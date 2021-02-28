Среди бежавших соратников Януковича выделяется глава Министерства налогов и сборов в 2012–2014 годах Александр Клименко. Следствие инкриминировало ему «схемы», в результате которых бюджет страны лишился 12–13 млрд долларов

Покидал страну Клименко буквально «с боем». 7 апреля 2014 года телеканал Hromadske опубликовал видеозапись, сделанную 22 февраля 2014 года камерами наблюдения в донецком аэропорту. На них видно, как в VIP-терминал, сбивая рамки металлоискателя и вступая в бой с сотрудниками аэропорта, прорываются министр налогов и сборов вместе с генеральным прокурором Виктором Пшонкой в сопровождении многочисленной охраны.

Собственно, было из-за чего так переживать. Объем нанесенного стране ущерба, который был вскоре предъявлен Клименко, потрясает своими масштабами.

Министру налогов и сборов инкриминируют организацию «схем», с помощью которых предприниматели могли эффективно минимизировать налогообложение, а если говорить проще — относительно легально уходить от налогов. Для данной деятельности было создано около 1700 (тысячи семисот!) подставных компаний.

100 миллиардов гривен «мимо бюджета»

Как считает следствие, на уклонение бизнесменов от налогов работало напрямую Министерство налогов и сборов. «Следствие собрало неопровержимые доказательства, что бывшие первые руководители областных налоговых администраций Украины выполняли указания Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, для чего организовали незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые в течение 2011—2014 годов стали инструментом незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятий в пользу руководителя и членов преступной организации», — сообщил 24 мая 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков, докладывая на заседании правительства о результатах операции, в ходе которой в 15 областях страны были задержаны сразу 23 бывших руководителя областных отделений налоговой инспекции.

На Украине арестовали подконтрольную экс-министру Клименко недвижимость © предоставлено пресс-службой А.Клименко опубликованном 13 июня 2014 года Associated Press, новый заместитель министра по доходам и сборам Игорь Билоус рассказал об интересной инновации Клименко. На верхнем этаже ведомства была оборудована комната, где глушилась любая связь, а вся мебель — стол и 5 стульев — была сделана из прозрачного пластика, чтобы негде было спрятать записывающее устройство. Там, как утверждал Белоус, на высшем уровне и обсуждались схемы по уходу от налогов.

Попутно, как сообщала 30 апреля 2014 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, подконтрольные главе фискального ведомства фирмы оказывали услуги и по обналичке денег: «Принцип работы этой схемы заключался в предоставлении указанным предприятиям возможности пользоваться услугами "обналичивающих" структур, которые были подконтрольны Клименко, с целью минимизации налоговых обязательств».

Со своей стороны сам Клименко все это отрицает. «Я категорически опровергаю любое наличие незаконных и законных площадок, которые якобы крышевало Министерство доходов», — заявил он 8 июля 2014 года в телефонном интервью «Украинской правде».

Правда, наличие специальной комнаты-бункера с прозрачной мебелью признал. «Эта комната была необходима только из соображений конфиденциальности при планировании операционной деятельности по борьбе с уклонением от уплаты налогов и случаями мошенничества крупных налогоплательщиков», — ответил Клименко электронным письмом на вопросы Associated Press.

Суммы убытка государству, который в результате такой деятельности вменяет следствие, просто астрономические. Так, на упомянутом выше заседании Аваков назвал сумму в 95 млрд 921 млн гривен. В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая 13 марта 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно фактов хищений в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, назвал уже уточненную цифру: «Сегодня мы передаем в суд 1100 томов дела так называемых "вертолетных налоговиков", более 50 руководителей налоговой системы времен Януковича… 1100 томами доказываются хищения в сумме 104 миллиарда гривен».

Не прошло и 5 лет. Суд дал согласие на заочное преследование Александра Клименко © предоставлено пресс-службой А.Клименко составило в 2011 году 314 млрд 617 млн гривен, в 2012-м — 346 млрд 54 млн гривен, в 2013-м — 339 млрд 180 млн гривен. То есть в среднем от подобных налоговых «схем», по утверждению следователей, бюджет Украины недобрал примерно 10%.

