В четверг, 11 марта, на Украине состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение проверить обстоятельства заключения в апреле 2010 года Харьковских соглашений. Депутатов, которые их ратифицировали, могут обвинить в госизмене, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

«Есть поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если Служба безопасности будет считать необходимым, она должна будет возбудить по 111-й статье («государственная измена» — до 15 лет лишения свободы — Ред.) нашего Уголовного кодекса против соответствующих лиц, этих депутатов. Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю систему нашей безопасности», — заявил секретарь СНБО.

Несостоявшаяся «угроза» нацбезопасности

Основной упор в критике соглашений делается на вопрос о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, что якобы способствовало его «оккупации» в 2014 году. Украинцам как бы внушается, что если бы не было этих соглашений, то украинские войска не позволили бы Крыму отсоединиться в 2014 году. В то же время сам секретарь СНБО Данилов отмечает, что Черноморский флот должен был быть выведен в 2017 году, если бы не было Харьковских соглашений. Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко

Его пребывание до 2017 года на территории Украины регулировалось соглашением от 28 мая 1997 года по разделению ЧФ бывшего СССР. Переговоры о разделе флота длились с 1992 по 1997 год. Иными словами, даже без Харьковских соглашений флот находился бы в Крыму и в 2014 году, а после вхождения Крыма в состав РФ, сами Харьковские соглашения утратили юридическую силу и были денонсированы РФ.

Продление пребывания флота предполагалось с 2017 года на последующие 25 лет (до 2042 года). Соглашение также предусматривало увеличение арендной платы за пребывание ЧФ РФ на территории Украины начиная с 28 мая 2017 года. Проще говоря, на пребывание флота в Крыму в 2014 году (как и на данный момент) эти соглашения не распространяются. Хотя, конечно, в 2010 году те, кто ратифицировал их, не могли предугадать последовавшие события. Тем не менее, факт остается фактом, если кого и винить украинскому СНБО, то тех, кто ратифицировал раздел флота в 1997 году при Леониде Кучме.

Кроме того, по данным социологического исследования R&B Group от марта 2010 года, большинство украинцев (61%) выступали за пролонгацию пребывания в Крыму Черноморского флота России.

Кому были выгодны Харьковские соглашения

Делая весь акцент на продлении пребывания флота (которое по факту затем не понадобилось), абсолютно забывают обо всех прочих пунктах Харьковских соглашений. Они включали в себя снижение цены на российский газ для Украины на 30 %. Об этом следует вспомнить всем участникам нынешних тарифных протестов на Украине.

В соглашении был также пункт о совместном строительстве моста через Керченский пролив. Естественно, впоследствии его построили уже без привлечения украинских компаний.

Соглашения, подписанные Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, были выгодны, прежде всего, Украине. Не случайно Владимир Путин, на тот момент премьер-министр РФ, иронически раскритиковал их: «Та цена, которую выкатили, она запредельная. Я бы за эти деньги съел бы вашего президента».

Владимир Путин тогда также напомнил, что в соответствии с договоренностями за 10 лет сумма аренды превысит 40 миллиардов долларов. «За эти деньги можно построить несколько баз», — заметил Путин. Иными словами, это по 4 миллиарда в год — больше, чем Украина получает за транзит российского газа, который так боится потерять после запуска «Северного потока-2» и больше, чем в год получает кредитов, которые еще нужно отдавать с процентами. Кирилл Молчанов о заседании СНБО: Зеленскому понравилось действовать по беспределу © Facebook, Кирилл Молчанов

Соглашения также предполагали увеличение товарооборота до 42 миллиардов долларов и оживление сотрудничества в различных областях, включая совместное авиастроение. Соглашения носили комплексный характер — в них оговаривались инвестиции в целый ряд отраслей Украины — металлургию, авиастроение, судостроение и пр. В случае выполнения, эти соглашения дали бы толчок промышленному развитию Украины, но очевидно, что западным партнерам развитая украинская промышленность не нужна (зачем лишний конкурент?).

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк подчеркивает, что и при Порошенко власти были категорически против, денонсации этих соглашений, так как это привело бы к серьезному экономическому ущербу, что подтверждает тот факт, что они были выгодны для Украины.

Кто эти «госизменники»?

В конце января 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в связи с подписанием «Харьковских соглашений» уже предъявляло обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу.

Однако в 2010 году приветствовал Харьковские соглашения и Петр Порошенко, один из основателей Партии регионов, назвав их «взаимовыгодными». Еще один бывший президент Украины Леонид Кучма в 2010 году тоже их приветствовал, заявив, что «пролонгация пребывания флота в Севастополе будет способствовать гармонизации двусторонних контактов, возвращению отношений с РФ к реальному стратегическому партнерству». Затем в марте 2014 года Леонид Кучма потребовал разорвать соглашения. Впрочем, подобная «последовательность» свойственна многим украинским политикам.

СНБО последнее время стал основной дубиной президента Зеленского и его западных кураторов. С помощью этого инструмента накладывают санкции и арестовывают счета и имущество в обход суда. В этот раз СНБО действует не только в обход суда, но и в обход конституции Украины, так как согласно статье 80-й, депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Сейчас этим инструментом решено воспользоваться для приведения к подчинению депутатов и бизнесменов. В числе голосовавших в 2010-м за эти соглашения были и такие олигархи, как Ринат Ахметов, Давид Жвания, Николай Злочевский и Игорь Палица.

Глава запрещенной на Украине коммунистической партии Петр Симноенко видит в действиях СНБО движение к фашизму. «СНБО сегодня выполняет функцию политического гестапо. Режим сегодня использует террористические методы. Режим на этом примере пытается продолжить свою практику запугивания, чтобы никто рот не открывал, чтобы инакомыслия вообще ни у кого не было, особенно у политиков. Украина, таким образом, движется к фашизму. Не исключаю, что у них найдутся и другие примеры и поводы для того, чтобы продолжить политику репрессивных мер и запугивания общества», — заявил Симоненко.

Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский подчеркивает, что аналогичные меры могут быть в будущем приняты и против нынешних депутатов. «Коллеги-парламентарии, а как там иммунитет народного депутата за его политическую позицию, а? Сколько там из вас за открытие рынка земли голосовало? Глядишь, завтра это окажется изменой Родине», — комментирует решение СНБО нардеп Бужанский.

Одним из главных разработчиков «Харьковских соглашений» был Руслан Демченко — тогдашний заместитель министра иностранных дел. Ирония судьбы в том, что сейчас Демченко является первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова и советником президента, а также и руководителем Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины. Получается, что «госизменник» занимается украинской разведкой?

Учитывая тот факт, что Харьковские соглашения принимали в 2010 году многие из приближенных к нынешней власти, очевидно, инструмент СНБО будут применять избирательно. Вряд ли чего-то стоит опасаться Ринату Ахметову и Руслану Демченко. Отдельных оппозиционных депутатов, возможно, потаскают на допросы, но этим дело и ограничится.

Ради чего же тогда весь сыр-бор? Скорее всего, мы видим очередную громкую имитацию деятельности, сопровождаемую антироссийской риторикой, дабы умилостивить США и украинских националистов. Такое грозное надувание щек должно продемонстрировать американским партнерам полную лояльность и преданность, а взамен за это надувание щек ожидаются вполне реальные кредиты и финансовая помощь.