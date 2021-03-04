В Офисе президента Украины не на шутку обеспокоены падением рейтинга власти и ростом влияния оппозиции. Однако выход власть видит не в том, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, а в том, чтобы дискредитировать оппозицию и запугать тех, кто её поддерживает

В частности, речь идёт о журналистах и политических экспертах, имеющих смелость отстаивать свою точку зрения, не совпадающую с позицией нынешней власти. Методы применяют самые разнообразные. От закрытия телевизионных каналов до обысков, задержаний и нападений. Но ведётся также и психологическая война, утверждают хорошо информированные источники.

Так, один из собеседников издания Украина.ру, хорошо знающий на собственном опыте ситуацию в одном из украинских оппозиционных движений, обратил внимание на недавнее сообщение издания Vesti.ua, которое со ссылкой на собственные источники предупреждало, что власти «будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крылья» партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По данным издания, «черную метку» будто бы уже выписали нескольким экспертам, которые сотрудничали с ОПЗЖ и появлялись в эфире оппозиционных телеканалов. В частности, называлось имя известного политолога Михаила Погребинского, которому якобы могут сообщить о подозрении в госизмене.

Понятно, что такая информация не могла пройти незамеченной, особенно на фоне недавнего задержания по подозрению в госизмене журналиста, политического эксперта и яркого критика власти Юрия Дудкина. Игорь Лесев: Атакой на оппозицию Зеленский обнулил свои перспективы © Facebook, Игорь Лесев

Однако о потенциальном объявлении подозрения по этой же статье Михаилу Погребинскому и другим экспертам достоверных данных нет. Вполне возможно, сообщение об этом могло быть дано с целью «сбить с толку и сгустить психологическую атмосферу страха». Об этом корреспонденту издания Украина.ру на условиях анонимности сообщили сразу несколько источников в Киеве.

Как отметил один из собеседников издания, «в данном случае Vesti.ua использовали втёмную, чтобы сделать вот такой вброс для нагнетания ситуации», пояснив, что, по его данным, «у инициаторов вброса нет источников, которые могли бы дать об этом достоверную информацию».

«То есть автора попросили «вбросить» эту информацию. А кто мог попросить — догадайтесь… либо СБУ, либо Офис президента, либо и те, и другие. К тому же автор материала на связи с одним из пиарщиков ОП Быковым, который таким образом использовал vesti.ua как «сливной бачок» для запуска фейка», — сказал он.

Но это не значит, что никаких «чёрных меток» вообще нет. По мнению собеседника Украины.ру, психологическое и медийное давление на оппозиционных экспертов будут усиливать, но, скорее всего, это коснётся тех, кто за деньги ездил выступать на российских каналах.

«Сейчас же хотят сбить с толку, пробуют нагнетать ситуацию», — сказал он, напомнив, что это тема не нова: в 2016 году была попытка создать так называемое "дело политологов".

«Зачем это делалось? Тогда партия «Народный фронт» стала собирать деньги на ребрендинг, и деньги им соглашались дать, но просили показать социологию. А показать было нечего, 1%. Соответственно, ситуация забуксовала, потому что в пустышку никто деньги вкладывать не хотел. Тогда они изобрели проект, что якобы некая группа работала, которая дискредитировала замечательную деятельность партии Яценюка, погрузившей всю страну в экономический ад. Как эта группа агентов партию дискредитировала? Очень просто: будто бы распространяла, как теперь принято говорить, "иностранные нарративы"», — рассказал источник.

Он добавил, что тогда назревавшее «дело политологов» не получилось по той причине, что всю эту затею удалось заранее разоблачить. Абзалов назвал два вида оппозиции на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Когда это прозвучало в публичной сфере, в СМИ, то тему пришлось сворачивать», — сказал собеседник издания.

По его словам, сейчас происходит нечто похожее: к нынешней власти «есть ряд претензий у МВФ, у американцев, а Банковой нужно оправдаться, объяснить, почему падает рейтинг».

«Создают версию, что падает он якобы потому, что работала организованная преступная группа (экспертов. — Ред.). То есть виноваты они, а не безумный рост тарифов, не продажа земли, не коррупция, не отказ от суверенитета. Виновата группа агентов, которая таким образом дискредитировала великого стратега Зеленского, который до сих пор Конституцию не удосужился прочитать», — констатировал источник Украины.ру.

По его мнению, именно такую версию и собираются запустить в Украине власти.

С этим согласны и ряд других источников издания Украина.ру в политических и экспертных кругах. Один из собеседников обратил внимание на тот факт, что достаточно успешно «работают темники» Банковой. Например, по его словам, «планомерно «разгоняют» тему, что группа Левочкина-Бойко (в ОПЗЖ. — Ред.) будто бы спелась с Офисом президента, и это они стоят за атакой на телеканалы, связываемые с именем Медведчука».

«Всё это разгоняют за деньги пиарщики Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента… Это известно тем, кто занимается политтехнологиями. Есть группа авторов, которая четко и синхронно отрабатывают темник из ОП», — подчеркнул он, добавив, что на самом деле в ОПЗЖ на данный момент никаких серьёзных разногласий нет, да и не было: «Обычно конфликтная ситуация — это выборы, потому что идут споры за места в списке, за финансирование и т.д. Но ОПЗЖ спокойно пережила местные выборы, не породив ни одного, даже среднего, конфликта».

По его словам, «те люди на украинских и российских сайтах, которые проводят эту тему, знают, что говорят неправду. «Они на самом деле за деньги работают на раскол оппозиции», — утверждает наш источник. Зеленский додавит ОПЗЖ до конца — Рудяков © president.gov.ua

Другие источники, близкие к ОПЗЖ, заверяют, что «психологическая атака захлебнётся, настроение в партии боевое, как бы власть не давила».

А власть, между тем, продолжает нагнетать давление. Напомним, Служба безопасности Украины сейчас изучает публикацию в соцсети сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, которая проиллюстрирована картой Украины без Крыма, но с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Президент Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция ОПЗЖ), а также восьми компаний — учредителей информационных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. В результате каналы были закрыты.

Впоследствии журналисты этих каналов учредили телеканал «Первый Независимый», но он продержался в эфире всего один час, после чего его отключили от вещания.

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В ОПЗЖ подчёркивают, что нынешняя власть пошла на открытое нарушение Конституции и законов страны. И, вероятнее всего, эти антиконституционные действия и преследования своих политических оппонентов запредельными способами (с нарушениями конституции и правовых норм) все же санкционированы посольством США, обеспокоенному растущим влиянием в обществе оппозиционных Зеленскому политических течений.