На ближайшем съезде партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский будет приводить свою политсилу к покорности. Последняя ему нужна для важного кадрового назначения

В четверг, 11 февраля, в украинской столице пройдёт съезд президентской политсилы «Слуга народа». Выступление главы партии Александра Корниенко по итогам съезда ожидается на брифинге в 14:00. Но уже сейчас можно сказать, что станет главной темой этого мероприятия. Глава «Слуги народа» анонсировал новую судебную реформу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Партийная дисциплина — это не только словосочетание из советского прошлого, но и острейшая проблема украинского настоящего. Для «Слуги народа» она особенно актуальна.

Слухи и «поточка»

Ещё до начала съезда это мероприятие обросло всевозможными слухами. Один из самых стойких касался смены идеологии партии. О нём, со ссылкой на свои источники, писали популярные украинские Telegram-каналы, а затем и отдельные политики и журналисты.

«Пошли слухи, что партия "Слуга народа" будет проводить съезд, на котором заявит о смене идеологии. Во-первых, нельзя изменить то, чего никогда не было! От слова "совсем"! Во-вторых, "а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"!» — заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук вечером 8 февраля.

На следующий день стало известно, что же за идеологию «Слуга народа» предпочтёт либертарианству, о приверженности которому ранее говорил такой член партии, как Руслан Стефанчук.

«Ходят слухи, что на съезде "Слуг народа" объявят новую идеологию партии, теперь они будут — меритократы. Меритократия — это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди», — заявил ведущий телеканала ZIK Василий Апасов 9 февраля.

Он с иронией отнёсся к возможной новой идеологии политсилы.

«Почему-то уверен, что даже сама аббревиатура для многих представителей будет незнакомым словом и без помощи Википедии — им не разобраться. С таким же успехом можно было назвать себя другим сложным словом, например "панкреатиты", "каракалпаки" или "пилигримы"», — указал Апасов.

Бывший пресс-секретарь прокурора Киева, политолог Алёна Яхно тоже не преминула поиздеваться над «Слугами».

«Навстречу съезду. Вчера ты простой фотограф/продавец ламината/тамада (нужное подчеркнуть). Сегодня — либертарианец. А уже завтра — меритократ. И это еще не конец!» — написала она.

В то же время с уверенностью говорить о том, что на съезде поменяют идеологию партии, нельзя. Примечательно, что за день его проведения о программе мероприятия не знали и сами члены политсилы. Бей своих. Зеленский задумал закрепостить «Слугу народа» © Facebook, Слуга Народу

«Никто, к сожалению, не знает ни повестку дня этого съезда, ни кадровые решения. Депутатов не информировали и не обсуждали с ними», — рассказал источник в парламентской фракции «Слуги народа» украинскому изданию «Страна».

Этот же источник указал, что нет ясности даже по вопросу, не требующему отлагательств, — вопросу с главой Киевской областной партийной организации.

Сейчас им номинально является Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции партии «Слуга народа» 1 февраля.

«Я подходила по этому поводу к руководителю партии Александру Корниенко. В ближайшее время будет происходить собрание членов партии», — заявила 2 февраля народный депутат Ирина Верещук.

Она отметила, что «этот вопрос (смены главы Киевской областной парторганизации) будет решаться».

Сам Дубинский заявлял, что за партийные должности не держится.

«Немногим пассажирам "Титаника" повезло сойти с него до кораблекрушения. Я это сделал и возвращаться на "Титаник" не хочу», — говорил он, отвечая на вопрос, вернётся ли он во фракцию «Слуги народа», если будет такая возможность.

Поэтому наверняка он не будет держаться и за должность главы партийной организации в Киевской области.

При этом Дубинский ранее, чем все остальные инсайдеры и неназванные источники, сообщил об одной из важнейших тем, которая наверняка будет подниматься на съезде партии.

Очень важный кандидат

Ещё четыре дня тому назад — в субботу, 6 февраля, у себя в соцсетях Дубинский сообщил: на партийном съезде снова вернутся к обсуждению кандидатуры Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра, министра энергетики Украины.

«На будущей неделе нас ждет попытка собрать и провести внеочередную сессию. Вероятно, в среду — в день, когда запланирован съезд партии СН. Пока рассматриваются два варианта ее проведения: а) внести министра энергетики Витренко и продавить его через зал под аккомпанемент угрозы веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике; б) проголосовать в каком-то из законопроектов за поправку, которая позволяет и.о. министра исполнять обязанности 90 дней (сейчас 30, и у Витренко они истекли)», — отметил Дубинский.

Во вторник, 9 февраля, Дубинский сообщил о встрече президента Украины Владимира Зеленского с теми нардепами, которые на предыдущем собрании фракции не поддержали кандидатуру Витренко.

«Офис президента собирает сегодня всех депутатов СН, которые не проголосовали за назначение Витренко первым вице-премьер-министром. На встрече депутатов будет убеждать проголосовать за лично президент Зеленский. Это означает, что голосов под Витренко внутри фракции нет, и не помогает даже покупка 19 штыков "Довіри" и т.н. "задника Рината" в лице 8 внефракционных депутатов», — рассказал Дубинский.

По его словам, убеждать народных депутатов проголосовать будут при помощи немудрёного инструментария.

«Чтобы убедить "Слуг" проголосовать, им будет предложено традиционное меню Офиса из двух блюд на выбор: или делайте, как мы скажем, или выходите из фракции, если не хотите есть с нами из одной тарелки», — отметил он.

Позже в комментарии «Стране» присутствовавший на встрече с Зеленским депутат рассказал, о чём же президент говорил с парламентариями.

«Президент напомнил, что точка зрения отдельных депутатов не всегда совпадает с точкой зрения ОП. Также поднимали вопрос о самореализации этих депутатов на округе и в партии. Президент сказал, что активное участие в развитии партийных ячеек — это хорошо. Но дальше этой фразы — ничего не прозвучало. В принципе, президент был настроен конструктивно, спросил, какая помощь нужна в работе, в частности, депутатов мажоритарщиков, так как большинство собравшихся представляли мажоритарные округа», — сообщил депутат. Тигран Кеосаян: эмоционально о Зеленском, искренне о Донбассе, критично о внешней политике

По его словам, никакие кадровые вопросы или вопросы, связанные с блокировкой телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, не поднимались.

«Обсуждалась только внутренняя работа депутатов, которые, по мнению президента, имеют личную точку зрения», — отметил источник.

В общем, в «Слуге народа» решили сохранить интригу по поводу того, что же будет на съезде. Но учитывая истечение срока пребывания на должности и.о. министра Витренко, а также вопрос с партийной организацией в Киевской области, наверняка фамилии Витренко и Дубинского будут звучать на съезде.

А вот что касается идеологии — от решения этого вопроса ничего не зависит. Редко какая украинская политическая сила руководствуется своей идеологией при принятии решений. Гораздо большую роль в этом случае играют более приземлённые, меркантильные интересы.