США выбрали себе главного врага в лице России, будут использовать Украину в попытках ослабить Москву. В то же время задача Штатов – максимально приручить Европу, говорят политические эксперты

19 февраля президент США Джо Байден выступил в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности и в своей речи обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона.

Американский лидер назвал текущий момент переломным. По его словам, слишком во многих местах, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах, демократия находится под ударом, и мировая общественность — в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше.

Хозяин Белого дома в своём послании не оставил без внимания Россию и Украину. Украина и Польша попросили Байдена остановить «Северный поток - 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО, хочет подорвать трансатлантическое единство, потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединённым трансатлантическим сообществом.

Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — заявил Байден, по сути обозначив Россию как главного врага Европейского Союза и США.

О чем говорят слова Байдена, будут ли за ними реальные дела, а также чего ждать от отношений США-Россия-Украина, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Украина остаётся главным раздражителем России в Европе»

Слова Байдена в адрес России звучат, скорее, как признание заслуг, а не как угроза, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Что касается заявления о том, что Америка возвращается, понятное дело — Трамп был сторонником идеи изоляционизма США и, соответственно, сделал всё за четыре года, чтобы США сосредоточились больше на внутренней политической повестке, чем на внешнеполитической. Эйфория в Украине и вежливое внимание в Европе. Бондаренко о реакции на речь Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

«Соответственно, США ушли со многих позиций, которые они занимали в течение длительного времени, в том числе в европейской политике, в евроатлантической политике. И сейчас, очевидно, Байден говорит о том, что теперь всё вернётся на круги своя, как было до 2017 года», — пояснил Бондаренко.

Также, отмечает он, Байден даёт понять, что он будет делать всё для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики «и, не дай Боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».

Говоря об Украине, политолог сообщил: страна на сегодняшний день является главным раздражителем и главным форпостом американской политики в Европе.

«Соответственно, в данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины и таким образом продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — заявил эксперт.

«Всерьёз будет рассматриваться кандидатство Украины в НАТО»

Для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины прежде всего от России, оказать ей помощь в ее гибридном противостоянии с Россией, в этой войне на истощение и перенапряжение. Об этом говорит глава Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан Бортник: Россия и Запад будут повышать ставки, пока не наступит угроза реальной войны © Facebook, Ruslan Bortnik

По его словам, отстаивание модели «Украина как анти-Россия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — безусловно, важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе.

«Конечно, речь идет не столько о суверенитете Украины, сколько о сохранении Украины в зоне прозападного влияния», — подчеркнул Бортник.

Говоря о конкретных планах США, политолог отметил: скорее всего, следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях.

Следует ожидать ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве и ужесточения политической и медийной конкуренции.

«Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики. Я думаю, США будут предпринимать большие усилия для того, чтобы на долгое время закрепить статус Украины как анти-России», — сказал эксперт.

В целом, считает Бортник, отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться.

«Байден будет натравливать Украину на Россию»

Сегодня Запад подрывает собственную стабильность и демократию, уверен публицист Анатолий Вассерман: накопились колоссальные внутренние противоречия, в частности, в рамках вроде бы единого НАТО США угрожают Западной Европе и стараются предельно ограничить ее экономическую и политическую стабильность. Анатолий Вассерман: Байден ограбит Украину и натравит ее на Россию © РИА Новости, Александр Натрускин

«Поэтому происходящие там разрушительные процессы видны совершенно невооруженным глазом. Американцы хотят подготовить Европу к роли очередного блюда на американском обеденном столе. При этом пытаются сделать вид, что все эти разрушительные действия исходят не от них», — сообщил публицист.

Он прогнозирует, что администрация Байдена будет по-прежнему натравливать Украину на Россию, а попутно возобновит ограбление Украины.

Удар по Германии и «наживка» для Москвы

Усилия всех американских администраций сводятся к политике разобщения ЕС (Восточная Европа против Западной), его расшатыванию через создание внешних и внутренних очагов нестабильности (в Сирии, Ливии и на Балканах), препятствованию создания единых вооруженных сил Европы, отсеканию европейской промышленности от дешевых энергоресурсов (Ливии, Ирана, Туркменистана и России). Такое мнение у западноукраинского политолога Святослава Вышинского.

Он отмечает, что сейчас мы наблюдаем попытку «удушения» германской промышленности: санкциями против «Северного потока — 2» США дестабилизируют Германию в самый критический момент её перехода к «зелёной» энергетике. Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

Пытаясь выбить из энергетической системы Германии дешёвый и бесперебойный источник углеводородов, американцы хотят превратить немецкую промышленность в «хромую утку», зависимую одновременно от погодных колебаний и дорогостоящих и уязвимых морских поставок сжиженного газа.

Для ориентированной на экспорт германской экономики это равноценно эмбарго и обрекает её на упадок, поясняет политолог.

«А падение Германии означает падение Европейского союза как целого, ведь в сущности вся экономическая мощь Европы зиждется на немецких плечах. Без сильной Германии невозможна сильная Европа. А сильная и стабильная Германия нуждается в сильной и стабильной России как в энергетическом резервуаре и военном противовесе НАТО», — обрисовал свое видение Вышинский.

Станислав Бышок: На риторику Байдена России не стоит обращать внимание © РИА Новости, Александр Натрускин

«Всё это существенно ограничивает военные возможности России, которых может не хватить для действий на нескольких фронтах и даже для защиты собственных границ.

Речь не только о конвенциональных, но и о торговых войнах — введение внешнего американского управления в украинскую госмонополию «Нефтегаз» указывает на стремление США непосредственно контролировать часть газового рынка Европы, выступая посредником и «держа руку на вентиле» украинской газотранспортной системы», — заявил Вышинский.

Он прогнозирует, что следует ожидать военного обострения в Донбассе, а «также, по логике вещей», дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую «головную боль» Кремля.

«Отчаянный шаг Байдена»

Конрад Рэнкас: Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией © vk.com, Конрад Ренкас Конрада Рэнкаса, Джо Байден не столько с триумфом возвращается в Европу, сколько делает последний, очевидно, отчаянный шаг, чтобы удержать её в американской орбите влияния.

«Действительно, независимая Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией и со всем евразийским блоком», — сказал Рэнкас.

Он убеждён, что точно настанет момент, когда американцы откажутся от «истощенных остатков Украины, когда они уйдут из Польши и Прибалтики».

«Всё это произойдет, и, вероятно, уже при нашей жизни — это почти наверняка», — сообщил эксперт.