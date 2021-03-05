Правительство пообещало одинаковую цену газа для населения круглый год, Нацбанк повысил учетную ставку до психологического максимума, Каюмин утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабинет министров Украины в среду, 3 марта, утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это первый подобный фундаментальный документ за всю историю Украины.

Как отметил премьер, НЭС-2030 способна «привести Украину в клуб развитых и успешных государств».

Зеленская поучаствовала в презентации Нацстратегии по безбарьерному пространству © пресс-служба президента Украины

Среди принципов, на которых строится НЭС, — европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

Напомним, в ноябре 2020 года правительство презентовало результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года. Тогда же премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

В конце января 2021 года началось публичное обсуждение документа, а Кабинет министров планировал представить стратегию в первом квартале 2021 года. В начале обсуждения заявлялось, что в рамках новой стратегии станут приоритетными развитие производства и торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью; высокий технологический уровень производства; квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила; экономия энергии и других видов природных ресурсов; новаторский стиль управления.

Шмыгаль: Цена на газ целый год будет одинаковой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 4 марта, заявил, что при годовом продукте для населения цена на газ целый год будет одинаковой. По его словам, это будет средняя цена.

«Наша концепция, философия — это рыночная экономика, рыночные цены. Мы активно двигаемся к справедливому конкурентному рынку газа. Рынок формируется, есть перекосы, он имеет признаки монопольности как на рынке населения, так и на рынке оптовых поставщиков газа. Соответственно, эта монополизация рынка должна быть сблансирована и преодолена — это первая задача», — сказал Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

По его словам, вторая задача — отсутствие шоков и стрессов для населения.

«Поэтому мы вводим годовой продукт. Это абсолютно рыночный продукт. Согласно форвардным контрактам, поставщики газа видят, какой будет средняя цена по году. Это дает возможность сглаживать зимние самые дорогие пики», — пояснил Шмыгаль.

Нацбанк Украины впервые за два года повысил учетную ставку © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Цена для населения не должна быть пиковой, не должно быть шоков для населения. МВФ с этой моделью соглашается», — отметил Шмыгаль.

Напомним, годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля 2022 года. 3 марта по инициативе и.о. министра энергетики Юрия Витренко Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подать на рассмотрение правительства решения, которыми предусматривается обязательство для НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене.

Кроме этого предусматривается, что компания «Укргазвыдобування», которая входит в группу «Нафтогаз», с апреля 2021 года будет продавать 100% объёмов товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не хуже, чем для группы «Нафтогаз». Также планируется, что компания «Нафтогаз Трейдинг» с апреля 2021 года на рынке природного газа будет выполнять роль маркетмейкера относительно торговли среднесрочными, на период до двух лет, стандартизированными продуктами.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко о продаже компанией "Укргазвыдобування" газа для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене с апреля 2021 года до мая 2022 года может привести к манипуляциям и коррупции на газовом рынке. Глава «Нафтогаза» считает, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая, а не с 1 апреля.

«Партия двух заклятых друзей перейдет в эндшпиль, поскольку ресурс «Укргаздобычи» был по сути единственным козырем, позволявшим «Нафтогазу» дуть щеки и стричь купоны с внутреннего рынка. Свободный доступ к ресурсу с понимаемой маржой — это реальный стабилизец на рынке газа в обозримом будущем без административно-командного вмешательства. По сути то, о чем говорилось последние 7 лет.

Внутренний ценовой индикатив и регуляторная функция государства. Это первый за два года лучик здравого смысла, который я видел в Кабмине. Теперь ход за командой звездно-полосатых. Запасаемся попкорном», — написал на своей странице в Facebook эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Нацбанк повысил учетную ставку до психологического максимума

Правление Национального банка Украины в четверг, 4 марта, приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года. Регулятор готов при необходимости повышать ставку в дальнейшем.

И.о. главы НБУ Юрий Гелетий пояснил, что повышение ставки направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в 5% в условиях восстановления экономики.

В январе, констатировали в НБУ, инфляция ускорилась за пределы целевого диапазона в 5 ± 1 п.п., в феврале ускорение продолжилось. В частности, потребительская инфляция превысила прогноз, а инфляционные ожидания остались завышенными.

По данным НБУ, на инфляцию в первые месяцы 2021 года влияло подорожание продуктов питания и топлива, усиление инфляционного давления со стороны стран-торговых партнеров, сохранение устойчивого внутреннего потребительского спроса. Кроме того, на цены продолжили влиять эффекты от прошлогоднего ослабления гривны.

В НБУ ожидают максимального роста потребительских цен в середине года, однако, по прогнозам регулятора, в дальнейшем инфляция замедлится и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

По словам Гелетия, инфляционная динамика "развернется" из-за поступления нового урожая на рынок, исчерпания эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров и повышения учетной ставки НБУ.

Основным предположением, отметил глава регулятора, остается продолжение сотрудничества с МВФ, НБУ ожидает прогресса в переговорах.

"Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных нужд и предоставления экономике дополнительных стимулов для роста", — подчеркнул он.

«Остановите Европу!» Украинские молочники в ожидании невозможного © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Основной риск остается неизменным, а именно — усиление карантина на Украине и в мире, снижение деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса.

НБУ готов дальше повышать ставку для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели, подчеркнул Гелетий.

Стоит отметить, что регулятор повысил учетную ставку впервые с сентября 2018 года.

Член Совета НБУ Виталий Шапран разочарован увеличением учетной ставки. По его мнению, на фоне информации из Кабмина о возможности локдауна фактор неопределенности сохранился.

«Как указывает мировая практика, выход фактической инфляции и (или) прогнозов верхнего диапазона инфляционного коридора не означает мгновенного увеличения ключевой ставки Центрального банка, поскольку инфляционная цель устанавливается на среднесрочную перспективу. Как показала практика 2020, локдаун может существенно замедлять инфляцию на горизонте 3-6 месяцев. Поэтому надеюсь, что рынок воспримет рост ставки на 0,5 п.п. не как начало долгосрочного тренда, а как формальный шаг монетарных властей и дань правилам избранного монетарного режима «инфляционное таргетирование»», — написал Виталий Шапран на своей странице в Facebook.