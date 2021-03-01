В понедельник, 1 марта, стало известно о смерти первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко. Ему было 82 года. Зленко дважды занимал пост главы МИД Украины, был послом, советником президента, а также руководил подготовкой дипломатов

О смерти Зленко сообщил бывший замминистра иностранных дел и бывший постоянный представитель Украины в Европейском союзе Константин Елисеев.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Всё, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал он в Twitter 1 марта.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії — завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

Также о смерти Зленко сообщил и украинский дипломат Маркиян Лубкивский — бывший начальник пресс-службы и пресс-секретарь МИД Украины.

«Нет слов. Нет слёз. Ушёл в вечность Анатолий Максимович Зленко — мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия… Как поверить, как принять? Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!» — написал Лубкивский в Facebook.

Зленко действительно можно назвать «патриархом украинской дипломатии» — он был первым министром иностранных дел независимой Украины.

Кадровый дипломат

Зленко родился в 1938 году в Киевской области в пгт Ставище. В 1959 году он окончил Киевский горный техникум и начал работу горным мастером шахты «Максимовка-Полога» в городе Серго, который позже переименовали в Стаханов. Сейчас этот город находится в составе ЛНР.

Очевидно, карьера шахтёра Зленко была не по нутру. В 1967 году он закончил Киевский государственный университет и начал карьеру в дипломатии. Вряд ли тогда атташе, второй секретарь отдела международных организаций МИД УССР мог предполагать, что всего через 23 года возглавит МИД УССР, а затем и МИД независимой Украины. Павел Климкин: курский физик-русофоб, который бросил вызов президенту Зеленскому © Посольство України в США

В 1973 году Зленко стал сотрудником Секретариата ЮНЕСКО в Париже, а в 1979-м он стал советником отдела международных организаций по делам ЮНЕСКО МИД УССР. С 1983 по 1987 год Зленко был постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО.

А в 1987 году начался его карьерный взлёт. С апреля того года он стал замминистра иностранных дел УССР, а с июля 1989 по июль 1990 года Зленко занимал должность первого замглавы МИД УССР. В июле 1990 года он возглавил МИД УССР, а после провозглашения независимости Украины Зленко стал первым министром иностранных дел новообразованного государства.

На этой должности он продержался до 25 августа 1994 года. Он не стал тем министром иностранных дел, при котором Украина подписала Будапештский меморандум. Но именно при нём велась подготовительная работа по подписанию документа.

Но на пенсию Зленко не ушёл. Опытного дипломата назначили постоянным представителем Украины при ООН. На этой должности он провёл три года — с сентября 1994 по сентябрь 1997 года, а после стал послом Украины во Франции, постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО. По совместительству Зленко с 1998 года был и послом Украины в Португалии.

Но в октябре 2000 года его снова позвали на Родину. И снова на министерскую должность. С октября 2000 по сентябрь 2003-го Зленко второй раз возглавлял МИД Украины.

В октябре 2010 года Зленко назначили советником президента Украины по международным вопросам, а в декабре того же года — представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека. На этой должности он оставался до 2005 года. Ястреб приземлился. Почему уходит Пристайко и появятся ли в Кабмине Украины новороссы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В 2010 году Зленко возглавил факультет международных отношений Киевского славистического университета и стал вице-президентом университета.

Несмотря на то что Зленко возглавлял МИД в том числе и при втором президенте Украины Леониде Кучме и премьер-министре Викторе Януковиче, сегодня слова соболезнования выражают и те, кто был противником Кучмы и Януковича.

Объединивший врагов

Среди тех, кто опечален смертью Зленко, и бывший премьер-министр, а также экс-глава МИД Украины, один из лидеров Майдана Арсений Яценюк.

«Умер первый министр иностранных дел возрождённого украинского государства Анатолий Зленко. Основатель современной национальной дипломатической службы. Корифей дипломатического дела. Выдающийся государственный и международный деятель. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Анатолия Максимовича. Слова сочувствия адресую его коллегам, учителям и всем украинским дипломатам. Вечная память», — написал Яценюк в Facebook.

Выразила свои соболезнования и бывший первый вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Невыразимая боль. Умер Анатолий Зленко — государственник, человек большого разума и сердца. Мы теряем титанов. Грусть и пустота… Вечная память!» — написала она в Facebook.

Соболезнования Яценюка и Климпуш-Цинцадзе указывают на то, каким авторитетом Зленко пользовался и среди майданной части общества. Причиной было то, что, как верно выразился Яценюк, при Зленко начала формироваться «национальная дипломатическая служба» — тот украинский МИД, весьма скептически настроенный по отношению к России при всех без исключения президентах, который мы знаем.

Именно во время первого руководства Зленко в МИД пришли и укрепились национально-патриотические кадры.

В то же время Зленко прошёл хорошую советскую дипломатическую школу и не давал опускать МИД Украины на тот уровень, на котором он находится сегодня. Высокий профессионализм Зленко отмечают и находившиеся по другую сторону баррикад на Майдане политики.

«Ушёл из жизни Анатолий Зленко. Первый министр иностранных дел независимой Украины, настоящий дипломат и профессионал своего дела. Один из последних действительно профессиональных руководителей МИДа нашей страны. Вечная Вам память, Анатолий Максимович! Спасибо за Ваш труд», — указала народный депутат V, VI, VIII, IX созывов, бывший министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

Сегодня таких, как Зленко, на украинской дипломатической службе практически не осталось. Это сказывается и на качестве украинской дипломатии — не в лучшую сторону.