В зоне боевых действий на Донбассе наблюдается очередное обострение, о чём свидетельствуют сводки, поступающие с линии разграничения. По мнению экспертов, опрошенных журналистами Украины.ру, Минские соглашения скорее «мертвы», чем живы

Глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии одному из украинских изданий заявил, что на Донбассе перемирия «уже просто нет». В таких условиях не приходится и говорить о каких-то конкретных шагах по реализации «Минска-2». Впрочем, ранее тот же Кравчук назвал Минские соглашения ошибкой и «политической петлёй на шее Украины».

Кому выгоден тлеющий конфликт

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что необходимо принять США в «нормандский формат». Но вряд ли реализация такого предложения приблизит момент достижения мира на Донбассе. Как отметил политтехнолог Марат Баширов, США заинтересованы в том, чтобы конфликт на юго-востоке Украины продолжался.

«Нормандский формат» ведь создавался совершенно другими людьми и с точки зрения урегулирования европейского кейса, то есть европейцы заинтересованы в том, чтобы он (конфликт. — Ред.) был разрешен. А США, наоборот, заинтересованы в том, чтобы там продолжался такой тлеющий конфликт, не разрешался, чтобы Минские соглашения не реализовывались, потому что это позволяет давить на Россию, обвинять её», — сказал Баширов в интервью Украине.ру.

Он добавил: «Зеленский это все прекрасно понимает, это его, как ему кажется, хитрая игра, которую никто не видит». Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк



«Но на самом деле, когда он (Зеленский) говорит про США в «нормандском формате», он имеет в виду разрешение этой ситуации военным путем, то есть он надеется привлечь американских военных и НАТО. Но ведь это прямое столкновение будет с Россией, совершенно очевидно и понятно», — подчеркнул Баширов.

В то же время, по его словам, перспектива войны между Украиной и Россией не выглядит реалистичной: во-первых, этого не допустят Германия и Франция, во-вторых, и «США прекрасно понимают, что любые военные действия между, условно говоря, Донбассом и Вооруженными силами Украины уже приведут к печальному результату — ВСУ проиграют эту войну».

Баширов отметил, что Минские соглашения не реализуются по той причине, что Киев и не собирался их реализовывать.

Такого же мнения придерживается журналист и политолог Виталий Третьяков. По его словам, Киев давно признал, что подписание Минских соглашений было вынужденным шагом, ведь «в противном случае это привело бы к дальнейшему продвижению войск ЛНР и ДНР с непредсказуемыми последствиями для киевского режима».

Чего опасаются в Киеве

Третьяков отметил, что значительная часть украинского политического класса считает, что, если выполнить эти соглашения, если ДНР и ЛНР вернутся под юрисдикцию Украины, то это «приведет к дестабилизации нынешнего режима на Украине, потому что большинство населения этих территорий не будет лояльным Киеву».

Кроме того, это вызовет цепную реакцию в других областях Украины: «коль скоро ДНР и ЛНР получат какую-то степень автономии, этого потребуют и другие регионы, что приведет Украину к ее окончательному распаду».

По мнению эксперта, «во всех этих соображениях есть резон». Важно и то, что «если бы нашелся (в Украине. — Ред.) какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение этих соглашений, то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции». Люстрация, украинизация, декоммунизация: как Киев отсекает Донбасс © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

«Это видно на примере Зеленского, который из более-менее нормального артиста, говорящего на русском языке, превращается в откровенного бандеровца и не пытается это скрыть», — сказал Третьяков. Он также напомнил о позиции западных стран: если Франция и Германия не против выполнения Киевом «Минска-2», то у Америки позиция другая: «никакая нейтральная, стабильно развивающаяся между Востоком и Западом Украина США не нужна».

Роль России и Америки

Выполнение Минских соглашений может сдвинуться с мертвой точки в том случае, если Россия продемонстрирует готовность к решительным действиям, считает живущий в США журналист Павел Кожевников.

«Какой выход сейчас из ситуации? А это зависит от того, насколько Россия готова к решительным действиям! Если готова, если уже есть «порох в пороховницах», то нужна более агрессивная реакция на украинские шашни. Да, открыто заявить, что либо Минские договорённости, либо Россия вводит миротворческий контингент на границу этих провинций с Украиной и начинает восстановление нормальной жизни там», — сказал Кожевников в интервью нашему изданию. При этом он отметил, что «России необязательно посылать контингент миротворцев одной», пора бы проявиться и союзникам РФ по ОДКБ.

В то же время США будут делать всё, чтобы сохранить в Украине политическую линию, сформированную после майдана, считает российско-американский политолог Николай Злобин. По его словам, «насколько это совпадает с интересами самой Украины, вопрос для них (для США. — Ред.) не главный, ибо любое государство действует в соответствии со своими интересами, а учёт интересов противника или партнёра происходит только в той степени, в которой это не противоречит их собственным интересам». Бортник рассказал, как США борются с влиянием РФ на Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В таких условиях отношения между Киевом и Москвой могут только ухудшаться. Однако до прямого военного столкновения дело вряд ли дойдёт, считает эксперт. По его словам, он не видит «ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами». Хотя совсем исключать такой возможности нельзя: «военный конфликт может возникнуть по самому незначительному поводу, случайно». Если это произойдёт, то более всего пострадают ДНР и ЛНР, отметил политолог.

Вернуть территории «очищенными от жителей»?

Вполне возможно, что самый вероятный сценарий для Донбасса — это длительная заморозка конфликта. Николай Злобин считает, что Минские соглашения мертвы, поскольку ни одна из сторон Минских соглашений не может предложить план действий, который хоть в малейшей степени устраивал бы другие стороны.

По мнению политолога, «теоретически Украину, наверное, устроило бы получение Донецкой и Луганской областей, очищенных от жителей, которых бы забрала Россия, но понятно, что у России таких возможностей нет, да и это будет несправедливо по отношению к этим жителям». В то же время, добавил Злобин, «вопрос о разделении людей и территорий рано или поздно реально встанет, к этому надо быть готовым». «Украинский - язык лжи»: в ЛНР ответили на желание Киева украинизировать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

В целом ситуация с реализацией Минских соглашений — «это интеллектуальный тупик», отметил эксперт.

«Но при этом все боятся сломать «Минск», опасаясь, что противная сторона сможет извлечь какую-то пользу из этого слома… Насколько я могу себе представить, в таких ситуациях, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу», — сказал Злобин.

Напомним, Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.