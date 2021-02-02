Постмайданные власти своими действиями превращают Украину в «забитый хутор на окраине цивилизованного мира». Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), принятом в связи с запретом на ввоз в Украину издания книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

«Швондеризаторы». Почему в Украине запрещают книги и социальные сети © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В ОПЗЖ в связи с этим отметили, что «политическая цензура, введенная при Порошенко, при Зеленском оказалась доведена до абсурда».

«Всесильные цензоры из Государственного комитета телевидения и радиовещания по своему усмотрению вводят запреты на фильмы и книги. Неугодными для инквизиторов становятся научно-популярные исследования, былины о русских богатырях, современные детективы и даже произведения классиков мировой и украинской литературы», — говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте партии.

«Недавно под надуманным предлогом швондеры и шариковы из разрешительного управления Госкомтелерадио запретили к продаже в Украине очередное издание всемирно известного романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». В мае этого года исполняется 130 лет со дня рождения Булгакова, а на родине его книгу запрещают к продаже», — напомнили в ОПЗЖ.

«Рагули поганые»: Рабинович защитил Булгакова от «представителей дьявола» © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

ОПЗЖ потребовала от власти «прекратить абсурдную и антиконституционную цензуру и разогнать зарвавшихся цензоров».

«Каждый украинский гражданин имеет право на образование, свободу мысли и совести. Политика дискриминации языковых, культурных и образовательных прав украинских граждан должна быть остановлена! Мы этого добьемся», — говорится в заявлении.

Ранее своё мнение об очередном цензурном запрете не столь дипломатично высказал сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Ваша власть запретила импорт вредных, на ваш взгляд, книг — «Илью Муромца» и булгаковского «Мастера и Маргариту». Почему запретили Илью Муромца — понятно. Он прогонял из страны всякую нечисть, и вам это болит. А гениальную книгу Булгакова вы запретили потому, что вы и есть представители дьявола, поэтому и боитесь. Что вы делаете со страной, рагули поганые? Ад сегодня пустой, потому что все черти здесь», — заявил политик.

«Дал-таки потомство Шариков»: на Украине запретили Булгакова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Сергей Олийнык ранее заявил, что «абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира». Он также выразил сожаление, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что в них «пропаганда скрывается в деталях».

По его словам, «полный запрет импорта книг из государства-агрессора» отвечал бы интересам украинских полиграфистов и издателей. Чиновник добавил, что в сохранении российской книги на украинском рынке «заинтересованы главным образом импортёры, а также пророссийски настроенное население и политические силы», которых в стране, к его сожалению, «хватает».