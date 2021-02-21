В 2021 году исполнилось 103 года со дня рождения Петра Мироновича Машерова. Его память чтут, он занимает важное место в белорусском пантеоне славы. Причем позитивно к экс-руководителю Советской Белоруссии относятся и провластные, и оппозиционные силы

Образ Машерова никто не политизирует по причине того, что современная Белоруссия прямая наследница и дитя той БССР, которую создал Петр Миронович. Можно сказать, что это был первый руководитель республики, который не был проходной фигурой, рассматривавший должность не как «аэродром подскока» в карьере. Наоборот, работал всерьез, надолго, а главное на совесть. Большинство объектов промышленности и инфраструктуры обязаны его усердию. Стиль руководства Машерова стал эталонным для наследников, и никто не ошибется, если предположит, что методы президента Лукашенко родом оттуда. «Все сделал Машеров». Болкунец назвал единственное достижение Лукашенко в экономике © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Дитя эпохи

Судьба Машерова полна загадок и тайн, первая из которых — его таинственная гибель. Конспирологи считают его наследником Брежнева, которого тайные силы убрали, устроив автокатастрофу, в которой он погиб. Руководство позднего СССР очень любило награды. Но только у двух политических лидеров были боевые. У Брежнева и Машерова.

Только они были на войне, на фронте и непосредственно участвовали в боях. Причем Машеров побывал в плену, но не только не был репрессирован, но даже удостоен звания Герой Советского Союза. А после войны сделал головокружительную карьеру, которая вынесла его на самый верх.

И наконец, срок правления Машерова в белорусской ССР был беспрецедентно долгим. С 1965-го до 1980-го. И раз уж речь зашла о связи эпох, то и нужно отметить, что среди белорусских руководителей его рекорд сумел побить лишь Александр Лукашенко. И здесь еще одно сходство двух руководителей: оба пришли к власти в момент политического перелома. Оба оказались нужными времени и месту.

Никаких сомнений нет в том, что приход Петра Мироновича Машерова неразрывно связан с наступлением эпохи Брежнева. Стиль «дорогого Леонида Ильича» определялся стремлением к равновесию, стабильности, покою. И если кандидат на руководящую должность не являлся противником Брежнева и признавал его лидерство, то мог оставаться в своей должности десятилетиями.

Примеры такого стиля только украсят эту тему. Гейдар Алиев в Азербайджане (1969-1982), Пятрас Гришкявичюс в Литве (1974-1987), Динмухамед Кунаев в Казахстане (1964-1986), Владимир Щербицкий на Украине (1972-1989) и, как говорил классик «другие официальные лица». Председатель Совета министров Алексей Косыгин, шеф КГБ Юрий Андропов, министры внутренних дел Николай Щелоков и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко занимали свои должности все или практически все время, пока Брежнев был у власти. Именно это делает невозможной еще одну конспирологию: что Машерова могли «убрать» за то, что он был оппозицией Брежневу и/или Андропову. Вряд ли он усидел бы в своем кабинете.

Демократия эпохи застоя

Машеров стал во главе БССР через год после дворцового переворота в Кремле, который сделал генеральным секретарем ЦК КПСС Леонида Брежнева.

У любого переворота есть разрушительная и созидательная функции. Первой у условных заговорщиков-брежневцев была ликвидация последствий «эпохи Хрущева», которую по партийному обычаю заклеймили «волюнтаристской».

Первая волна была отмечена сменой силовиков: армия, МВД, КГБ. Вторая волна — партийно-советская. В этом забеге участвовал Петр Миронович Машеров. Поскольку Хрущева обвинили в «волюнтаризме» — для населения это значило, что партия поставила на место зарвавшегося руководителя, который стал пренебрегать коллективным руководством и «демократическим централизмом». Поэтому эпоха Брежнева началась со своеобразной, хотя и весьма специфичной «оттепели». Партийным и советским органам разрешили «широкую демократию».

Вот, как это выглядело в Белоруссии. В 1965-м первый секретарь ЦК компартии республики Кирилл Трофимович Мазуров был отстранен от руководства. При Сталине это означало крайне неприятные вещи. При Хрущеве — «волчий билет». Но теперь наступала эпоха «дорогого Леонида Ильича». И Мазуров был призван на повышение в Москву, где будет пребывать высокочтимым и упоминаемым по телевизору членом советского Олимпа времен «застоя» — в Политбюро. До самой персональной пенсии Союзного значения. Но реальной власти у него больше не было.

На роль его преемника раньше могли претендовать только те, кого назначали в Москве. Но не на этот раз. В партии «оттепель». Так что компартии БССР разрешили выбрать своего руководителя самостоятельно. Конкурентом Машерова был Тихон Яковлевич Киселев. Кандидаты в прошлом, еще довоенном, были учителями. Но у Машерова было преимущество: он сражался на войне, был Героем Советского Союза. А Киселева по состоянию здоровья не призвали в армию, во время войны был в эвакуации.

