Интересные события продолжают происходить вокруг государственной энергетической компании «Центрэнерго». Украинского олигарха Игоря Коломойского лишают заработка — Кабмин назначил нового и.о. генерального директора и полностью обновил правление «Центрэнерго»

Кабинет министров Украины 26 февраля по предложению Фонда госимущества назначил новым исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Центрэнерго» Юрия Власенко. Он сменил на этой должности Александра Корчинского, назначенного весной 2020 года.

Корчинского сместили явно не за экономические провалы. За время его руководства «Центрэнерго» полностью рассчиталось с государственными шахтами за отгруженный уголь. 2020 год компания завершила с прибылью свыше 50 млн грн против 2 млрд грн убытка в 2019 году. Плохой день для Ахметова и Медведчука: что произошло © РИА Новости,

«Новый руководитель Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго" и подготовку компании к приватизации», — говорится в сообщении ФГИ.

Ранее Власенко возглавлял «Черкассыоблэнерго», работал в составе НКРЭ. В 2014 году стал помощником нардепа от БПП Александра Домбровского, а в 2018 году вошел в состав правления «Донбассэнерго». Последнее принадлежит нардепу Максиму Ефимову (в прошлом нардеп от БПП, а сейчас депутат из группы «Довира»). Собственностью Ефимова является также КВЦ «Парковый», где разместился офис «Слуг народа».

Также ФГИУ полностью обновил состав дирекции «Центрэнерго» и назначил 8 топ-менеджеров компании. И оказалось, что Власенко — не единственный выходец из «Донбассэнерго» в новом топ-менеджменте — сразу несколько новоназначенных директоров в разное время трудились на «Донбассэнерго».

Как утверждают во ФГИ, конечная цель полной смены состава дирекции и и.о. генерального директора — это приватизация. Но новая управленческая команда — временная. Уже с 1 марта стартуют конкурсы, на которых выберут топ-менеджеров. Отбор должен пройти за два месяца.

Вертикально интегрированная компания

Однако приватизировать будут не просто компанию «Центрэнерго», которая эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольных и пять — газомазутных) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. ФГИ принадлежит 78,3% акций компании.

«Первый этап — формирование холдинга вместе с выбранными перспективными шахтами, чтобы "Центрэнерго" могло обеспечивать себя углем. Второй этап — приватизация. Поэтому мы сегодня (26 февраля. — Ред.) сменили менеджмент», — заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Фонд госимущества Украины рассчитывает осуществить приватизацию вертикально интегрированной компании (ВИК), созданной на базе ПАО «Центрэнерго» и ряда государственных шахт, до конца 2021 года.

«Решением правительства наиболее перспективные шахты будут присоединены к ПАО "Центрэнерго", и уже эта компания станет объектом приватизации», — сообщил заместитель главы ФГИ Денис Кудин.

По его словам, уже к концу марта специально созданная комиссия завершит анализ 33 шахт, и по его результатам будет приниматься решение, какие из них необходимо присоединить к «Центрэнерго» для создания ВИК. Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу

Кудин отметил, что создание такой компании является абсолютно логичным решением, исходя из того, что две другие крупные группы, представляющие теплогенерацию — ДТЭК и «Донбассэнерго» — имеют свою добычу и являются такими ВИК.

«Тем, что "Центрэнерго" не имеет добычи, мы ставим госгенерацию в заведомо невыгодные условия», — разъяснил зампред главы ФГИ, добавив, что «Центрэнерго» является потребителем 90% добываемого госшахтами угля.

Для обеспечения конкурсов по продаже «Центрэнерго» и других объектов ФГИ также рассчитывает на разблокирование парламентом проведения большой приватизации.

Кому достанется «Центрэнерго»

«Никакой интриги с "Центрэнерго" нет, все предельно ясно. До того как в 2019 году поменялась власть, на схемах сидели люди Порошенко—Коненко, потом эти схемы забрал себе Коломойский. И забирал не для того, чтобы приватизировать "Центрэнерго", а чтобы использовать с выгодой для себя, что он успешно и делал по всем фронтам до последнего момента. И по закупке угля, и по закупке газа у своей же компании, и по продаже электроэнергии своим же ферросплавным заводам. На каждом звене этой цепочки он зарабатывал», — сказал изданию Украина.ру источник на энергорынке.

Как утверждают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники, на «Центрэнерго» сейчас зашла некая «сборная», представляющая интересы сразу нескольких групп влияния.

Это в первую очередь Максим Ефимов, нардеп и собственник «Донбассэнерго». Ефимов сейчас находится в хороших отношениях с Зеленским и его окружением. Интересно, что его компания «Д Трейдинг» наряду с предприятиями Пинчука и Коломойского стала одним из крупнейших импортеров российской электроэнергии в этом году. Плюс — угольное лобби, которому интересно зайти на ВИК с поставками угля для ТЭС.

Ринат Ахметов, как утверждает наш информированный источник, предпочитает не афишировать свой интерес к «Цетрэнерго».

«Тем не менее, «Донбассэнерго», чтобы там не говорили, это компания Ахметова. Они в свое время с Порошенко «отжали» ее у Януковича. Так что, это их структура, и они ею играют на рынке. Фактически «Центрэнерго» будет забирать себе Ахметов. Его люди — близкие к нему, связанные с ним — будут управлять компанией. Приватизировать он на себя не сможет, ведь в таком случае станет монополистом чистой воды, его просто заклюют. Так что Ахметов заберет «Центрэнерго» себе по тому же принципу, что и «Донбассэнерго».

Но реально, госкомпания уйдет людям, которые работают с Зеленским. Так что смена менеджмента «Центрэнерго» вовсе не внезапная, давно ожидалось, что там сменят руководство. Новая команда будет обеспечивать на переходном этапе некий паритет», — пояснил источник. Блицопрос: Золотарев об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © Facebook, Золотарев Андрей

Также наш собеседник обратил внимание, что в 2019 году ДТЭК Рината Ахметова приобрел «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» у российской группы VS Energy. На сегодня остались еще не приватизированными Николаевское, Хмельницкое облэнерго, Черкассыоблэнерго, Харьковоблэнерго и Запорожьеоблэнерго. И сейчас есть реальные подвижки к их скорейшей приватизации.

«Есть вероятность, что их приватизируют и подпрягут под «Центрэнерго». Таким образом будет создана вертикально интегрированная компания по типу ДТЭК: есть уголь, генерация и доставка электроэнергии к потребителям. При Порошенко ничего подобного не было — просто сидели на схемах, и им этого хватало. Но нынешние идут другим путем. Таков глобальный замысел, и если на это есть воля «больших американских братьев», он может быть реализован. Хотя, сейчас американцы больше заняты собственными внутренними проблемами, и им не до Украины, поэтому у украинской власти открылось окно возможности сделать это и без высочайшего соизволения», — заключил источник.