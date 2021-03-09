На минувшей неделе в партийной жизни Белоруссии произошло больше событий, чем за последние 20 лет. Сразу три политические структуры заявили о намерении в ближайшем будущем создать партии. Причем одна из них даже провела учредительный съезд

Вышеуказанные инициативы прозвучали на фоне грядущей перерегистрации уже существующих 15 политических партий Белоруссии. С учетом того что всем им уже более 20 лет, а политическое устройство с мажоритарной избирательной системой никак не способствует развитию и активной деятельности партий, процесс перерегистрации станет приговором для многих из них. Большая часть вряд ли будет соответствовать требованиям по численности, структуре и соблюдению устава.

Ликвидация старых партий и создание новых будет означать полную перезагрузку партийного поля республики, что вполне может стать предтечей грядущих преобразований и реформ белорусской политической системы в целом. Если, конечно, все это не обернется чисто формальной фиксацией уже существующей системы.



«Союз»

Одной из первых партийных инициатив, заявившей о себе в ходе нынешнего политического кризиса, стало движение под руководством Сергея Луща «Союз». Активисты позиционируют себя как первую пророссийскую силу в республике, готовую эволюционно, в рамках правого поля, бороться за власть, модернизацию политической и экономической сфер, а также за углубление интеграции с Россией. Сергей Лущ: Беларусь должна быть союзником России, а не еще одним субъектом РФ © из личного архива Сергея Луща

С одной стороны, лидеры «Союза» позиционируют себя как первых пророссийских оппозиционеров в Белоруссии, но с другой — о его создании в нейтрально-позитивном ключе сообщили государственные белорусские СМИ, хотя раньше они никогда не освещали события из жизни независимых политических сил. На фоне «закручивания гаек» и довольно жесткой позиции власти по отношению к собственным конкурентам это вызвало некоторый скепсис к инициативе даже среди некоторых пророссийских активистов.

6 марта прошел учредительный съезд «Союза», во время которого сомнения относительно оппозиционности данной политической силы стали еще сильнее. Так, присутствовавший на съезде провластный политолог Алексей Дзермант поблагодарил лидера Оргкомитета Сергея Луща за помощь в организации митингов в поддержку Лукашенко в августе-сентябре прошлого года.

Пока что политики из «Союза» в своей активности и риторике напоминают уже существующую Либерально-демократическую партию Белоруссии и ее лидера Олега Гайдукевича. Эта политическая сила тоже выражает правильные тезисы в необходимости укрепления сотрудничества с Россией и проведения политических реформ, но, с другой стороны, она всегда поддерживает действующую власть в противостоянии с ее оппонентами, что говорит о ее де-факто провластной позиции.

Какими будут дальнейшие шаги «Союза», пока сказать сложно. Партия может со временем перейти в некоторую оппозицию к власти, а может продолжить тенденцию — дрейфовать в русле власти, отличаясь от нее лишь риторикой. При этом эта политическая сила может стать объектом притяжения для многих пророссийски настроенных граждан, но при этом способствовать формированию у них лояльного отношения к действующей власти. Но может и пойти на активную оппозиционность. «Союз» уже заявил о намерении участвовать в выборах.

«Демократический союз»

3 марта о намерении создать новую партию заявил и бывший соратник Виктора Бабарико, а теперь директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский. В настоящий момент уже создан Оргкомитет, собирается инициативная группа.

Её потенциальный лидер Юрий Воскресенский известен в Белоруссии резкой сменой своей политической позиции. До событий 9-11 августа он выступал с резкой критикой власти на стороне Бабарико. В середине августа он был задержан и помещен в СИЗО, где пробыл в течение двух месяцев по подозрению в организации массовых акций протеста. В течение этого времени он давал интервью государственным СМИ, в которых стал — наоборот — резко критиковать оппозицию.

«Я понял, что меня использовали в качестве пешки втемную московские кукловоды. Я бы хотел призвать наших граждан, прежде всего молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур», — указывал он в интервью для белорусских СМИ.

После освобождения из СИЗО под подписку о невыезде в октябре 2020 года политик занялся организацией круглых столов в городах республики. По задумке, они должны были стать формой «диалога» между властью и недовольной частью общества, попыткой склонить протестующих от открытого противостояния и митингов к диалогу и обсуждению изменений в конституцию.

Но эти попытки по большей части оказались тщетными. Оппозиционные лидеры мнений критиковали Воскресенского за изменение его позиции, подчеркивали, что он сознательно играет на руку власти, поэтому его миссию можно считать проваленной.

Свою партию «Демократический союз» Воскресенский позиционирует как политическую силу «активистов протестного движения, которые вовремя остановились». То есть это будет структура, которая опять же, с одной стороны, называет себя оппозиционной, но с другой — выступает на стороне власти в ее противостоянии с оппонентами.

Партия будет работать на продемократическом и реформаторском электоральном поле, пытаясь втянуть в свою орбиту влияния часть протестующих, тем самым убрав их с улицы и дав возможность баллотироваться, попасть в государственную систему. Правда, в условиях авторитарного режима у них в любом случае там будут очень скромные возможности.



«Партия народного единства»

3 марта заместитель председателя пропрезидентского общественного движения «Белая Русь» Александр Шатько заявил, что оно вскоре может быть преобразовано в «Партию народного единства».

Движение «Белая Русь» с самого начала создавалось и работало именно как политическая, а не как общественная сила. Львиная доля провластных кандидатов в депутаты баллотировались от «Белой Руси», и за эти годы она успела стать де-факто партией власти — в ее члены активно записывались чиновники разных уровней, бюджетники, а также провластные журналисты, эксперты и активисты. Часто — сугубо по формальным причинам и карьерным устремлениям.

Движение «Белая Русь» наверняка создавалось как заготовка для будущей партии власти, которую можно будет преобразовать в партию в необходимый для этого момент. Заодно как официальная структура, объединяющая представителей системы и ее сторонников.

Планы по преобразованию этой структуры в партию означают, что грядущие реформы системы призваны увеличить роль партий в системе управления. Вероятнее всего, это будет переход от мажоритарной к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов будут избираться по партийным спискам, и в белорусском парламенте появятся свои партийные фракции.

С чисто технической точки зрения это вряд ли серьезно поменяет ситуацию. С ролью «партии власти» прекрасно справлялась «Белая Русь». Но новая избирательная система и постреформенная обстановка потребуют от нее новый юридический статус.



«Ручная» партийная система

Если всем указанным инициативам будет дано сверху добро на регистрацию, а многие существующие оппозиционные силы будут ликвидированы, к чему все и идет, это будет означать создание в республике «ручной» партийной системы. В парламенте и органах местного управления будет доминирование «Партии народного единства», при этом кое-какое количество мест дадут пророссийским политикам из «Союза» и прозападным либералам из «Демократического союза».

При таком развитии событий логика власти может быть следующей: дать большее поле для деятельности политическим партиям, демонстрируя тем самым «демократизацию», но при этом контролировать их, сохраняя в статусе «конструктивной оппозиции». Чтобы лидеры всех основных партий критиковали оппозиционеров, несогласных с текущим положением дел, и рисовали им образ радикальных и маргинальных элементов. Аргументируя это тем, что «система стала гибче, и теперь каждый может участвовать в политике через партии, а не через улицу».

Подобная картина будет означать изменение формы без изменений содержания. Вместе с тем возможен вариант постепенного обретения партиями большей самостоятельности и появления в политической жизни Белоруссии реальной политической борьбы.