Введение новых американских санкций в отношении участников проекта возможно не раньше мая 2021 года. При нынешнем темпе работ к тому времени может быть завершена достройка датского участка газопровода

Власти ФРГ рассматривают четыре варианта действий в отношении проекта

Правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу «Северного потока — 2» (СП-2), написала 26 февраля немецкая деловая газета Handelsblatt. В распоряжение издания попал доклад по СП-2, который госсекретарь США Энтони Блинкен направил в Конгресс. В нём, в частности, говорится, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на высоком уровне: не только в США, но и в Германии думают, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода.

По данным Handelsblatt, один из рассматриваемых Берлином вариантов действий — так называемый «механизм отключения», который позволит прекратить поставки газа по СП-2, если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину. Второй вариант заключается в замораживании строительства на время переговоров. По сведениям издания, в Госдепе обсуждается создание комиссии, которая занялась бы вопросом «Северного потока — 2». Предполагается, что участвовать в ней будут не только американцы, но и европейцы. Третий вариант — увеличение инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвёртый — продолжение строительства газопровода, несмотря на угрозы США. ФРГ грозят иски в случае остановки проекта «Северный поток-2» - министр © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Через два дня в статье для немецкого журнала Der Spiegel глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил позицию, что Германия и другие европейские страны еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод «Северный поток — 2» всё-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Дипломат считает, что судьба проекта зависит от трёх условий. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы СП-2 и дать другим странам ЕС возможность влиять на ситуацию. Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», подразумевающий переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. По словам Ишингера, к этому соглашению могла бы присоединиться и Москва. В-третьих, Германия может связать проект с политическими требованиями, касающимися, например, украинского кризиса и дела Алексея Навального.

В свою очередь, позиция официального Берлина по «Северному потоку — 2» и ситуации с Алексеем Навальным остаётся без изменений — это разные вопросы. Такая информация содержится в письменном ответе Кабинета министров Германии на депутатский запрос в ФРГ парламентской фракции «Союз-90/Зелёные». Документ был опубликован в понедельник, 1 марта, на сайте Бундестага (парламента) ФРГ. В ответе отмечается, что власти ФРГ вместе с европейскими партнёрами считают необходимым ввести «целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России» из-за инцидента с Навальным. «Однако от этого не зависит завершение „Северного потока — 2" — проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе», — говорится в документе.

Новые американские санкции против СП-2 возможны не раньше мая

В упомянутом выше ответе немецкого правительства отмечено, что власти ФРГ считают санкции США против проекта «Северный поток — 2» вмешательством в европейский суверенитет, и отвергают их. В правительстве Германии также не исключили, что односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный властями немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому предполагается защитить интересы участников проекта СП-2. «В свете односторонних экстерриториальных санкций, направленных против германских и европейских компаний, которые ввели и недавно снова ужесточили США, правительство ФРГ не может исключать того, что они будут направлены и против фонда», — отметили власти ФРГ. В то же время пока со стороны земельного правительства Мекленбурга — Передней Померании не было «конкретных просьб об оказании поддержки» в связи с возможными ограничениями. Киев придумал «логичный ответ» на «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом в американских СМИ развернулась дискуссия в отношении того, нужно ли ужесточать санкции в отношении СП-2. Так, 28 февраля издание Foreign Policy написало, что США напрасно надеются на отказ Германии от газопровода «Северный поток — 2», поскольку для немецких политиков реализация проекта станет единственным способом избежать созданных ими же кризисов. Как отмечает автор материала Джереми Стерн, республиканцы и демократы сходятся в абсолютной уверенности в том, что в этом вопросе США в любом случае победят, а Германия отступит. Однако, по мнению журналиста, никакие американские санкции и льготные тарифы от США, никакие обязательства НАТО не убедят канцлера ФРГ Ангелу Меркель подорвать доходность и кредитоспособность немецкой промышленности накануне осенних парламентских выборов. В статье подчёркнуто, что отказ Меркель от газопровода позволил бы усомниться в суверенитете немецкой экономики, а также отпугнул бы избирателей от её партии.

С другой стороны, американское издание The National Interest (NI) считает, что США должны заблокировать строительство «Северного потока — 2», надавив на европейские компании, сотрудничающие с проектом. Как написал Даниэль Кочис в статье «Время поставить мат СП-2», опубликованной 1 марта, строительство газопровода, несмотря на санкции Запада, говорит о том, какое огромное влияние Россия оказывает на страны ЕС из-за поставок газа. В этой связи Вашингтон не должен заниматься поиском решения, которое устроило бы всех, полагает автор. Он настаивает, что США должны действовать, исходя из своих интересов, и заблокировать строительство СП-2. Журналист убеждён, что, хотя ограничения строительства могут привести к ненужному обострению отношений с ФРГ, США должны продолжать движение в этом направлении. «В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для Соединённых Штатов согласие с завершением строительства „Северного потока — 2" будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат», — говорится в статье NI.

Однако введение новых американских санкций в отношении участников проекта СП-2 возможно не раньше мая 2021 года. Как заявил 2 марта на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс, говоря о возможных дополнительных санкциях, «мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к „Северному потоку — 2"». Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении. «Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом», — заявил он. В тот же день статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен рассказал об оптимистических ожиданиях Германии в вопросе строительства СП-2 после того, как Джо Байден стал президентом США.

Украина готовится жить в условиях запуска СП-2 в эксплуатацию

В среду, 3 марта, во время брифинга в Киеве с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение «Северного потока — 2» мощным ударом по стране. «Если „Поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет ещё один, третий, а может, даже четвёртый», — сказал Зеленский. Он посетовал, что Украина вместе с Европейским союзом и США «многое сделала» для того, чтобы газопровод не был завершён, но строительство продолжается.

При этом киевские власти фактически готовятся жить в условиях введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию — ведь достройка газопровода идёт полным ходом. По состоянию на 3 марта баржа «Фортуна» уложила более 10 километров труб в водах Дании, причём в последние дни скорость укладки составляет 800-900 метров в сутки. При нынешнем темпе и благоприятной погоде «Фортуна» может завершить датский участок СП-2 до мая. Кроме этого, второй российский трубоукладчик «Академик Черский», стоящий в немецком порту Висмар, указал, что к 5 марта отправляется на морские работы. «Академик Черский» считается основным судном по достройке СП-2. После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Дмитрий Марунич: США уже нечем остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Потому неудивительно, что 26 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на запуск СП-2 может стать «полная интеграция в европейский энергорынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза». В свою очередь, 1 марта глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что Украина подготовилась к запуску газопровода «Северный поток — 2». По его словам, благодаря наличию подземных хранилищ газа и интеграции в газотранспортную систему Европы Киев будет иметь баланс энергоресурсов и возможность получать их по «справедливой цене». Коболев признал, что из-за запуска СП-2 Украина рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности», однако заверил, что дефицита газа в стране не будет.

При этом в последнее время украинские и зарубежные эксперты продолжают подсчитывать возможные потери Украины от запуска «Северного потока — 2». Так, директор программы России и Евразии в Университете Тафтса в Бостоне Крис Миллер оценил их в более чем 1 миллиард долларов в год, а экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой — в три миллиарда долларов. В январе 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко предположил, что запуск трубопровода может нанести украинской экономике ущерб в полтора миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест. Однако эксперт российского Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что запуск СП-2 ещё четыре года не приведёт к уменьшению прямых доходов Киева, поскольку в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину.