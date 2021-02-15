На прошлой неделе Европарламент выпустил разгромную резолюцию по Украине: депутаты признали, что имеет место давление в отношении противников власти, и призвали закрыть скандально известный сайт «Миротворец». Впрочем, в реальности, как выяснила Украина.ру, выполнять данный пункт никто не собирается

Резолюция Европарламента: прекратить разжигание вражды и насилия, закрыть «Миротворец»

«Европарламент сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», — говорится в резолюции.

Также немалая ее часть была посвящена вопросам свободы слова: евродепутаты раскритиковали планы расширения полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещания и законопроект «О медиа», который продвигается властями для тотального контроля над медиапространством Украины. Европарламент назвал условие для членства Украины в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так, в документе, помимо общего призыва к «развитию демократических, независимых, плюралистических и сбалансированных СМИ», выражалась обеспокоенность ухудшением условий работы журналистов. И, в частности, в качестве мер исправления ситуации отмечается необходимость «ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов», а также «положить конец политически мотивированным преследованиям медиаканалов, включая отзыв лицензий, и обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующих общественное мнение, и оппонентов власти от преследований и запугивания».

Таким образом, Европарламент признал, что порядки в Украине далеки от настоящей демократии и свободы слова, о чем говорили и писали множество критиков власти, «постмайданных» реалий, сложившихся в стране.

Наиболее интересной частью резолюции является требование запретить «Миротворец» — сайт, собирающий и публикующий в открытом доступе личные данные тысяч людей — оппонентов власти.

Данный ресурс позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Туда вносят данные людей, которые не только воевали за республики Донбасса, но и высказывались публично в их поддержку, способствовали преодолению гуманитарного кризиса на Донбассе (в частности, продвигали благотворительные инициативы), освещали ход военного конфликта с точки зрения, противоречащей официальному Киеву, посещали Крым в обход территории Украины, выступали за мир, скорейшее выполнение Минских соглашений, публично критиковали власть с «антимайданных» позиций.

Сайт «Миротворец» — инструмент террора и внесудебных расправ при Порошенко

Сайт появился в декабре 2014 года. Его основателем является бывший нардеп «Народного фронта», советник министра МВД Авакова Антон Геращенко. Несмотря на то что функционирование сайта нарушает десятки статей Уголовного кодекса, он широко используется спецслужбами в целях политических расправ над оппонентами. Кроме того, распространяется информация, которую поддерживает и сам «Миротворец», о том, что каждого въезжающего в страну человека Госпогранслужба проверяет на наличие его в списках «Миротворца». Геращенко предложил компромиссный вариант по легализации оружия © CC0, Pixabay

За прошедшие почти семь лет существования сайт не раз оказывался в центре скандалов. Так, накануне убийств бывшего депутата от «Партии регионов» Олега Калашникова и публициста и писателя Олеся Бузины в апреле 2015 года информация о месте их проживания (где они и были убиты) появилась на «Миротворце». А после гибели Бузины на сайте даже появилась пометка с надписью «ликвидирован», впоследствии, правда, она была оттуда удалена.

Также в публикуемые на ресурсе списки массово вносились данные подозреваемых по многочисленным делам о «сепаратизме» и «терроризме», а так же их родственников. В результате их «кошмарили» представители националистических организаций — такой вот способ давления и внесудебных расправ, применявшийся против оппонентов власти со стороны украинских спецслужб.

Например, после публикации данных жены подозреваемого в осуществлении террористического акта в Харькове Виктора Тетюцкого Яны ей устроили травлю националисты, более того, они угрожали изнасилованием их дочери. В результате из-за страха за жизнь и безопасность она была вынуждена покинуть родной город, переехать в Россию. Такие истории были не единичными, но зачастую на них редко обращали внимание в самой Украине, чаще они становились достоянием российских СМИ.

Наиболее крупный скандал произошел в мае 2016 года. Тогда на сайте были опубликованы данные нескольких тысяч журналистов, которые аккредитовались для работы в ДНР и ЛНР. Их огульно обвинили в «сотрудничестве с террористами». В список попали репортеры крупных мировых СМИ: CNN, BBC, The Washington Post, Al Jazeera, ТАСС, Bloomberg, RT и других изданий. Это вызвало резонанс в мировом сообществе. После этого закрытия ресурса потребовал посол ЕС В Украине Ян Томбинский, а Комитет защиты журналистов выступил с осуждением их публикации.

В России «Миротворец» заблокирован: в августе 2016 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил доступ к нему, признав информацию на сайте обрабатываемой с нарушением законодательства о персональных данных.

В марте 2018 года замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро заявлял, что функционирование «Миротворца» «является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности». В ноябре того же года на ресурс попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которому администраторы «Миротворца» вменили «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «антиукраинскую пропаганду». Поводом для этого стали слова Шредера о том, что воссоединение Крыма и России является «реальностью, которую когда-то придется признать». Тогда же МИД ФРГ потребовал от Киева закрыть сайт. Но украинская власть пыталась представить ситуацию в том русле, что она не имеет отношения к его функционированию, что, конечно, является заведомой ложью.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание страницы этой организации», — отвечали в МИД Украины.

Как Зе-команда продолжает традиции предшественников

Такова была ситуация при Порошенко. С приходом к власти Зеленского некоторое время была надежда, что на сайт наконец обратят внимание и покончат с практикой незаконной публикации личных данных граждан. Кстати, среди попавших в базу числилась и жена президента Владимира Зеленского. Елену Зеленскую внесли сюда за то, что она стала «информатором незаконных вооруженных формирований», то есть ополченцев Донбасса. Причиной стал репост на ее странице в Facebook с сообщением с сайта lifenews.ru. Позже после вмешательства в ситуацию самого Зеленского ее данные были оттуда удалены.

В октябре 2019 года появилось сообщение, что сайт прекращает работу, но его функционирование все равно продолжилось. Его с завидной регулярностью пополняют информацией уже об оппонентах Зе-команды. Так, после закрытия трех оппозиционных каналов, на «Миротворце» появились фамилии бенефициара «112», «Зик» и NewsOne нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и его жены. А позже туда редакторами сайта были внесли данные жены главы политсовета партии Виктора Медведчука — Оксаны Марченко. «Миротворец» дал две недели сотрудникам оппозиционных каналов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судя по «темникам», которые спущены Офисом президента депутатам партии «Слуга народа», власти взяли на вооружение ту же тактику, что и при Порошенко: отрицать свою связь с сайтом, продолжая неофициально пользоваться его «услугами».

«Деятельность того или иного сайта, и даже такого, как "Миротворец", — это то, что точно не относится к компетенции народных депутатов. Если смотреть трезво на деятельность этого сайта, то нужно учитывать, что в условиях войны против Украины все равно надо вести учет и обновление данных о тех, кто воюет против Украины. Это будет осуществляться независимо от того, будет либо не будет работать конкретный сайт "Миротворец". Против нас воюют тысячи наемников, офицеров российской армии. Они должны знать, что им не удастся спрятаться от ответственности за войну против Украины. Должны понимать, что не только государство, но и общество отвечает тем, кто воюет против Украины», — сообщается в тексте документа, приведенного изданием «Страна.uа».

Странность в деятельности нынешней власти проявляется даже в этой ситуации. Закрыть оппозиционные телеканалы (на что обращает внимание как на факт, ограничивающий свободу слова в Украине, резолюция Европарламента, оказывается куда проще, чем закрыть международно признанный как нарушающий права человека сайт «Миротвоврец. Впрочем, такая репрессивная избирательность украинской власти вполне объяснима. Закрытые ей телеканалы критиковали власть, а «Миротворец», выполняющий для нее «канализационные функции», куда как ближе, потому что не критикует и выполняет хотя и тайные, но вполне устраивающие власть задачи по ее борьбе со своими оппонентами.