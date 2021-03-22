В 2021 году цены на Украине будут расти вдвое быстрее, чем в 2020-м. Темпы роста цен в 2021 году могут приблизиться к 10% – такого не было с 2018-го. Что происходит и сможет ли Нацбанк и правительство справиться с новым всплеском инфляции, разбиралось издание Украина.ру

За минувшие несколько лет тема роста цен на Украине постепенно уходила из внимания. В 2019-м потребительская инфляция была 4,1%, в прошлом году — 5%. Но в 2021 ситуация изменилась. Уже к июлю инфляция разгонится до 8% и, возможно, в течение года будет приближаться к отметке 10%, чего не было с 2018-го.

Согласно официальной статистике, в феврале 2021 года потребительские цены по сравнению февралем прошлого года выросли на 7,5%. В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Названа причина роста цен на продукты на Украине © Christian Witte / flickr

Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло.

С начала года подорожали:

свекла — на 40,3%, до 7,6 грн (20 руб.) за килограмм;

морковь — на 23,2%, до 7,4 грн (20 руб.) за килограмм;

лук — на 22,7%, до 6,3 грн (17 руб.) за килограмм;

капуста — на 20,4%, до 5,7 грн (15 руб.) за килограмм;

картофель — на 16,9%, до 11,9 грн (32 руб.) за килограмм;

яйца — на 17,4%, до 32,3 грн (86 руб.) за десяток;

подсолнечное масло — на 13,0%, до 47,6 грн (127 руб.) за литр;

сахар — на 10,7%, до 23,1 грн (62 руб.) за килограмм.

Резкого роста цен на продукты не могли не заметить в правительстве. Еще в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способами их балансировать.

В середине марта было объявлено, что Кабмин ведет переговоры с ритейлерами и представителями торговых сетей о ценах, прежде всего на продукты. Правительство ожидает, что цены на социальные товары и продукты «стабилизируются» уже в конце марта. Запасы гречки на Украине резко уменьшились, а цена выросла © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

Рост цен на продукты питания обусловлен несколькими факторами: прошлогодним неурожаем, вызванным неблагоприятными погодными условиями, ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличением минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее. А также убытками, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения необдуманных карантинных мероприятий.

Минэкономики Украины объявило, что будет отслеживать цены на продовольственные товары. Правительство провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.

Как сообщила Европейская бизнес-ассоциация, бизнес согласился сохранить нынешний уровень цен на социально значимые продукты питания. Правительство же, в свою очередь, пообещало внести изменения в перечень товаров, имеющих важную социальную значимость.

Предприниматели не единожды обращались к Минэкономики с просьбой рассмотреть возможность изменить этот документ.

Не только на продукты

В Нацбанке уже признали «всплеск инфляции» в 2021 году — удержать ее в диапазоне 5%±1 не удастся. НБУ ухудшил прогноз инфляции на этот год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7%. По оценкам регулятора, летом и в начале осени инфляция превысит 8%. Зеленский неприятен 40% украинцев — Центр Разумкова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время НБУ ожидает, что во второй половине текущего года влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, и показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон 5% в первой половине следующего года.

Экономический аналитик Александр Рябоконь считает, что ускорение роста цен до 7-8% будет обусловлено в первую очередь подорожанием энергоносителей и ростом энерготарифов. И это лавинообразно повлияет на рост цен на товары и услуги в ряде секторов экономики.

«Продукция металлургии, сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности, услуги логистики, ЖКХ и т.д. — все это станет дороже.

Но результаты первых месяцев нынешнего года отчетливо показывают, что фактическая потребительская инфляция ускорилась выше прогнозных показателей.

В феврале потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%. Причем произошло это за счет удорожания топлива и ряда продуктов питания в условиях пока административно сдерживаемых цен на природный газ и электроэнергию.

Но вечно сдерживать их рост административно невозможно, а приемлемые механизмы для его компенсации и так в целом небогатому населению еще не определены», — рассказал Рябоконь в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

«Рост потребления в ряде секторов сферы услуг никак не компенсирует падение в реальном секторе. Перед каждой волной карантинных ограничений бизнес лихорадочно подсчитывает прогнозируемые убытки, а после чиновники успокаивают тем, что потери оказались ниже прогнозируемых и перспективы восстановления хорошие.

Но сколько еще предстоит преодолеть таких волн в условиях далеких от эффективности действий власти по борьбе с пандемией и каков будет окончательный счет, прогнозировать трудно», — считает Александр Рябоконь.

Когда власть бездействует

Экономический эксперт аналитического центра Федерации работодателей Украины Сергей Саливон отмечает, что продукты питания сейчас дорожают во всем мире.

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Вообще есть мнение (например, такие утверждения делали аналитики JP Morgan), что на мировом рынке сырья начался новый суперцикл — период роста цен. Он будет пятым за 100 лет после предыдущего, который длился с 1996 по 2008 год.

Нынешний суперцикл начался именно с роста цен на сельскохозяйственное сырье. Но уже подтягиваются и другие сырьевые товары — можно глянуть на те же нефтяные котировки», — рассказал Саливон в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Он отметил, что в принципе сглаживанием таких проблем для внутреннего рынка, обеспечением продовольственной безопасности должно заниматься государство.

Многие страны, например, закупают сельхозсырье и продукты питания в госрезервы, а потом осуществляют интервенции, смягчая ценовые колебания. Еще один вариант — препятствование вывозу продовольствия (прямой запрет, введение экспортных пошлин, как, например, Россия по зерну).

«Но это делается, если есть государство, а не колониальная администрация. У нас в сложившихся условиях вывоз продовольственного сырья только возрос.

Это в придачу к тому, что изначально у нас выращиваются преимущественно ориентированные на экспорт культуры, а по другим (картофелю, луку, гречке и т.д.) регулярно возникают кризисы с соответствующим ценовым отражением.

НБУ и правительство сдержать инфляцию не смогут, но это сможет сделать Госстат путём манипуляций, изменений методики расчета индекса потребительских цен и т.д.», — заключил Сергей Саливон.