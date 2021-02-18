«Энергоатом» в 2021 году не будет вывозить отработавшее ядерное топливо с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации.

«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработавшего ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — заявил и.о. президента компании Петр Котин.

Он сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива. На ЦХОЯТ отработавшее ядерное топливо с трех украинских атомных станций будет сохраняться в течение следующих 100 лет. Возможно, за это время будут созданы экономически привлекательные технологии для его переработки.

Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют
Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют
© РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит «Энергоатому» сэкономить $150-200 млн в год. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработавшее топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году. К слову, идея создания аналогичных хранилищ при других станциях была не только очевидна, но и внесена в стратегию развития атомно-промышленного комплекса Украины. Однако от нее отказались в пользу «стройки века». Отработавшее топливо с остальных девяти энергоблоков украинских АЭС вывозится в Россию.

Еще в 2016 году министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обещал, что, как только Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет введено в эксплуатацию, Украина перестанет платить России. Но строительство затянулось.

«Стройка века»

Эпопея с ЦХОЯТ тянется на Украине с 2005 года. По оценкам специалистов НАЭК «Энергоатом», затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ должны были быть в четыре раза меньше, чем расходы на вывоз ОЯТ в Россию, а сделанные инвестиции должны были окупиться за четыре года эксплуатации хранилища. После этого прошло 9 лет, однако проект так и не стартовал. Наконец в августе 2014 года было объявлено о новом старте проекта. Но даже после этого, в 2014 году, никаких работ, кроме забивания колышка и украинского и американского флагов в землю, не велось. Зато украинские и американские юристы весь год активно работали над новым пакетом документов. Причем Украину в этих документах буквально положили на лопатки.

Изначально «Энергоатом» и американская компания Holtec International планировали построить Централизованное хранилище за $170 млн. Именно с таким ценовым предложением американцы выиграли тендер, взяв на себя обязательства построить весь комплекс «под ключ», предоставить технологии и помочь с поиском финансирования. Однако в 2015 году стоимость ЦХОЯТ выросла до $300 млн. В 2017 году Кабмин согласовал обновленную версию проекта уже за $1,4 млрд. Таким образом, с 2005 года проект успел подорожать в 9 раз.

Сооружение ЦХОЯТ началось только в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года было завершено строительство первой очереди. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году — параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с ОЯТ.

Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн ($72 млн). Общая стоимость всего проекта — около 37 млрд грн ($1,4 млрд). Источник финансирования строительства — кредитные средства Bank of America Merill Lynch и собственные средства «Энергоатома».

Агитируя за проект ЦХОЯТ, НАЭК «Энергоатом» заявлял, что «в США, Китае и Европе задача хранения отработавшего ядерного топлива безопасно и экономично решается путем строительства "сухих" хранилищ». Это абсолютная правда, только в ней скромно опущено одно-единственное слово — «пристанционных». Глобальных, централизованных, мегахранилищ по миру крайне немного. В основном ОЯТ хранят при атомных станциях.

Главным публичным аргументом в пользу Централизованного хранилища была названа оптимизация затрат на строительство — мол, строить одно большое хранилище будет дешевле, чем три маленьких. Впрочем, этот аргумент теперь выглядит неубедительно. За $1,4 млрд можно было не только построить 3 пристанционных хранилища, но еще и провести модернизацию энергоблоков АЭС.

Планировалось, что первую партию ОЯТ хранилище примет в конце 2020 года, затем срок перенесли на май 2021 года, теперь в «Энергоатоме» говорят уже об июле. Для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча — Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.

Хранить или перерабатывать?

После завершения эксплуатации в энергетическом реакторе отработавшее ядерное топливо содержит 96% материалов, подлежащих вторичной переработке, и 4% конечных отходов. Из 34 стран, владеющих атомной энергетикой, в настоящее время лишь 5 государств (Индия, Япония, Англия, Россия, Франция) перерабатывают ОЯТ на своих предприятиях. Большинство стран либо хранят ОЯТ, либо передают ОЯТ на переработку другим странам.

