Наряду с политиками, под санкции, наложенные президентом Зеленским по рекомендации СНБО, попали ряд юридических лиц, среди которых Sportmaster Operations Pte. Ltd. Эта структура — владелец 99% международной сети магазинов спортивной одежды и оборудования «Спортмастер»

По указу главы государства компаниям, оказавшимся в санкционном списке, запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, вывод капиталов за пределы страны, ввоз продукции самостоятельно или с привлечением представителей иностранных государств. Украина.ру разбиралась, что выйдет из данной истории.

Обоснование СБУ и спокойствие юристов сети

В СБУ обосновали попадание магазинов «Спортмастера» под санкции их работой в Крыму.

«Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму. Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении ведомства.

По словам СБУ, Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, но они оставались без какой-либо реакции.

Представители самого «Спортмастера» назвали такие меры безосновательными, подчеркивая, что намерены продолжить работу в Украине. Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер» © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

«Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte. Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины. Магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме», — отмечается в заявлении юриста сети Людмилы Кныш.

СНБО и СБУ пока не разъясняли, как решение о санкциях против материнской компании влияет на работу украинских торговых точек. Формально украинский резидент не указан, стало быть, оно пока может продолжать функционировать.



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Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, расположенная в Сингапуре, владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, Украине, Белоруссии и в других странах. Ее собственниками являются россияне Николай и Владимир Фартушняки, Дмитрий Дойхен и Александр Михальский. При этом первые трое — резиденты Мальты, а последний — Швейцарии. Дойхен — совладелец еще около 20 предприятий в РФ.

Украинское подразделение, согласно информации на официальном сайте «Спортмастера», открыли братья Николай и Владимир Фартушняки. Они родом из Кривого Рога, но еще с советских времен постоянно проживали в России. Учась в Московском физико-техническом институте, они познакомились с будущими бизнес-партнерами Михальским и Дойхеном. В 1992 году четверка основала компанию «Иллион», которой владела на паритетных условиях до самого закрытия в 2016 году. Поначалу фирма завозила в Россию самые различные товары, включая шампанское и обувь, а затем занялась продажей спортивных тренажеров. В 1995-м бизнесмены открыли первый в России розничный магазин спорттоваров «Kettler-Спорт», а через год зарегистрировали марку «Спортмастер». В 2016 году компания «Иллион» была ликвидирована, на ее место пришла Sportmaster Operations Pte. Ltd, созданная в 2012 году.

ООО «Спортмастер-Украина» создало более 1000 рабочих мест, в целом по стране насчитывается около 30 магазинов в 15 городах. Генеральный директор ООО «Спортмастер-Украина» Игорь Чернов рассказал СМИ, что еще в 2012 году владельцы сети перенесли бренд в Азию, чтобы придать ему международный статус. По его словам, все дивиденды от прибыли идут в Сингапур, где выплачиваются конечным бенефициарам. Так что российским данный бизнес можно назвать с огромной натяжкой.

Более того, как писало издание «Страна», Фартушняки всегда сторонились политики, занимаясь только бизнесом. «Старт необратимых экономических последствий в бизнесе»: соцсети о санкциях против «Спортмастера» © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

«Для бизнеса "Спортмастера" закрытие Украины — потеря, но не слишком существенная. Основной их оборот и прибыль — в России. Но это будет для них лично очень неприятно, так как они всегда очень тепло вспоминали о своих украинских, криворожских корнях. И, к слову сказать, скорее в душе были за Майдан и за европейский выбор Украины, ведь сами сегодня они именно европейцы. У обоих братьев мальтийские паспорта и живут они в основном в Европе», — сообщило издание со ссылкой на знакомого бизнесменов.

Владельцы украинского подразделения более десяти лет поддерживают паралимпийское движение на Украине, поэтому компания выступила спонсором и партнером Национального паралимпийского комитета и паралимпийской сборной команды Украины в 2018 году в рамках зимней Паралимпиады, проходившей в Южной Корее. Но избежать санкций ей это не помогло.

Расширение санкций станет ударом по экономике и инвестиционному климату

К слову, «Спортмастер» — не первая компания, которая попала под санкции украинских властей. Самый известный пример — алюминиевый гигант «Русал» Олега Дерипаски, который владел Николаевским глиноземным заводом. После новости о санкциях в 2016 году группа заявила о продаже НГЗ транснациональному трейдеру Glencore. Дерипаску исключили из реестра как конечного владельца компаний-акционеров в начале 2019-го.

Но касательно ретейла — это первый случай, и какой механизм контроля выполнения указа президента будет задействован, пока неясно. Если исходить из логики СБУ, под санкции могут попасть другие компании, работающие на территории российского Крыма: магазины сети Metro, Auchan, Novus, «Эльдорадо», «Глория Джинс». То есть десятки других физических и юридических лиц.

Вместе с тем подобное может негативно отразиться на экономике и инвестиционном климате в Украине.

«Внесудебные санкции в отношении спортивной сети "Спортмастер" — конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО — абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм», — считает юрист Андрей Портнов.

Бизнесмен и владелец крупного киевского ТЦ «Дримтаун» Александр Меламуд акцентирует внимание на возможной потере налоговых поступлений и рабочих мест.

«На "Спортмастер" наложили санкции. Больно ударили. Украинский рынок — 3–4 процента оборота. Разговаривал только что по телефону с директором по развитию всей сети, кстати уроженцем Ивана-Франковска, — мы были абсолютно законопослушны. Ни кривых схем, ни зарплат в конвертах. Платили все налоги, соцстрах, пенсионный. Мы не лезли в политику. Они ох…ели?— Не ищи логику там, где её нет. Или заказ, или глупость. Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырех тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь», — рассуждает Меламуд на своей странице в Facebook.