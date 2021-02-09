Развитие ситуации в зоне боевых действий в Донбассе вызывает тревогу, режим перемирия регулярно нарушается. Судя по заявлениям официальных лиц в Киеве, скорого разрешения конфликта ожидать не приходится

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении обстановки на юго-востоке страны, подчеркнув, что «мирного процесса уже нет». А глава украинской делегации на переговорах в Контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал «на каждый выстрел отвечать выстрелом».

«И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

В непризнанных республиках призыв Кравчука сочли позицией, направленной на эскалацию конфликта. Кроме того, отметили, что пожелание экс-президента «противоречит не только всей логике мирных переговоров», но и документу о дополнительных мерах по обеспечению перемирия.

Обострение в Донбассе действительно есть. Так, за минувшие сутки вооружённые формирования Украины трижды обстреляли территорию ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщило во вторник, 9 февраля, Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Запредельное варварство»: Симоньян ужаснул разрушенный Донбасс © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сообщается, что при обстрелах применялись гранатомёты разных типов. По территории республики было выпущено 14 боеприпасов, «под огнем украинских силовиков оказались окрестности поселка Еленовка под Донецком и село Яковлевка вблизи Ясиноватой, а также район села Ленинское…».

Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, в ночь на 8 февраля из стрелкового оружия обстреляли школу в населённом пункте Золотое-5 (Михайловка), обстрел вёлся со стороны подконтрольного ВСУ хутора Вольный. В милиции непризнанной республике заявили, что сотрудники СММ ОБСЕ «так и не прибыли» на место обстрела, чтобы зафиксировать факт нарушения перемирия.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий призвал представителей международных организаций и мировое сообщество «не оставлять без внимания вопиющие факты обстрелов гражданской инфраструктуры и требовать от украинской стороны детальных разбирательств по каждому факту с представлением результатов и наказанием виновных», передаёт Луганский информационный центр.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Украины Юлия Шевченко на брифинге во вторник, 9 февраля, проинформировала о семи случаях нарушениях режима прекращения огня со стороны «российско-оккупационных войск». При этом указывается, что «на провокации вооружённых формирований Российской Федерации украинские защитники дали адекватный ответ» (отметим, Москва не раз заявляла о том, что РФ не является участником внутреннего украинского конфликта. — Ред.). Рудяков: Россия сейчас не может интегрировать Донбасс © Алексей Куденко

Украинские власти и власти непризнанных республик Донбасса регулярно обвиняют друг друга в попытках обострить ситуацию в регионе. Киев при этом обвиняет и Россию. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» заявил, что Россия и республики Донбасса прибегают к «провокациям» с целью помешать мирному урегулированию.

В свою очередь, полпред Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Контактной группе Наталья Никонорова отметила, что «по факту все ровно наоборот: и Минский, и Нормандский форматы расшатывает Киев, причем самыми разнообразными способами».

«Украинские деятели регулярно призывают то переписать Минские соглашения, то добавить в «Нормандскую четверку» новых участников, то открыто игнорируют вторую сторону конфликта — Донбасс — и заявляют о невозможности диалога с нами. И во всех этих явных попытках срыва мирного урегулирования обвиняются или Республики, или РФ, причем некоторые причастные к дипломатическим переговорам личности совершенно не стесняются в выражениях», — сказала Никонорова.

Полпред непризнанной республики подчеркнула, что «…игры и провокации, о которых говорит Кулеба, — это очень точное описание как раз подхода Украины к мирному урегулированию».

Напомним, в декабре прошлого года Кулеба заявил, что Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса, что страна продолжит свой путь как часть Запада, «поскольку её разрыв с «русским миром» окончателен». Киев проигнорировал предложения ДНР по ремонту газопровода в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение тяжёлого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.

Однако обстрелы продолжаются. В конце января этого года полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов отмечал, что обстановка в Донбассе стала более напряжённой, и, хотя официально из режима прекращения огня никто не выходил, «несколько раз ситуация приближалась к очень опасной грани». При этом, по его словам, Киев в плане политического урегулирования за прошедший год не сделал ничего, напротив, усиливает дискриминацию на подконтрольных территориях. Полпред РФ напомнил, что новые нормы украинского закона о языке нарушают Минские соглашения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашённых республик Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.