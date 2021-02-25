19 февраля президент США Джо Байден выступил в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности и в своей речи обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона.
Американский лидер назвал текущий момент переломным. По его словам, слишком во многих местах, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах, демократия находится под ударом, и мировая общественность — в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше.
Хозяин Белого дома в своём послании не оставил без внимания Россию и Украину.
«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО, хочет подорвать трансатлантическое единство, потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединённым трансатлантическим сообществом.
Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.
Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — заявил Байден, по сути обозначив Россию как главного врага Европейского Союза и США.
О чем говорят слова Байдена, будут ли за ними реальные дела, а также чего ждать от отношений США-Россия-Украина, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.
«Украина остаётся главным раздражителем России в Европе»
Слова Байдена в адрес России звучат, скорее, как признание заслуг, а не как угроза, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Что касается заявления о том, что Америка возвращается, понятное дело — Трамп был сторонником идеи изоляционизма США и, соответственно, сделал всё за четыре года, чтобы США сосредоточились больше на внутренней политической повестке, чем на внешнеполитической.
«Соответственно, США ушли со многих позиций, которые они занимали в течение длительного времени, в том числе в европейской политике, в евроатлантической политике. И сейчас, очевидно, Байден говорит о том, что теперь всё вернётся на круги своя, как было до 2017 года», — пояснил Бондаренко.
Также, отмечает он, Байден даёт понять, что он будет делать всё для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики «и, не дай Боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».
Говоря об Украине, политолог сообщил: страна на сегодняшний день является главным раздражителем и главным форпостом американской политики в Европе.
«Соответственно, в данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины и таким образом продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — заявил эксперт.
«Всерьёз будет рассматриваться кандидатство Украины в НАТО»
Для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины прежде всего от России, оказать ей помощь в ее гибридном противостоянии с Россией, в этой войне на истощение и перенапряжение. Об этом говорит глава Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, отстаивание модели «Украина как анти-Россия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — безусловно, важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе.
«Конечно, речь идет не столько о суверенитете Украины, сколько о сохранении Украины в зоне прозападного влияния», — подчеркнул Бортник.
Говоря о конкретных планах США, политолог отметил: скорее всего, следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях.
Следует ожидать ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве и ужесточения политической и медийной конкуренции.
«Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики. Я думаю, США будут предпринимать большие усилия для того, чтобы на долгое время закрепить статус Украины как анти-России», — сказал эксперт.
В целом, считает Бортник, отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться.
«Байден будет натравливать Украину на Россию»
Сегодня Запад подрывает собственную стабильность и демократию, уверен публицист Анатолий Вассерман: накопились колоссальные внутренние противоречия, в частности, в рамках вроде бы единого НАТО США угрожают Западной Европе и стараются предельно ограничить ее экономическую и политическую стабильность.
«Поэтому происходящие там разрушительные процессы видны совершенно невооруженным глазом. Американцы хотят подготовить Европу к роли очередного блюда на американском обеденном столе. При этом пытаются сделать вид, что все эти разрушительные действия исходят не от них», — сообщил публицист.
Он прогнозирует, что администрация Байдена будет по-прежнему натравливать Украину на Россию, а попутно возобновит ограбление Украины.
Удар по Германии и «наживка» для Москвы
Усилия всех американских администраций сводятся к политике разобщения ЕС (Восточная Европа против Западной), его расшатыванию через создание внешних и внутренних очагов нестабильности (в Сирии, Ливии и на Балканах), препятствованию создания единых вооруженных сил Европы, отсеканию европейской промышленности от дешевых энергоресурсов (Ливии, Ирана, Туркменистана и России). Такое мнение у западноукраинского политолога Святослава Вышинского.
Он отмечает, что сейчас мы наблюдаем попытку «удушения» германской промышленности: санкциями против «Северного потока — 2» США дестабилизируют Германию в самый критический момент её перехода к «зелёной» энергетике.
Пытаясь выбить из энергетической системы Германии дешёвый и бесперебойный источник углеводородов, американцы хотят превратить немецкую промышленность в «хромую утку», зависимую одновременно от погодных колебаний и дорогостоящих и уязвимых морских поставок сжиженного газа.
Для ориентированной на экспорт германской экономики это равноценно эмбарго и обрекает её на упадок, поясняет политолог.
«А падение Германии означает падение Европейского союза как целого, ведь в сущности вся экономическая мощь Европы зиждется на немецких плечах. Без сильной Германии невозможна сильная Европа. А сильная и стабильная Германия нуждается в сильной и стабильной России как в энергетическом резервуаре и военном противовесе НАТО», — обрисовал свое видение Вышинский.
Что касается Украины, эта страна — «наживка» для России, а также неофициальная база НАТО в Восточной Европе, функция которой состоит в связывании большой российской военной группировки у границ Крыма и Донбасса, говорит эксперт. Когда значительные силы РФ сосредоточены в одном месте, у России меньше возможностей для маневра в Прибалтике, на Южном Кавказе и в Средней Азии, и даже в Ливии и Сирии.
«Всё это существенно ограничивает военные возможности России, которых может не хватить для действий на нескольких фронтах и даже для защиты собственных границ.
Речь не только о конвенциональных, но и о торговых войнах — введение внешнего американского управления в украинскую госмонополию «Нефтегаз» указывает на стремление США непосредственно контролировать часть газового рынка Европы, выступая посредником и «держа руку на вентиле» украинской газотранспортной системы», — заявил Вышинский.
Он прогнозирует, что следует ожидать военного обострения в Донбассе, а «также, по логике вещей», дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую «головную боль» Кремля.
«Отчаянный шаг Байдена»
По мнению польского политического аналитика Конрада Рэнкаса, Джо Байден не столько с триумфом возвращается в Европу, сколько делает последний, очевидно, отчаянный шаг, чтобы удержать её в американской орбите влияния.
«Действительно, независимая Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией и со всем евразийским блоком», — сказал Рэнкас.
Он убеждён, что точно настанет момент, когда американцы откажутся от «истощенных остатков Украины, когда они уйдут из Польши и Прибалтики».
«Всё это произойдет, и, вероятно, уже при нашей жизни — это почти наверняка», — сообщил эксперт.