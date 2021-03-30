Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции, назначенная на 29 марта, не состоялась. Дальнейших деталей он не сообщил. Однако очевидны две вещи: у ЕС есть вопросы по международной ситуации в Европе и последнее слово в этой ситуации остается за Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта сообщил, что видеоконференция президента России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Он пообещал проинформировать журналистов, «когда будут конкретные итоги согласования». Точной даты и времени проведения видеоконференции пока нет.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, Песков сказал, что речи о мероприятии в «нормандском формате» не идёт, так как «там много и иных вопросов есть для обсуждения».

При этом тема Донбасса, по словам Пескова, так или иначе будет затронута, но она не будет единственной.

Судя по всему, лидеры России, Франции и Германии пока не рассчитывают получить в теме Донбасса какой-либо значимый результат: Минские соглашения Киев как не выполнял, так и не выполняет, поэтому что обсуждать? Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации

Вместе с тем очевидно, что предгрозовая ситуация на Украине, в первую очередь в Донбассе, не может не волновать гарантов Минских соглашений — Россию, Германию и Францию. Проблема здесь в том, что, как ни пытается Киев представить Россию «агрессором», всё больше становится понятным, что именно украинское руководство планомерно, на протяжении сроков двух президентов — сначала Порошенко, а потом Зеленского — срывает выполнение Минских соглашений, а именно их политической части. И пока эта ситуация в корне не изменится, как считает Россия, говорить с Зеленским не о чем.

Поэтому, видимо, отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что у Путина «пока нет в планах разговора с Зеленским».

«Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», — добавил он. То есть двери Зеленскому не закрыты, нужно лишь изменить риторику и приступить к выполнению тех международных обязательств, которые приняла на себя Украина в феврале 2015 года.

Ранее Зеленский в интервью ведущим украинским телеканалам в рамках состоявшегося 9 марта в Киеве Всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» заявил о своей готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться. И вот через Пескова Зеленскому ответили: разговаривать, во всяком случае пока, не о чем.

При этом глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, со своей стороны, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров стран «нормандского формата» до согласования нового плана по урегулированию на востоке Украины. Выходит, у Украины есть такой план?

В чём же он состоит?

Кластеры преткновения

Некоторый свет на происходящее проливает недавняя публикация анализа документов газетой «Коммерсантъ». В распоряжении редакции оказались так называемые кластеры по реализации Минских соглашений, с конца прошлого года обсуждаемые в «нормандском формате».

«Из них становится ясно, почему не удаётся составить единый мирный план», — отмечает издание. В частности, «подходы сторон не стыкуются в политическом разделе кластера В». Так, Киев предлагает обсудить и принять окончательный мирный план без участия представителей самопровозглашённых республик. Представители республик против, поскольку это противоречит Минским договорённостям. Против и Москва, где указывают на недопустимость нарушения прав и полномочий Донбасса, предусмотренных «Минском-2».

И это не единственное расхождение, их достаточно и в других разделах. По мнению автора публикации Владимира Соловьёва, эти расхождения вряд ли удастся быстро преодолеть, «если вообще удастся».

«Публикация "Коммерсантом" кластеров имплементации Минских соглашений не только познакомила широкие массы с тем, как видят мирное урегулирование советники глав государств "нормандского формата", но и оказалась хорошим политическим зондажом. И думаю, главным эффектом публикации стала демонстрация того, что Киев не готов на самом деле выполнять и тот план, который представил в "нормандскую четвёрку"», — так оценил ситуацию автор издания Украина.ру Пётр Сафонов, подробно разобрав все противоречия и расхождения, в частности между франко-германским и украинским планами.

По мнению эксперта, на самом деле украинский план «реализовать нереально — даже при гипотетическом (а на деле — невозможном) согласии с ним Донбасса и России».

«…Прежде всего, потому, что и сам Киев не этого хочет, а желает просто добиться саммита "нормандского формата", где Зеленский бы в последний момент поставил новые условия к уже, казалось бы, согласованной "дорожной карте". А в итоге никакой документ не был бы подписан, но президент Украины набрал бы у части украинского электората очки, показав, какой он крутой: и саммита добился, и под давлением устоял», — делает вывод Сафонов.

И тут интересен ход Кремля. Допустив утечку абсолютно несекретных, но ещё только подготовленных сторонами документов, российское руководство попросту разоблачило «хитрость Зеленского». Реакция была бурной. Посетовав на утечку документов со стороны России (и это Киев, где безопасность планов и руководства, и спецслужб напоминает дуршлаг), глава Офиса президента Андрей Ермак не стал или, скорее, не смог опровергнуть суть самих претензий к Киеву: предлагать заведомо несбыточные планы с одной целью — получить пиар для украинского президента на факте самой встречи. Более чем красноречивая ситуация. Особенно если учесть, что о самих кластерах Ермак распространяться и анализировать, просто высказывать свою аргументированную точку зрения не стал.

Не нужны саммиты ради саммитов

Очевидно, что Киев хотел бы переписать Минские соглашения, но в России их считают безальтернативными. Об этом ранее прямо заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Лавров напомнил, что Минские договорённости «были утверждены Советом Безопасности ООН и тем самым стали частью международного права».

Глава МИД РФ отметил, что от украинской стороны слышат множество разнообразных предложений, включая идеи о необходимости разогнать органы власти в самопровозглашённых республиках и ввести войска ООН, взять под контроль периметр республик и только потом проводить выборы… Напомнил он и о заявлениях руководителей Украины о том, что «они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы они организовывали повседневную жизнь».

«Это всё… прямо противоречит конкретным положениям Минских договорённостей», — констатировал Лавров, добавив, что при этом «наши коллеги по "нормандской четвёрке" ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнёров выполнить то, о чём договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже».

«Вместо этого они выдвигают на передний план как самоцель созыв ещё одной встречи в верхах "нормандской четвёрки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договорённости или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнёрам сказали», — сообщил министр.

Для справки. Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Последняя встреча в «нормандском формате» состоялась в 2019 году. В январе этого года состоялась встреча политических советников стран «нормандской четвёрки». По словам замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.