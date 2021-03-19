Работники «Укрзализныци» планируют через две недели начать забастовку с полной остановкой перевозок, правительство договаривается с торговыми сетями не поднимать цены на продукты, из-за прекращения поставок российских нефтепродуктов на Украину автогаз и ДТ могут существенно подорожать

Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю.

Автогаз и ДТ подорожают на 25-30%

В понедельник, 15 марта, стало известно, что швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. (главный акционер «Глуско») с 1 апреля прекращает поставки нефтепродуктов на Украину. В письме, которое компания разослала своим клиентам, сказано, что это вызвано действиями украинских властей: арестом ее технологического топлива и вмешательством в деятельность со стороны СБУ. Экономист сказал, когда удастся решить проблему водной блокады Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

О серьезности намерений трейдера свидетельствует также утечка информации из офиса его партнера — компании Wexler Group, из которой следует, что действительно планируется прекращение с апреля поставок на Украину российского дизельного топлива.

В прошлом году Proton Energy Group S.A. поставил на Украину 1,77 млн т дизтоплива (23,9% рынка) и 411 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Прекращение поставок сейчас приведет к дефициту на рынке.

Уже на первом этапе может быть достаточно мощный рост цен, так как речь идет об уходе объемов очень крупного игрока на рынке, если они не будут замещены. Это неизбежно повлечет за собой рост цен на топливо. Пока нет единого мнения, как именно отразится на ценах прекращение поставок Proton Energy Group. В случае если не произойдет оперативного замещения объемов трейдера, рост цен на нефтепродукты, по оценкам экспертов, может составить 25-30%.

В первую очередь пострадают аграрии, которые сейчас готовятся к посевной. Кроме того, на фоне эскалации на востоке Украины может ощущаться нехватка солярки и на фронте, хотя все зависит от того, какие запасы стратегического продукта были созданы заранее.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины допускает возможный рост цен на топливо на фоне заявления швейцарской компании Proton Energy Group S.A. о прекращении поставок нефтепродуктов на Украину.

«Значительных колебаний цен на рынке моторных топлив не следует ожидать, так как источники и маршруты поставок нефтепродуктов достаточно диверсифицированы, то есть есть достаточная конкуренция, и цены определяются рыночными механизмами», — заявили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что подорожание будет длиться до того момента, пока поставщики не законтрактуют и не произведут дополнительные поставки по альтернативным маршрутам доставки. «Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Министерстве экономики состоялось совещание с представителями топливного рынка, на котором стороны заверили, что риск дефицита пока отсутствует, а прошлые поставки от Proton Energy будут замещены альтернативными источниками.

Правительство договаривается с торговыми сетями не поднимать цены на продукты

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 марта, рассказал, что представители Кабинета министров ведут переговоры с торговыми сетями, чтобы сбалансировать цены на продукты.

«Касательно некоторых групп товаров действительно есть обоснованный рост цен из-за уменьшения предложения и сезонного фактора. Это относится к другим ключевым группам товаров, продающихся в наших торговых сетях. Поэтому мы ведем диалог с ретейлерами, с торговыми сетями», — сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас один из ключевых участников рынка заверил, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания, товаров первой необходимости. Шмыгаль назвал это «первым результатом сотрудничества профильного министра с представителями бизнеса».

Как заявили в Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), бизнес согласился сохранить нынешний уровень цен на социально значимые продукты питания. Такое решение было принято на консультациях с Министерством экономики.

«Бизнес подтвердил, что готов стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах. Предприниматели заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен…» — сказано в сообщении ЕВА.

Правительство теперь должно изменить перечень социально важных товаров.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что ускорение инфляции на Украине объясняется объективными факторами, однако есть также попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке. Он отметил, что правительство до конца марта ожидает стабилизации цен на продукты и бензин.

Потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% (год к году) по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце. Больше всего по сравнению с предыдущим месяцем подорожало растительное масло (на 7,6%), овощи (на 6,3%) и сахар (на 5,5%). Топливо и масла выросли в цене на 7,3%, тогда как природный газ подешевел на 6,6%.

С 5 марта Национальный банк впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Это объяснялось ускорением инфляции, которая превысила прогноз НБУ, и повышенными инфляционными ожиданиями.

Работники «Укрзализныци» планируют забастовку с полной остановкой перевозок

Трудовой коллектив «Укрзализныци» (УЗ) через две недели планирует провести масштабную забастовку с остановкой всех видов перевозок. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзализныця» Юлия Гришина.

«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — написала Гришина на своей странице в Facebook. Агродеградация. Почему «локомотив украинской экономики» летит под откос

По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава правления УЗ Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с СOVID-19, поэтому на повестке дня стояла встреча с профсоюзами железнодорожников для заслушивания проблемных вопросов трудового коллектива компании, при этом представители двух из трех профсоюзов не явились.

На заседании ВСК также обсудила неудовлетворительное состояние выполнения запросов ВСК, направленных в правоохранительные органы Украины, и решила пригласить на следующее заседание руководителей Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

«Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК — исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния», — подчеркнула Гришина.

По ее словам, ВСК будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность «Укрзализныци» в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния компании.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министрам предоставить информацию о работе «Укрзализныци» с 2015 года, в частности — работу наблюдательного совета и правления предприятия в период с 2017 до 2021 года.

Ранее сообщалось, что по результатам первого заседания ВСК приняла решение о направлении «обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и в наблюдательный совет УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании», о чем сообщила председатель комиссии Юлия Гришина.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака. «Мотор Сич» и курятина под запретом. Главное в экономике Украины 5-12 марта

Ранее бывший глава УЗ заявил, что первое заседание Временной следственной комиссии по оценке состояния предприятия прошло без представителей правления УЗ, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание не приняла вообще.

17 февраля под зданием Кабинета министров прошла акция протеста, организатором которой выступил профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины. Поводом для проведения митинга стали накопившиеся социально-экономические проблемы в компании. Среди них: невыплата вознаграждения работникам УЗ по итогам работы в 2019 году; отсутствие решений со стороны руководства компании о повышении зарплаты работникам; приостановка отдельных выплат по коллективным договорам, а также проволочка с отменой режима неполной рабочей недели для отдельных категорий железнодорожников.