдановская Украина является полигоном, на котором обкатывают системные нарушения гражданских свобод, — власти Прибалтики берут с нее пример в преследовании левых организаций и диссидентов. А эта политика серьезно усилилась, о чем рассказывали участники конференции — представитель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, член правления организации «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова, правозащитник Янис Кузинс и глава литовского Социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас.

При этом политическое наступление националистов точно так же сочетается в Прибалтике с реабилитацией нацистских пособников. На это указывали сотрудник Мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем Арон Шнеер и представитель международного отдела Французской компартии Винсен Буле, который назвал Прибалтику «лабораторией европейского ревизионизма». И марши в память латвийских эсэсовских легионеров ничем не отличаются от аналогичных мероприятий в память ветеранов дивизии СС «Галичина». Киевским судьям угрожают расправой поклонники дивизии СС «Галичина» — Долинский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Основные выводы конференции очевидны — европейская общественность больше не должна закрывать глаза на то, что происходит сейчас в Восточной Европе.

Евросоюз прощается с демократией, усиливая политические преследования под видом борьбы с российской угрозой. Но нужно ясно осознавать: эта недальновидная политика может привести к возрождению и победе разгромленного 76 лет назад нацизма.