На минувших выходных в украинском и российском сегменте соцсетей разгорелся скандал. Выяснилось, что в Санкт-Петербург приехали ресторатор Ирина Ангелова с дочерью Юлией — волонтёры, помогавшие украинской армии в войне в Донбассе. Ангелова-старшая также известна как пламенная сторонница Михаила Саакашвили

На визит Ангеловой обратил внимание главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

«Я уже почти перестал удивляться чему-либо в украино-российских отношениях, но кое-чему иногда удивляюсь. Я вот, к примеру, в Россию поехать не могу — карантин, не пустят-с. А вот Ирина Ангелова, волонтёр АТО и изобретатель пирожного "Визитка Яроша" — может», — написал он в воскресенье, 28 февраля, в своём Telegram-канале.

Ткачёв сослался на пост Ангеловой в Facebook.

«Я в самом гениальном театре в мире! Репетиция моноспектакля "Преступление и наказание". Вечером — "Гамлет"! Все трудности поездки (а их было море) стоят того, чтобы это увидеть. Однажды будет большой и сложный текст. Всё здесь не так, как мы можем думать…» — написала Ангелова в пятницу, 26 февраля, и отметила театр «Мастерская», что в Санкт-Петербурге.

Её визит возмутил многих, в том числе и одесситов, вынужденных покинуть свой родной город по политическим причинам.

Политические симпатии Ангеловой красноречивы: она не только поддержала украинскую армию в войне в Донбассе, но и была рьяной сторонницей экс-губернатора Одесской области — известного русофоба Михаила Саакашвили.

Любимое блюдо Саакашвили

В четверг, 2 июля 2015 года, бывший тогда главой Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили призвал одесситов посетить один из местных общепитов.

«Вчера ночью (2 июля в 2:50 по местному времени) была осуществлена очередная диверсия против одного из одесских кафе "У Ангеловых" с использованием взрывчатки. <…> Сегодня вечером иду пить чай в "У Ангеловых" и всех призываю к тому же, чтобы выразить солидарность», — написал Саакашвили.

Кафе, одним из владельцев которого являлась Ангелова, и до этого пытались взорвать. В феврале того же года взрывчатку обезвреживал робот-сапёр. Причина, по которой Ангелова заслужила нелюбовь части одесского общества, проста: она горячо поддержала Майдан, а затем и войну в Донбассе. Помимо волонтёрства, Ангелова также запомнилась как автор пирожного «Визитка Яроша», что для пережившей 2 мая Одессы было чересчур.

Кроме того, Ангелова прославилась и как пламенная сторонница назначенного президентом Петром Порошенко губернатора Одесской области Михаила Саакавшили.

Последний своё обещание, данное 2 июля 2015 года, сдержал.

«Пришел вечером в "У Ангеловых", владелец кафе Ирина оказалась старой знакомой, мы с ней познакомились на фестивале этнической кухни некоторое время назад. Я до сих пор помню вкус ее жаренной картошки. Она поражает своим оптимизмом и жизнерадостностью», — написал он вечером в тот же день, сопроводив запись видео своего визита.

Саакашвили обнял Ангелову, а позже, сидя в кафе, дал указания бороться с недостаточным освещением Одессы в ночное время. Рядом с ним сидел мэр Одессы Геннадий Труханов.

Позже Саакашвили выложил совместное фото с Ангеловой в Facebook.

А спустя почти девять месяцев — в марте 2016 года — Ангелова в эфире телеканала «Украина» учила готовить любимое блюдо одесского губернатора — свою фирменную жареную картошку.

«Он сам об этом рассказывает, наш губернатор Саакашвили Михаил — есть история, он сам об этом рассказывает, что он стал губернатором именно после того, как он попробовал эту картошку», — рассказывала она ведущему — Алексею Суханову.

В октябре того же года к ней в кафе Саакашвили привёл самого президента — Петра Порошенко.

Спустя три года — в октябре 2019 года, когда Порошенко уже не был президентом, а Саакашвили вот уже несколько месяцев как вернулся на Украину, бывший одесский губернатор снова пришёл в любимое кафе.

Однако, судя по всему, дела у Ангеловой в Одессе идут не очень. И она снова решила штурмовать Россию.

