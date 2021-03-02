В Харькове на акцию протеста вышли рабочие завода «Электротяжмаш». Около двухсот участников акции перекрыли Московский проспект, в результате образовались пробки. Причина протеста — задержка заработной платы

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает издание «Насправдi» со ссылкой на Telegram-канал «XC».

Как ни парадоксально, но кто-то в этом сообщении найдёт, возможно, даже повод для некоторого подобия оптимизма: значит, что-то ещё работает, есть ещё работники, пусть им и задерживают зарплату…

Украина после переворота (или революции, как кому угодно) 2014 года тает не только территориально. Сокращается население, закрываются научные направления, исчезают целые отрасли промышленности. Страна становится сырьевым придатком.

Сотни рабочих вышли на протест в Харькове © Суспільне Харків данным Нацбанка Украины, согласно которым в 2020 году объём переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов (что на $200 млн долларов больше, чем в 2019 году). Теперь эти деньги «выжимают» из населения повышением тарифов.

Как ранее отметил в интервью «Комсомольской правде» политолог Ростислав Ищенко, «факт, что практически полстраны вынуждено работать за рубежом, свидетельствует о том, что экономики на Украине давно нет». По его словам, в последние годы наметилась тенденция к вывозу семей, поскольку люди не видят в Украине каких-либо перспектив для своих детей и внуков. А после того как трудовые мигранты вывезут свои семьи, они перестанут перечислять в страну деньги — «и тогда у украинского государства не будет на что содержать себя».

Эксперт считает, что украинскую ситуацию нельзя сравнивать с миграцией из стран с быстро растущим населением, с большим профицитом трудовых ресурсов. На Украине ситуация другая: «идёт обезлюживание страны».

Помните плакаты: «Нас 52 миллиона»?

Кажется, так недавно это было. На заре независимости и… рыночных реформ. Сейчас никто точно не скажет, сколько осталось. По оценочным данным Госстата, население Украины составляет более 41,7 миллиона человек. Эту цифру многие подвергают сомнению. Так, если исходить из лимитов потребления хлеба, то численность населения следует оценивать в 28–29 млн человек (некоторые говорят о 23–25 млн человек).

И это не предел. Украина, потерявшая рынки сбыта высокотехнологичной продукции, торгующая только сырьём, способна будет прокормить лишь 15 миллионов человек. Такие подсчёты привёл бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

«…В моём Харькове останавливается турбинный завод, "Электротяжмаш", ФЭД, "Протон"… Гиганты промышленные, которые продавали товары с высокой добавленной стоимостью, которые участвовали в разработке космоса, самолёто-, приборо-, станкостроения. Всё это стоит, потому что продавать это агрессору (России. — Ред.) нельзя, как бы наш трактор харьковский там чего не наделал», — сказал политик в эфире телеканала «НАШ».

На самом деле, продолжил Мураев, происходит следующее: под предлогом войны убивают украинских производителей как конкурентов «тем, кто кукловодит этой войной».

Работники судоремонтного завода взбунтовались в Мариуполе — видео © 0629.com.ua

«Мы теряем Украину целыми отраслями… Вот рассказывают про агродержаву, сверхдержаву… 15 миллионов наше население — это то, что может прокормить ВВП страны, которая на экспорт поставляет только сырьё (продукцию. — Ред.) низкого передела и сельского хозяйства», — подчеркнул Мураев.

По его словам, «если мы не проведём новую индустриализацию, не вернём рынки, поверьте мне, от этого — от недостатка питания, от недостатка лекарств, товаров первой необходимости — погибнет в десятки, в сотни раз больше людей, чем от военных действий на востоке страны».

«Шахтеров обрекают на вымирание». Западному Донбассу угрожает социальная катастрофа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но нынешние украинские власти, похоже, считают по-другому. И поэтому прогноз о населении численностью в 15 миллионов человек может оказаться даже излишне оптимистичным. Как ранее сообщил в эфире ныне закрытого властью телеканала «112 Украина» нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, существует будто бы секретный меморандум с МВФ о снижении численности населения Украины — «потому что им нужна страна максимум с 10 миллионами населения…».

Остаётся только надеяться на то, что точка невозврата ещё не пройдена и в стране найдутся силы, которые сумеют разработать и реализовать иной сценарий будущего Украины.