Отголоски Майдана и штурма американского Капитолия: что произошло у Офиса Зеленского

Радикалы совершили атаку на здание Офиса президента Украины, однако ни глава государства Владимир Зеленский, ни полиция никак не отреагировали на произошедшее, а ведь за подобные действия в США бывшего президента Дональда Трампа подвели под импичмент, а 7 лет назад Виктор Янукович и вовсе лишился поста президента Украины

Ультрас во главе аполитичной молодежи: как меняются акции в поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергея Стерненко.

В преддверии очередной акции правых активистов правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре города, однако проход к Офису президента Украины никак не ограничивали. Не предпринимали полицейские никаких действий и тогда, когда радикалы устроили погром — просто стояли как сторонние наблюдатели, а не как стражи порядка.

Сторонники Стерненко забросали здание Офиса дымовыми шашками, взрывпакетами и петардами, разбили стёкла, пытались поджечь дверь и табличку «Президент Украины», а на фасаде чего только не было: и просто следы краски, и свастика, и надписи «Волю Стерненко», «Аваков чёрт», «лох», и нецензурные выражения.

Они выдвинули ряд требований:

1. Выпустить на свободу Стерненко и других «политзаключённых;

2. Отправить в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, «руками которой был заключён Сергей Стерненко»;

3. Уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, «защищающего настоящих убийц, палачей, насильников, наркодилеров и коррупционеров»;

4. Ввести санкции СНБО в отношении юриста Андрея Портнова, который «фактически руководит судебной системой на Украине».

Запустив салют, активисты начали расходиться около 21 часов.

Бездействие стражей порядка во время этой акции, которую называют самой радикальной последние несколько лет, заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, заявил: «Определённые лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом».

Аналогичную точку зрения высказал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: погромщики пытались спровоцировать силовиков на ответные действия, украинский лидер Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, здание отмоют и отремонтируют, а вот соратники Стерненко выставили себя разрушителями, и это уже не исправишь. Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам Геращенко, в ходе акции не пострадал ни один полицейский. По факту нанесением ущерба зданию Офиса президента возбуждено уголовное производство, произошедшее квалифицировано как хулиганство, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.

По информации украинских СМИ, после того как его доставили в Печерское отделение полиции, около отделения начались столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко. Полиция применила слезоточивый газ, несколько человек получили травмы.

На вопрос журналистов, кто, по его мнению, стоит за беспорядками у Офиса президента, Геращенко ответил прямо: «Я знаю, что заинтересованным лицом является Пётр Алексеевич Порошенко. Это моё личное мнение. Петру Порошенко нужно делать всё, чтобы было… Чем хуже, тем лучше для него».

Партия бывшего главы государства ответила оперативно отреагировала на заявление чиновника: «Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в «Европейской Солидарности» оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Пётр Порошенко. Наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться. Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию. Выступая против политического преследования оппонентов власти, мы решительно осуждаем надругательство над государственными символами». «Обижены на выскочек». Киевский эксперт о том, что Зеленский и Порошенко реально думают друг о друге © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако 7 лет назад, во время Майдана, Пётр Порошенко не только не осуждал подобные действия, а, наоборот, с одобрением относился к ним, например, к попытке штурма администрации президента Виктора Януковича 1 декабря 2013 года.

Параллели между тем днём и погромами у Офиса Зеленского 20 марта провёл бывший руководитель киевских ячеек Национального корпуса и «Гражданского Корпуса «Азов», националист Сергей Филимонов, известный как «Сын Перуна», которого источники издания «Страна.ua» в правоохранительных органах назвали одним из координаторов прошедшей накануне акции.

«Напомните, как во время Майдана назывались те люди, которые кричали нам провокаторы? Потому что сейчас что-то снова повсплывали. А кое-кто переобулся», — написал Филимонов на своей странице в;Facebook.

Помогали ему в организации провокации на Банковой глава инициативной группы киевлян, выступающих против застройки Протасового Яра, Роман Ратушный; завсегдатый участник митингов в Киеве Николай Виговский, баллотировавшийся в депутаты Верховной Рады от партии «Голос»; а также руководитель общественной организации «Речовий доказ», один из лидеров киевских футбольных ультрас Назарий Кравченко, бывшая правая рука командира полка «Азов» Андрея Билецкого. Его ранее связывали с администрацией Порошенко-президента и Службой безопасности Украины.

Эксперты же сравнивают последние события в Киеве с событиями в стране, на которую украинские политики во всём равняются на протяжении всех постмайданных лет — со штурмом Капитолия в Соединённых Штатах в январе этого года в момент, когда законодатели утверждали результаты президентских выборов. В Америке даже пошли на беспрецедентный шаг — инициировали повторную процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, уже покинувшего Белый дом. Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

«В Соединённых Штатах был недавно такой случай, ломились в здание Конгресса, и тут же прилетело. Не могу понять, они не хотят жить, как в Америке, что ли», пишет депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Журналист Денис Иванеско задаётся вопросом: «Интересно, а сторонников Стерненко ждёт та же судьба, что и штурмовавших Капитолий? Или «это другое», надо «понять и простить?».

Двойные стандарты в мировой политике уже стали привычным явлением: одни и те же события трактуются кардинально противоположным образом, исходя из целей, которые преследуются. В цивилизованном обществе даже попытка нападения на любое правительственное здание, а уж тем более президентскую резиденцию, жёстко пресекалась бы, но Украина уже давно перестала быть цивилизованным обществом.

* Организация, запрещённая в РФ