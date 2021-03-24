Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Политический диалог с ЕС как организацией заморожен на протяжении последних 7 лет - с тех пор, как на Украине произошёл госпереворот и к власти при поддержке Запада пришли активисты Майдана, однако первопричину разногласий Москвы и Брюсселя нужно искать в XX веке

По итогам переговоров с китайским коллегой Ван И в городе Гуйлинь руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что на Востоке у России очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится всё богаче, а на западном дипломатическом фронте пока без перемен.

В чужом глазу соринку замечаешь, а в своём — бревна не видишь

«Если Европа отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнёры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Ещё раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Газ ссорит, коронавирус мирит: как складываются отношения России и Евросоюза © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, если и когда Евросоюз со своей стороны сочтёт целесообразным «устранить эту аномалию» в контактах с Россией, то Москва будет готова на основе равноправия, поиска баланса интересов отношения наращивать.

Позже ясность в ситуацию внёс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя. Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но, разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами-членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно».

Заявление Лаврова прозвучало на следующий день после введения главами МИД стран ЕС санкций против двух граждан РФ за «пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества» в Чечне: вице-премьера республики Абузайда Висмурадова и бывшего начальника полиции города Аргун Аюба Катаева, которые, по версии Брюсселя, причастны к убийствам представителей нетрадиционной ориентации и издевательствам над ними. Судя по всему, за основу своих обвинений европейские чиновники взяли расследование «Новой газеты», в котором фигурирует имя Висмурадова.

Кроме того, 22 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС объявил, что государства-члены союза по-прежнему придерживаются 5 принципов в отношении РФ, принятых в марте 2016 года:

1) полное исполнение Минских договорённостей;

2) укрепление сотрудничества с восточными партнёрами ЕС;

3) обеспечение энергетической безопасности Евросоюза;

4) развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС;

5) поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС Бортник сказал, как дальше будут вести себя страны Европы, которые против конфликта с РФ © Facebook, Ruslan Bortnik

«Ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом. Власти нарушают международные законы и права человека как внутри страны, например, в Чечне, так и за её пределами в постоянно возрастающих масштабах. Российские власти не желают предложить решения этих проблем. Россия сворачивает к авторитарному государству, всё больше и больше удаляется от Европейского союза, и мы должны сделать из этого выводы», — заявил Боррель.

После таких слов к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности со страницы в Facebook обратился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, до недавнего времени возглавлявший комитет верхней палаты парламента по международным делам: «Говорят, что наглость — это второе счастье. Но вряд ли жителей Евросоюза осчастливят выходки еврочиновников и евродепутатов, загонявших отношения с Россией в безысходный тупик все последние годы и таки добившихся своего. Не Москва взяла курс на конфронтацию, господин Боррель, это был как раз ваш выбор ещё в те времена, когда Вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан — такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами».

Отношения РФ и ЕС испортили СССР и Украина

Тема возможного прекращения взаимодействия Москвы и Брюсселя поднималась не так давно. В середине февраля Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Россия исходит из того, что готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если тот введёт санкции, которые создают риски для российской экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. После этого европейские политики наперебой то называли заявление министра странным, то призывали не доводить ситуацию до такого сценария, то предупреждали, что приняли к сведению слова главы МИД РФ.

Лавров в интервью подчеркнул, что ЕС в 2014 году сам обрушил систему отношений с Москвой, а первопричиной стала поддержка со стороны Брюсселя антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате чего проведение саммитов Россия — ЕС и встреч представителей правительства РФ и Еврокомиссией приостановили, замороженными оказались два десятка отраслевых диалогов и формат Постоянного совета партнёрства Россия — ЕС. К тому же, напомнил дипломат, задолго до Майдана по настоянию отдельных стран-членов ЕС свернули проект практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС, поскольку сначала упрощённый порядок въезда нужно предоставить Грузии, Молдавии и Украине, то есть налицо прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст. Кроме того, глава МИД РФ указал на ущемление прав русскоязычного населения в странах Балтии. В связи с этим Лавров задался вопросом: кто от кого отдаляется? Может быть, это всё же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру. Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией © МИД РФ | МИД РФ | Перейти в фотобанк

Заведующая отделом ИМЭМО РАН им. Примакова Надежда Арбатова в интервью информационному агентству «Интерфакс» отмечает, что точкой отсчета в стремительной деградации отношений между Москвой и Брюсселем считается украинский конфликт, а если начать разматывать весь клубок противоречий, то нельзя не увидеть, что сам этот конфликт, в свою очередь, спровоцировало столкновение двух региональных стратегий России и ЕС: Евразийского экономического проекта Москвы и «Восточного партнёрства» — причём в обоих проектах Украине отводилось центральное место, что и обусловило, образно говоря, битву за Украину. Однако и это далеко не всё.

