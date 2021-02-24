Служба безопасности Украины (СБУ) задержала журналиста и политолога Юрия Дудкина, критиковавшего киевский режим и выступавшего приглашенным экспертом на репрессированных украинских телеканалах. Об этом говорится в сообщении на сайте спецслужбы

Как отмечается, против эксперта открыли уголовное дело по статье «государственная измена». СБУ утверждает, что эксперт якобы причастен «к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ».

Эта деятельность, по версии СБУ, заключалась в том, что Дудкин «создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, ютуб-каналы — и отдельные блогеры».

«Правосеки*» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате © УНИАН

«Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержала политолога и выступила с предложением правовой помощи.

Дудкин постоянно выступал на украинских каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции.

Дудкин тогда назвал действия режима первым шагом к установлению диктатуры. СБУ на его примере подтвердила, что он был прав.