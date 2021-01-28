Попытки депутатов Верховной Рады исключить российских коллег из работы Парламентской ассамблеи Совета Европы закончились безуспешно. Европейские политики устали от русофобии и хотят вести диалог с Москвой на равных

В четверг, 28 января, в ПАСЕ прошло заседание, посвящённое полномочиям российской делегации, ограничить которые предложила украинская делегация в первый день зимней сессии, 25-го числа. В подготовленном на эту тему докладе Мониторинговый комитет ассамблеи постановил подтвердить полномочия РФ в полном объёме. ПАСЕ не хочет остаться без России в угоду Украине © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Аргументы Украины больше не убедительны для европейцев

«Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности. Могу выступить лишь с призовом ко всем вам: давайте не будем вновь возвращаться в институциональный кризис, давайте вместе вступим на путь диалога, путь подготовки доклада, реализации решений, рекомендаций, давайте не закрывать дверь в ЕСПЧ перед российскими гражданами, обеспечим возможность докладчиков и комиссара по правам человека продолжить работу, и в этом смысле я призываю к поддержке этой резолюции», — заявил на заседании глава комитета Штефан Шеннах, избранный докладчиком ПАСЕ по теме полномочий делегации РФ.

В свою очередь, глава российской делегации Пётр Толстой подчеркнул, что на сегодняшний день Совет Европы — это единственная площадка для равного диалога европейских стран и РФ, а в случае введения каких-либо ограничений российские парламентарии просто покинут ПАСЕ, как в 2014 году.

«Если мы уйдём, то у целого ряда делегаций возникнут проблемы с тем, кого обвинять. Станет гораздо меньше интересных дискуссий в этом зале. Даже не знаю, чем они займутся», — с иронией сказал вице-председатель Госдумы.

Не поддерживать проект резолюции о подтверждении полномочий российской делегации призывали депутаты от Украины, Грузии и стран Балтии. Генсек СЕ рассказала, как люди Зеленского сорвали ее визит на Украину © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По словам Толстого, нападки со стороны представителей Украины и Грузии вполне объяснимы — власти этих стран «в своё время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют». Речь идёт о пятидневной войне 7-12 августа 2008 года между Грузией с одной стороны и Южной Осетией, Абхазией и Россией — с другой, а также о гражданской войне в Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

В конечном итоге демарш, инициированный Киевом, провалился — члены ПАСЕ подтвердили полномочия российских парламентариев: 107 человек проголосовали в поддержку резолюции Мониторингового комитета, против — 36, 24 воздержались. Кроме того, депутаты подавляющим большинством голосов отклонили предложенную делегациями Украины, Грузии и стран Балтии поправку к документу, предлагающую вновь вернуться к этому вопросу на июньской сессии.

«Это значит, что Ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую», — написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Спокойно отреагировать на такую «зраду» депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который в октябре 2018 года устраивал в зале заседаний ПАСЕ красочный перформанс в зелёных резиновых перчатках, не смог.

«Если мы здесь, чтобы охранять ценности, то расскажите, что такое охрана watchdog — это буквально сторожевая собака, которая может только облизывать, но не может кусать. Это что — комнатная собачка, собачка для Путина и для тех, кто его окружает? Я не хочу быть такой собачкой. Именно поэтому я считаю, что мы должны быть сторожевыми псами — watchdog буквально, охраной верховенства закона и наших принципов», — заявил он.

Однако парламентарии западных стран быстро его осадили. Глава группы «Объединённых европейских левых» Тини Кокс, во-первых, подчеркнул, что не стоит называть ПАСЕ комнатной собачкой, это всё же собрание национальных парламентов 47 стран-членов, а во-вторых, отчитал украинского политика за оскорбления в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи. Кроме того, нидерландец отметил, что не нужно пренебрегать правом оспаривать полномочия той или иной делегации при любой удобной возможности. В свою очередь, немецкий депутат Андреас Ник сказал о желании вести дискуссию с участием российских коллег и в полном объёме обсуждать сложившуюся ситуацию, чтобы понимать, можно ли укрепить сотрудничество. Толстой же назвал абсолютно недопустимым оскорбления в адрес одной из делегации ПАСЕ и президента этой страны. По его словам, при любом плюрализме мнений должна быть хотя бы минимальная культура, к сожалению, отсутствующая у Алексея Гончаренко и ряда других депутатов. Украинский политик поспешил оправдаться, мол, его не так поняли, и никого из депутатов собаками он не называл, а затем, перейдя на русский, заявил, обращаясь к Петру Толстому: «Это там вы граф Толстой, а здесь просто… простой!» «Многовекторный Лёша»: на Украине депутата Гончаренко упрекнули в пособничестве России © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Российская делегация неоднократно обращала внимание на недопустимое поведение депутата Верховной Рады, Толстой уверен, что, если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, то его уже вызвали бы на ковёр в комиссию по депутатской этике. В связи с сегодняшними выходками он передал председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу жалобу на поведение Гончаренко, тот документ принял и передал в регламентный комитет, который и примет меры в отношении украинского политика.

