Визит поддержавших запрещённый в РФ «Правый сектор» Ирины и Юлии Ангеловых в Россию совпал со знаковыми событиями на «кулинарном фронте». Пока российские рестораторы радушно раскрывают свои секреты украинским коллегам, последние готовятся потеснить россиян с кулинарного пьедестала

Вечером второго марта украинский повар Евгений Клопотенко опубликовал у себя в Instagram очередной рецепт.

«Свекла и мясо. Можно приготовить борщ, а можно — шпундру. Еще одно блюдо, которое спрятано в нашем ДНК. Сделайте завтра, попробуйте и почувствуйте себя еще большими украинцами», — призвал своих подписчиков Клопотенко.

Клопотенко — известный русофоб, который выступает за то, чтобы лишить борщ права называться блюдом русской кухни. В этом он не одинок.

Украинцам подыгрывают и США. 2 марта американское издание CNN выпустило материал, в котором борщ назывался блюдом украинской и восточно-европейской кухни. Возмутительный визит. Зачем авторы «Визитки Яроша» приехали в Россию © Facebook, Юлия Ангелова

«Кусочки нежной свеклы плавают в рубиново-красном бульоне для супа, который на Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, щедро приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда. И хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение сильно оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорилось в статье.

Возможно, именно напряжённые «борщевые баталии» отвлекают украинских поваров и рестораторов от достижения высокого уровня в мировой кулинарии.

Тем временем в мире всё чаще говорят о русской кухне и ресторанах из России. Ездят в РФ учиться ресторанному делу и украинцы — даже и те, которые так радуются исключению борща из списка русских блюд.

Кулинарная столица России

Санкт-Петербург можно с полным правом назвать не только культурной, но и кулинарной столицей России.

«Здесь жить намного дешевле, здесь жить комфортней, и здесь жить намного вкуснее и прочее. То, что вы здесь поедите в каком-нибудь крафтовом ресторанчике наивкуснейший какой-нибудь тартар, чтобы такой тартар пожрать в Штатах, надо очень много денег заплатить, и будет всё равно невкусно», — рассказывал год тому назад в интервью журналисту и гиду Павлу Петрову один из вокалистов группы Little Big и вокалист группы Jane Air Антон Лиссов, который описывал свои впечатления от разных стран.

Он описал разговор с одним из американцев.

«И чувак нам на голубом глазу говорит: «Я был у вас там в Chuck-е. Это лучший стейк, который я жрал в своей жизни». Это чувак, который родился и живёт в Лос-Анджелесе», — рассказал Лиссов.

Беседовавший с ним Петров — один из популярнейших российских экскурсоводов (он известен под псевдонимом Павел Перец) поделился с Лиссовым и своими впечатлениями. Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay

«Знаю массу вещей, когда люди приезжали сюда и удивлялись — особенно в Питер, поскольку Москва тоже начинает сейчас портиться в этом отношении», — указал он.

«Питерский ресторанный бизнес «делает» всё: и европейскую кухню, и штатовскую», — подытожил Лиссов.

Он также вспомнил о своём друге, чьё заведение бар El Copitos в 2020 и 2019 году заняло 27-е место в мировом рейтинге World's 50 Best Bars.

Этот бар был основан в 2015 году, а в 2018 году — впервые попал в рейтинг лучших баров мира — World's 50 Best Bars, заняв там 39-е место и став единственным российским баром, попавшим в рейтинг в том году.

Высокую оценку рестораторам культурной столицы дают и профильные эксперты.

По итогам российской премии Where to eat Russia, в 2021 году в топ-10 ресторанов России попали четыре заведения из Санкт-Петербурга. Они заняли первое (ресторан Birch), второе (Harvest), пятое (Bourgeois Bohemians) и десятое (Cococouturе) места.

Примечательно, что все шеф-повара этих ресторанов — россияне.

В Birch это Арслан Бердиев — он родился в турменском Дашогузе, но поступать приехал в город на Неве, где и начал свою карьеру в далеком 2007 году.

В Harvest это Дмитрий Блинов — он родился в Санкт-Петербурге в 1986 году. В 2016 и 2017 годах Блинов был признан лучшим шеф-поваром по версии премии Where to eat.

В Bourgeois Bohemians это Артём Гребенщиков, начавший деятельность в ресторанном бизнесе в 2000 году. В 2018 и 2019 годах он был признан лучшим шеф-поваром по версии премии Where to eat. Кроме того, Блинов является тренером национальной российской сборной WorldSkills, которая в 2019 году заняла 1-е место на чемпионате мира. Белорусский эксперт сказал, что будет, если Украина запатентует борщ и сало © CC0, Pixabay

В Cococouture это Игорь Гришечкин. Он родился в Смоленске, азы мастерства постигал в Москве, а затем перебрался в Санкт-Петербург, где со временем возглавил кухню ресторана «Кококо» — «первого в России, работающего исключительно с локальными продуктами северо-западного региона» (по данным Chef.ru).