Если пересчитать потерянные бюджетом средства по курсу доллара, составлявшему при Януковиче ныне легендарные «по восемь гривен», получим от 12 до 13 млрд долл. Если пересчитать на количество жителей Украины, можно получить цифру, которую назвал 14 июля 2017 года на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос: «У каждого украинца, только по установленным нами данным, было украдено 300 долларов». Для сравнения, средняя зарплата на Украине в 2014 году составляла около 400 долларов.

Так это или нет, полка не состоится суд и обществу не будут предъявлены реальные доказательства, утверждать невозможно.

Конечно, большая часть этих сумм — это, по словам спредставителей следственных органов, именно не уплаченные бизнесом налоги. Но, само собой, часть проходящих через «схемы» денег оседала, как считают правоохранители, и у их организаторов.

Непосредственно Клименко следствие инкриминирует незаконное обогащение на сумму более 6 млрд гривен. В частности, эту сумму назвал 14 июля 2017 года Матиос: «С 2011 по январь 2014 года украденные у государства средства в сумме 788 млн долларов были переведены офшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко».

Это, конечно, не 1,5 млрд долларов, изъятых в 2015—2017 годах у бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, но так и должности разные по статусу.

На что тратились эти средства, Матиос перечислил на брифинге 6 октября 2017 года: «Сегодня мы передаем в ведение Госагентства по управлению арестованными активами имущество, которое арестовано в производстве по расследованию преступной деятельности Януковича—Клименко, военная прокуратура провела сумасшедшую работу для результата. Следствием наложен арест на 154 объекта недвижимости в Украине (Аваков 14 июля 2017 года упомянул, что речь идет про 78 квартир, 28 офисных помещений, 5 домов, 11 земельных участков, 3 этажа в ТРЦ "Гулливер" и плюс еще 41 парко-место. — Авт.), 22 элитных авто, 1000 полувагонов, корпоративные права юрлиц. Кроме того, военной прокуратурой по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморожены активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США».

Аналогичные данные перечислены в официальном ответе, направленном 1 сентября 2019 года Генеральной прокуратурой Украины в ответ на запрос главы отдела по борьбе с коррупцией центра «Эйдос» Глеба Каневского (документ опубликован 12 сентября 2017 года «Украинской правдой»).

Уже вскоре автомобили и недвижимость Клименко выставили для продажи на аукционы.

28 сентября 2017 года решением Печерского районного суда Киева в Управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), были переданы три (31, 32 и 33-й) этажа ТРЦ «Гулливер», приобретенных ранее Клименко.

Поскольку фактически в управление этим проблемным активом АРМА долгое время не могло вступить, 8 февраля 2018 года в «Гулливер» прибыли с визитом сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры Украины. В ходе этого визита пострадали и журналисты холдинга «Вести», находившегося на одном из упомянутых этажей. Редакцию буквально брали штурмом, применяя слезоточивый газ.

Клименко: Украинцы массово бегут из страны после Евромайдана © предоставлено пресс-службой А.Клименко

Клименко тогда работу с израильтянами подтвердил, хотя и с оговорками: «Я нанял не лоббистов, я нанял израильских адвокатов, которые представляют мои интересов в вопросе о санкциях. Что касается разморозки активов, то я хочу сказать, что у меня нет счетов ни в Швейцарии, ни где-либо в других юрисдикциях».

Стоит заметить, что работу в указанном направлении израильские адвокаты действительно вели. 15 июня 2016 года Клименко опубликовал копию решения суда Европейского союза, принявшего пятью днями ранее решение о снятии с него санкций. Действительно, это решение упомянуто в последующих, например в решении Генерального суда ЕС от 8 ноября 2017 года (где сказано, что в решении 10 июня 2016 года суд «оставил иск в силе»), отклонившем очередное обращение команды адвокатов Клименко.