Восхождение Киселева происходило параллельно с Машеровым. Тихон Яковлевич успел поруководить Брестской областью, как первый секретарь местного обкома, был секретарем и вторым секретарем ЦК КПБ. С 1959-го возглавлял правительство БССР. Петр Миронович возглавлял комсомол БССР, затем был вторым секретарем Минского обкома и тоже руководил Брестчиной, сменив самого Киселева. Затем работал в ЦК компартии БССР секретарем и вторым секретарем.

И состоялось настоящее, демократическое голосование. В 1965 году на заседании Бюро ЦК КПБ (аналог Политбюро ЦК КПСС) его члены поднимали руки за своих кандидатов. Вышел казус: Машеров с Киселевым набрали одинаковое количество голосов. Опыта разрешения подобной ситуации в КПСС не было, так как раньше все делалось единогласно. В дело вмешалась судьба. Один из членов Бюро в день голосования, случайно или нет, болел. Это был Василий Козлов, председатель Президиума Верховного совета БССР. Чиновники отправились к нему домой, как к третейскому судье. И товарищ Козлов отдал голос за Машерова.

Рука судьбы



Брежневская «оттепель» длилась недолго. Прямым следствием «широкой социалистической демократии» и свободных выборов партийного руководства стали события 1968 года в Чехословакии. Чехословацкие коммунисты выбрали себе такое руководство, которое попыталось увести страну из нашего замечательного социалистического лагеря. И братскому народу ЧССР была оказана интернациональная помощь — в страну вошли войска Варшавского блока. В том числе немецкие войска, потому что история любит черный юмор. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

На СССР обрушилось осуждение и санкции, ввод войск осуждали и внутри страны, подняли голову диссиденты. В общем, «социалистическую демократию» пришлось сворачивать. В дальнейшем Москва больше не допускала выборов партийного руководства. В следующий раз коммунисты смогли выбирать себе руководителей лишь в 1990-м, что закончилось распадом СССР. Но это все будет потом.

А в 1965 году свободные и демократические выборы надолго сделали Петра Машерова руководителем Белоруссии.

Соискатель этой должности, товарищ Киселев продолжил дальнейшую работу под его руководством. В этом месте нужно отметить, что в экономических успехах БССР роль Тихона Яковлевича не меньше, чем у Машерова. И снова признак эпохи «дорогого Леонида Ильича»: в 1978-м Киселев пойдет на повышение в Москву заместителем председателя Совета министров СССР. То есть его «ушли». В том же году, в Москве, на персональную пенсию Союзного значения «ушли» и Кирилла Трофимовича Мазурова.

А через два года Петр Миронович Машеров погиб в автокатастрофе. Совпадения этих фактов накрыли стол для пира конспирологов. Потому что еще через год скончался Тихон Киселев. Что это значило мы теперь знаем: приближалась смена эпох. Так что конспирология неуместна. В нашем случае прямое влияние на события оказывала рука судьбы.

История и личность

Автор сознательно исключил из анализа довоенный и военный период биографии Машерова. Это другая тема, хотя и там множество тайн и загадок. Ведь Петр Миронович был из семьи «врагов народа», во время войны побывал в плену, несмотря на это получил золотую звезду Героя СССР. Хотя доверия у «органов» и не вызывал, потому что после освобождения БССР его не взяли в действующую армию, не дали военного звания, оставили в тылу на комсомольской работе. Все эти темные пятна в анкете совершенно не помешали Машерову сделать советскую и партийную карьеру.

Иначе, как чудесами это не назвать. Глядя на этого исторического героя с позиций 2021 года можно сказать, что сама судьба распорядилась так, что ни у сторонников Лукашенко, ни у оппозиции нет и не может быть никаких претензий к роли Петра Мироновича в истории Белоруссии.

Спорят только конспирологи, а также узкие специалисты-историки. Одни доказывают, что он являлся лидером общесоюзного масштаба, которого знали во всех республиках. Другие, что он был типичным функционером республиканского уровня времен «застоя». То есть тусклым и неинтересным середнячком. Жизнь на чаше весов: Первый белорусский «бацька» и русский партизан Пётр Машеров © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

По-своему правы и те, и другие. Машеров был человеком незаурядным. Обладал личным мужеством — бежал из плена, а затем сам сформировал партизанский отряд под носом у немцев. Это герой во всех смыслах. Умен, с характером, умеющий добиваться намеченного. И хоть над эпохой Брежнева и принято подтрунивать, но непрофессионалов в те времена не держали нигде.

Машеров добился невиданных ранее успехов в государственном строительстве, при нем было построено все, что работает сегодня в Белоруссии. И когда Александр Лукашенко призывает гордиться сохраненным и приумноженным лично при нем — он говорит и о делах рук Машерова. Темпы роста экономики БССР были в ряду самых высоких среди союзных республик. Советская Белоруссия, наряду с Россией и Украиной была донором общесоюзной экономики. Машеров сделал Белоруссию «сборочным цехом» СССР.

Все задатки для общесоюзного руководства у него были. Был ли он «наследником» Брежнева? Вряд ли. Брежнев его ценил. А вот окружение было более критично. Но это не умаляет значения и места Петра Мироновича Машерова в истории Белоруссии. Вся его эпоха пришлась на детство и юность нынешнего президента. Не стоит сомневаться в том, что Лукашенко впитал ее и весьма успешно повторил. Но будущее туманно.