Неудивительно, что в рестораны Санкт-Петербурга зачастили не только рядовые посетители, но и рестораторы и повара из других городов и стран, в том числе и из Украины.

Вынюхать всё поподробнее

Издание Украина.ру уже писало о визите в Санкт-Петербург одесских рестораторов Ирины и Юлии Ангеловых. Юлия Ангелова — кондитер, изготавливавшая пирожные «Визитка Яроша». Она же вместе с матерью Ириной и её сестрой — совладелица кафе «У Ангеловых», завсегдатаями которого были экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Посещал это кафе и пятый президент Украины Пётр Порошенко.

Кроме того, Ангеловы были волонтёрами и поддерживали украинскую армию в Донбассе.

В Санкт-Петербург, по словам Ирины Ангеловой, они с дочерью добирались непросто: у них было «море трудностей». Но Ангеловы эти трудности преодолели. И не просто ради того, чтобы посетить театр «Мастерская», который так нахваливала старшая Ангелова.

В Северную Пальмиру их привёл профессиональный интерес.

У себя в Facebook старшая Ангелова разместила фотографии с известным поваром Ильёй Лазерсоном, а также рестораторами Дмитрием Борисовым и Эдуардом Мурадяном. Фотографию с последними Ангелова разместила 27 февраля.

«Вот у кого мы разведаем секрет, как завести в страну гид Мишлен;) Рестораторы — Митя Борисов (Москва), Эдик Мурадян (Питер)», — подписала она снимок.

После резонанса, вызванного её посещением (а о визите Ангеловых писали не только вынужденные покинуть после 2014 года родной город одесситы, но и, к примеру, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, а также писатель Лев Вершинин), Ангелова удалила эти фотографии.

Однако другие оставила.

«Восторг! Мишлен, иди сюда!!! Отчет позже;) Лучший ресторан России», — написала Ангелова в Facebook вечером 28 февраля.

Она разместила фото шеф-повара ресторана Birch Арслана Бердиева, страниц меню, а также того, как подаются блюда в этом ресторане.

А 1 марта Ангелова-старшая прокомментировала меню ужина в московском ресторане скандинавской кухни MØS от приглашённого шеф-повара Романа Киселёва.

«Эта тенденция привела Мишлен в Россию! Мы можем сделать быстрее. Для начала в Украине круче продуктовая база. Но нет санкций на нашу голову! И мы не видим золото под ногами!» — написала Ангелова.

В этот же день она вместе с дочерью посетила занявший второе место в рейтинге российских ресторанов Harvest.

«Харвест» (сбор урожая) входит в сотку лучших ресторанов мира и второй в России. Попали случайно без записи на авось. Полная посадка, открытая кухня. Отчет позже», — отметила Ангелова.

А чуть позже она выложила видео, где запечатлела и работу поваров.

«"Harvest". Ресторан про овощи и не только. Теперь мы знаем, чем заманить Мишлен;) После возвращения вас ждет новейший сэт "С мечтой о Мишлене"», — подписала Ангелова это видео.

Таким образом, фактически Ангеловы проводили конкурентную разведку в Санкт-Петербурге. На эти мысли наталкивают и видео из Стамбула — этот город был перевалочным пунктом для одесских рестораторов по пути в Санкт-Петербург.

Ирина Ангелова тщательно фиксировала, как в Стамбуле готовят одно из главных местных лакомств — балык-экмек.

Примечательно, что Ангелова-старшая с энтузиазмом восприняла публикацию CNN о борще.

«Таки да, у нас в ресторане — лидер продаж», — прокомментировала она эту публикацию. Кстати, в этот день она находилась уже в России.

И хотя сейчас, после вспыхнувшего в сети скандала из-за их посещения Санкт-Петербурга, Ирина Ангелова пишет о мире между странами, не приходится сомневаться, что целью её визита в кулинарную столицу было не только и не столько налаживание мирного диалога, сколько банальный промышленный шпионаж.

Не стоит забывать, что часть украинских шеф-поваров при полной поддержке СМИ открыла ещё один фронт борьбы с Россией — кулинарный. И помогать им, тем более тем из них, кто в своё время поддерживал украинскую армию в войне в Донбассе и дружит с откровенными русофобами вроде Саакашвили, по меньшей мере, недальновидно.

И речь не только о национальной гордости.

Украинские повара не скрывают своей цели — догнать и перегнать россиян, вытеснив их с кулинарного Олимпа. И, главное, лишить русскую кухню тех блюд, которые прославили её по всему миру.