Комментируя журналистам решение ПАСЕ о подтверждении полномочий депутатов от РФ, Толстой заявил: «Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривлянье членов украинской делегации, у многих это вызывает открытое раздражение, многие начали осознавать, с кем приходится иметь дело».

О Навальном замолвили слово

Заседания по вопросу полномочий в предыдущие сессии проходили по средам, но сейчас в этот день депутаты провели дебаты, посвящённые задержанию оппозиционера Алексея Навального. Изначально предлагалось наделить их статусом срочных, то есть с принятием резолюции по их итогам, но делегации РФ удалось добиться смены формата на текущие, то есть просто «поговорили и разошлись».

Докладчик по этой теме — французский депутат Жак Мэр — призвал немедленно отпустить Навального на свободу, утверждая, что правительство ФРГ подтверждает факт его отравления и что произошло это именно на территории РФ.

«К сожалению, большинство, в том числе из присутствующих в этом зале, находятся под властью мифов, которые распространяются и о России, и о деле Навального. Он не политический заключённый, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться. Россия предприняла огромное количество усилий для того, чтобы установить, что произошло с Навальным в самолёте. Мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише», — заявил Толстой, напомнив о непогашенных судимостях оппозиционера.

Слуцкий в своей речи подчеркнул, что Навальный получил возможность жить, встречаться с мэром в Берлине, подавать жалобы в ЕСПЧ только благодаря омским врачам, которые спасли его, поэтому ни о каком отравлении в России речи быть не может. По его словам, никакого юридического заключения нет, а если бы Навальный действительно был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, то уже тонны бумаг лежали бы перед ними, но Германия ничего Москве не ответила. Ближе к концу выступления российского политика прервала вице-президент ПАСЕ Николь Трисс просьбой надеть маску, после чего выключила звук микрофона и больше не включила. Украина за Навального © REUTERS, Gleb Garanich

Слово в ходе дискуссии взял Гончаренко. На французском языке он начал утверждать, что Навального якобы незаконно арестовали, а Путина обвинил в «возвращении России во времена сталинизма», а затем уже по-русски заявил, что российский лидер «бил детей» на несогласованных акциях 23 января и превратил свою страну в «пугало для всего мира». Толстой обратился к председателю ПАСЕ оградить российскую делегацию от хамства украинских коллег, отметив, что недопустимо применять на заседаниях ассамблеи такие выражения, которые использовал Гончаренко.

«Тема Навального используется как предлог для прямой атаки на Российскую Федерацию, на президента, на нашу делегацию здесь в ассамблее. И такие дебаты проводятся, чтобы провести «смотр сил» вот этой антироссийской группы, если не сказать шайки, состоящей из малороссов, прибалтов и прочих поляков и шведов. Эти люди не изжили в себе комплекс неполноценности и, по всей видимости, не скоро с ним расстанутся, а потому их основной смысл жизни — это наглая русофобия, игнорирование норм права, законов, игнорирование фактов в деле Навального», — заявил он.

Провал второго демарша украинской делегации против российской служит ярким подтверждением того, что европейцы не хотят продолжать играть в русофобские игры, а стремятся выстроить диалог с Россией на тех немногих площадках, которые остались в свете действующих санкций, поскольку ключевые вопросы международной повестки без неё решить нельзя. Касается это не только политических тем. Как рассказал Слуцкий, в кулуарах многие иностранные политики интересовались российскими вакцинами от коронавируса и даже готовы привиться ими. Почему об этом не говорится публично? Да потому что в мандат Совета Европы эти вопросы не входят.