Президентскую партию «Слуга народа» лихорадит от внутренних противоречий. На днях из партии со скандалом исключили одного из наиболее активных депутатов — Александра Дубинского. А теперь один из лидеров партии, спикер парламента Дмитрий Разумков, похоже, задумался о самостоятельной политической карьере

Одна из версий — Разумков чувствует, что корабль «Слуга народа» может пойти ко дну.

Полураспад «Слуги народа»

Как показывают социологические опросы, рейтинг президентской партии стабильно падает.

Недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что «Слуга народа» откатилась на четвертое место. За нее готовы были проголосовать лишь 11,2% избирателей, если бы парламентские выборы проводились сейчас. Социология: Крах Зеленского откладывается? © пресс-служба президента Украины

Саму партию раздирают внутренние противоречия между людьми Коломойского, Ахметова, так называемыми «соросятами» и людьми Зеленского.

О глубоком расколе сообщает и Telegram-канал «Шептун».

«Фракция «Слуги народа» де-факто расколота и занимается лишь решением шкурных вопросов. Олигархи получили ещё больше власти, чем при Порошенко. И это всё происходит на фоне коронавирусной пандемии.

С такими темпами президентство Зеленского может закончиться импичментом через полгода», — прогнозирует «Шептун».

Telegram-канал «Легитимный» тоже увидел в столь резком падении популярности предвестники скорого распада «Слуги народа» и запуск новых политических проектов, по которым будут разбегаться «слуги».

«Рейтинг партии Слуга Народа критически падает, что означает, скорый развал монобольшинства и каждый нардеп будет теперь думать о своем будущем с вхождением в новый политический проект», — пишет «Легитимный».

Зеленский номер 2

Дмитрий Разумков, похоже, начал подготовку издалека, а на его странице в «Фейсбуке» 1 февраля появился видеоролик, напоминающий предвыборную рекламу.

Примечательно, что это вторая его страница в соцсети. На первой он значится спикером парламента, а на второй не указал свою нынешнюю должность, рекомендуясь всего лишь «политиком». Никаких коллег по партии больше на видео нет. Разумков рассказал, когда состоится всеукраинский референдум © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава парламента сообщил, что видео — это «подарок от его квалифицированной команды, на ролик не потрачено ни одной гривны из бюджетных средств — оно того не стоит».

Рейтинги популярности политиков показывают, что Разумков буквально наступает на пятки президенту Зеленскому, а декабрьский опрос группы «Рейтинг» и Центра Разумкова показывал, что спикер даже вырвался на первое место. Ему доверие выражали 35% и 52% — недоверие. Тогда как президенту Зеленскому доверяли 30% и не доверяли 64%.

Помимо этого у Дмитрия Разумкова для старта своего политического проекта есть еще и хорошо налаженные связи в украинских политических кругах. Он — сын Александра Разумкова, бывшего первого помощника Леонида Кучмы и заместителя секретаря СНБО в 1997-1999 г.

В 2019 году Дмитрий Разумков курировал ход избирательной кампании Зеленского. Результаты выборов показали, что он достаточно грамотный политтехнолог. На должности спикера парламента он умудрился лично не вляпаться в многочисленные скандалы, утопившие рейтинг президента и его партии.

Запрос на политиков типа Разумкова обусловлен разочарованием в Зеленском среди его электоральной базы — на юге и востоке Украины. Политика нынешнего президента фактически ничем не отличается от «армии, мовы, виры» Петра Порошенко, что, естественно, отталкивает избирателей. Как следствие, растут рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая вырвалась уже на первое место в опросах.

Разумков же вполне может быть переизданием Зеленского — русскоязычный интеллигентный политик, до сих пор особыми воинственными заявлениями не отличавшийся. Разумков создает свою партию при помощи Ахметова — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как опытный политтехнолог Дмитрий Разумков знает настроения и насущные проблемы рядовых украинцев.

Опубликовав свой «предвыборный» видеоролик, спикер на следующий день выступил в парламенте с социальной (и популистской) речью. Он призвал защитить малообеспеченные слои населения, решить вопрос с возросшими тарифами на газ, решить проблемы развития промышленности и создания рабочих мест, создать надлежащие условия для жизни населения и т.д.

Несомненно, такой посыл найдет отклик у определенной части населения. Его выступление можно сравнить с обещанием президента Зеленского запустить спутник к 30-летию независимости. Для простого украинца такое сравнение не в пользу действующего президента.

Проект Ахметова и посольства США

Telegram-канал «Легитимный» еще год назад, в начале февраля 2020-го, предсказывал самостоятельное политическое плавание Дмитрия Разумкова под патронажем всё того же Рината Ахметова.

«Все опасаются «независимой игры» Разумкова в команде Зе. Конечно, слухи о том, что Разумков может создать скоро свой политический проект, ходят уже давно, а его стабильно высокий рейтинг притянет и «спонсоров». Уже говорили, что Ахметов заинтересовался будущим политическим проектом Разумкова», — писал «Легитимный» год назад.

И сейчас Разумков демонстрирует определенную независимость от Офиса президента. На днях парламент дважды не утвердил Юрия Витренко на должность первого вице-премьера — министра энергетики, несмотря на лоббизм со стороны Офиса Зеленского. Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

В ходе обсуждения этой кандидатуры Разумков достаточно критично о нем отзывался. Критики же Разумкова усматривали в этом определенные договоренности с Ринатом Ахметовым, которому Витренко был невыгоден на этой должности.

Издание Klymenko-Time утверждает, что новый политический проект Разумкова уже активно работает и даже имеет свой штаб, хотя пока еще немногочисленный.

«Дмитрий Разумков — это совместный проект Рината Ахметова и посольства США в Украине. Он задумывается как "Зеленский 2.0" и при этом как проект, который каннибализирует поддержку ОПЗЖ в базовых для этой политсилы областях. Поэтому реклама Разумкова в первую очередь будет работать на восток и юг Украины.

Бэк-офис его штаба/будущей политсилы располагается на 5 этаже бизнес-центра "Леонардо" в Киеве. В той его части, что принадлежит опять же Ринату Ахметову. Людей там пока мало, меньше 10 человек», — пишет Klymenko-Time.

Разумков высказался о санкциях России против него © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Гройсмана и Виталия Кличко на Украине продвигают не только в преддверии возможных парламентских выборов, но и с прицелом на президентские выборы, если не оправдавший доверие Владимир Зеленский вдруг решит самоустраниться, отыграв главную роль в своей жизни.

Новый политический проект с большой вероятностью будет состоять из осколков «Слуги народа» и полумертвых партий вроде «Голоса» и «Оппозиционного блока» для привлечения избирателей разных политических взглядов из разных регионов.

Очевидно, трюк с обманом избирателей проектом «Слуга народа» попытаются повторить еще раз, чтобы еще несколько лет реальных политических изменений на Украине не было.