В процессе переработки украинских облученных тепловыделяющих сборок из них извлекаются ценные компоненты, в том числе плутоний, а также уран, который используют в РФ для изготовления нового топлива для АЭС. Они остаются в России. В соответствии с контрактом остальные высокорадиоактивные продукты деления, содержащиеся в ОЯТ и не являющиеся делящимися ядерными материалами, в ходе переработки будут остеклованы и в виде кондиционированных радиоактивных отходов отправлены обратно на Украину. Эксперты, близкие к «Энергоатому», отмечали, что для Украины крайне не выгодно оставлять в России такой ценный продукт, как регенерированное ядерное топливо, и получать только высокоактивные ядерные отходы.

Экс-глава Чернобыльской АЭС торговал радиоактивным металлоломом
Экс-глава Чернобыльской АЭС торговал радиоактивным металлоломом
© РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

К тому же Украина не спешит готовить площадку для приема остеклованных высокоактивных отходов переработки, как того требуют двусторонние договоренности. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры сроки возврата ВАО из России уже переносились несколько раз.

С экономической точки зрения очень сложно сказать, что выгоднее хранить — остеклованные радиоактивные отходы, которые перерабатываются в России и будут возвращены на Украину, или ОЯТ, которое планируют хранить в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива, поскольку некоторые цифры по проекту ЦХОЯТ — только для служебного пользования. А если говорить о ЦХОЯТ и остеклованных отходах с точки зрения безопасности хранения, то, естественно, хранить остеклованные отходы было бы более безопасно — из них уже "заберут" самые активные радионуклиды уранового ряда. Они будут менее радиоактивны, чем отработавшее ядерное топливо. И, соответственно, менее опасны для окружающей среды, населения и персонала.

Преждевременные заявления

Экономический аналитик Александр Рябоконь подчеркивает, что украинские чиновники часто делают громкие заявления, которые, мягко говоря, не совсем соотносятся с реальностью. Таковыми являются и неоднократные спичи о прекращении вывоза ОЯТ с украинских АЭС на временное хранение и переработку в РФ в связи с завершением основных строительных работ на первом пусковом комплексе ЦХОЯТ.

«Тут следует отметить, что на сегодняшний день сильно затянутые сроки и выросшие расходы на строительство этого объекта не окончательны. И заявленные расходы в 2 млрд гривен могут заметно вырасти. Идут пусконаладочные работы, испытания оборудования… Еще не начата реконструкция подъездной ж/д ветки Вильча-Янов, которую только неделю назад Кабмин передал на баланс «Энергоатому».

В общем, до выдачи объекту лицензии на эксплуатацию еще не так и близко. Тем более, учитывая далеко не благополучное финансовое состояние НАЭКа и тянущиеся долги перед поставщиками свежего ядерного топлива и смежниками-ремонтниками, однозначно прогнозировать введение ЦХОЯТ в эксплуатацию в озвученное время сложновато», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

При этом он считает безусловным, что с началом эксплуатации хранилища, вывоз новых партий ОЯТ украинских АЭС на хранение и переработку в РФ будет в целом нецелесообразен.
«Исключение может составлять лишь разве что поврежденное или деформированное топливо, которое все же лучше переработать в целях ядерной безопасности. Но для этого, в будущем, «Энергоатому» понадобится приложить максимум усилий для своевременного строительства и ввода в эксплуатацию последующих комплексов (напомню первый ПК — лишь первый из проектных 15 комплексов всего хранилища). Иначе, на любом из этапов, может вновь возникнуть проблема с заполненностью станционных бассейнов выдержки украинских АЭС.

Отдельно стоит упомянуть и о пока не решенном вопросе возвращения на Украину высокоактивных продуктов переработки ОЯТ из РФ. К строительству хранилища для ВАО украинская сторона еще не приступала, а все сроки, ранее предусмотренные межгосударственными договорами, давно прошли. И в этом вопросе свои международные обязательства пора бы уже начать выполнять», — сказал Александр Рябоконь.

 