Хоть тушкой, хоть чучелом

Нынешний «штурм России» для Ангеловой не первый: в мае 2015 года — через год с небольшим после «одесской Хатыни» — Ангелова вместе с дочерью Юлией хотели дать мастер-класс в Москве.

«Прямиком из солнечной Одессы к нам на кулинарные гастроли едут Ирина и Юлия Ангеловы. Три вечера — 27, 28 и 29 мая они будут готовить на открытой кухне ресторана "Шинок": хозяйки знаменитого brasserie "У Ангеловых2 поджарят картошечку на гастрольной сковородке, с удовольствием пообщаются с гостями ресторана, поделятся секретами блюд и историями из одесской жизни», — сообщала страница в Facebook ресторана «Шинок».

Этот анонс обещал гостям ресторана «вкусы и ароматы черноморских блюд, приправленных южным темпераментом и толикой добрых шуток».

Российские соцсети всколыхнула волна возмущения. Мигом были найдены фото со страницы Ангеловой в Facebook, где её дочь Юлия готовит «Визитки Яроша».

Кстати, сейчас эти фотографии удалены.

В итоге мастер-класс не состоялся.

И вот Ангеловы снова штурмуют Россию. Теперь — через Санкт-Петербург. Страница Ирины Ангеловой в Facebook пестрит новостями из жизни российской кулинарии. А её дочь Юлия — та самая, которая готовила «Визитки Яроша», — анонсировала новый мастер-класс. На этот раз — виртуальный.

«Готовили форшмак с Ильей Лазерсоном, скоро выйдет передача», — написала она 28 февраля в Facebook.

Илья Лазерсон — один из знаменитейших кулинаров Санкт-Петербурга. На его канал в YouTube «Зона Лазерсона» подписаны свыше 733 тыс. человек.

За день до этого Ангелова-старшая опубликовала совместную фотографию с двумя другими известными российскими кулинарами: Дмитрием Борисовым и Эдуардом Мурадяном.

«Вот у кого мы разведаем секрет, как завести в страну гид Мишлен;) Рестораторы — Митя Борисов (Москва), Эдик Мурадян (Питер). Разбор полетов позже», — подписала эту фотографию она.

Такие визиты Ангеловых негативно воспринимаются теми одесситами, которые вынуждены были покинуть родной и любимый город по политическим причинам.

«Крупный спонсор убийц русских людей поехала не "Наталку Полтавку" в Житомирской опере смотреть, а в нашу прекрасную Северную столицу. Вся эта паршивая херсонская интеллигенция положила столько сил, а у кого было — и средств, чтобы выстроить между Питером и Одессой стену повыше и ров с крокодилами, а сами катаются туда поверх всех карантинных ограничений», — отметил журналист и историк Александр Васильев.

Ранее возглавлявший одесский телеканал АТВ журналист Борис Емец, тоже вынужденный бежать в Россию, также огорчён визитом Ангеловой-старшей в Санкт-Петербург.

«Очень жаль, что подобные визиты возможны, потому что такие люди являются врагами России и никакое общение с ними не может быть приятным или полезным, а только разрушительным и опасным», — предупредил он.

Для Емца подобные визиты болезненны ещё и потому, что сегодня он живёт в Санкт-Петербурге. Он, как и многие другие покинувшие родной город одесситы, не может посетить Одессу. А те, из-за которых он не может это сделать, спокойно приезжают в Санкт-Петербург и предпринимают попытку ворваться на российский кулинарный Олимп и банально заработать на россиянах.

И речь не только об одесситах. Многие из украинцев, перебравшихся в Россию после 2014 года, сегодня ломают голову над тем, как им привезти в РФ своих родных — пускай и не навсегда, на время. Например, чтобы сделать им прививку российской вакциной «Спутник V», запрещённой на Украине. Или хотя бы просто чтобы повидаться. Из-за пандемических ограничений это практически невозможно.

И тем горше видеть, как две русофобки, обнимавшиеся с отдавшим приказ на уничтожение российских миротворцев Саакашвили, спонсировавшие войну в Донбассе, спокойно гуляют по одному из красивейших городов России.