«Если Кавказский кризис был напрямую вызван перспективой вступления Грузии в НАТО, то «Восточное партнёрство» стало восприниматься Москвой как дымовая завеса для расширения НАТО на пространство СНГ, поскольку лидеры НАТО и ЕС неоднократно подчеркивали взаимодополняемость процессов их расширения. Иными словами, и кавказский кризис, и украинский конфликт, которые называются европейскими лидерами главной причиной ухудшения отношений с Россией, в действительности являются не причиной, а следствием более глубоких проблем», — говорит Арбатова.

А если смотреть ещё глубже, то проблемы отношений РФ-ЕС проистекают из разных представлений Москвы и Запада об основах постбиполярной безопасности в Европе и исходе холодной войны. Запад считал себя победителем в этом противостоянии, раз СССР распался, и поэтому ничего не надо менять в их политике на российском направлении, соответственно, вопрос о необходимости нового мирового порядка после крушения двусторонней конфронтации не значился в повестке дня ни ЕС, ни НАТО, ни США. Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«10 знаменитых принципов Хельсинкского заключительного акта стали восприниматься в Европе и США как анахронизм, то есть не стало общих правил международно-политического поведения держав, соблюдение которых в годы двустороннего противостояния являлось гарантией предотвращения конфликтов в Европе. Таким образом, сегодняшний конфликт был в большой степени предопределен, несмотря на почти 20-летнее кажущееся благополучие», — подытоживает Арбатова.

А дальше что?

И президент РФ Владимир Путин, и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре 22 марта сошлись во мнении, что двусторонние отношения находятся в неудовлетворительном состоянии, однако дальше взгляды сторон расходятся. Если Москва, как подчёркнуто в стенограмме Кремля, готова к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом при наличии реальной встречной заинтересованности, то Мишель выдвинул ряд условий для улучшения взаимодействия: выполнение Россией Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека.

В общем-то ничего нового. Однако Москва эти обвинения Запада не признаёт и, соответственно, идти на его условия, лишь бы помириться, уж точно не будет. Так есть ли пути выхода из этого тупика?

«В последнее время Евросоюз усиливает политику санкций в отношении России, что ещё больше подливает масла в огонь. Говорить о том, что сейчас можно вернуть саммиты или какие-то постоянные контакты, преждевременно. Но можно было бы попытаться найти те области, которые наименее политизированы, и работать в этих направлениях. Это прежде всего экономические связи, в которых заинтересованы и Россия, и Евросоюз, энергетический диалог, общие вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, изменения климата, арктическая повестка, академические и научные связи, у которых есть много историй успеха, вопрос взаимодействия Евросоюза и Евразийского союза, различного рода экспертные диалоги», — сказал доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский в комментарии РИА Новости. Безпалько объяснил, как Россия, ЕС и США достигнут компромисса по Украине и Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Как отметил эксперт, самая главная проблема — это сведение к минимуму политических контактов с Брюсселем, тем не менее, отношения России с Евросоюзом существуют на уровне экономических, научных, культурных связей, Москва участвует в различных академических программах, а это всё происходит в русле координации со структурами ЕС.

«Разрыва отношений не будет — ни Россия, ни ЕС не заинтересованы в этом. Однако перезагрузка этих отношений в сегодняшних обстоятельствах не представляется возможной. Максимум, на что можно надеяться, — это избирательное взаимодействие в очень узком коридоре возможностей. В целом эти отношения будут сочетать как прагматичное точечное сотрудничество, так и очевидное соперничество на региональном и глобальном уровнях», — уверена Надежда Арбатова.