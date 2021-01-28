Энергетическая безопасность Украины под угрозой. В разгар отопительного сезона запасы угля на складах тепловых электростанций истощились до исторического минимума за весь период независимости страны. Над Украиной нависла угроза веерных отключений

"Склады угольных электростанций сработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", — заявил директор по управлению ОЭС Украины — главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ.

По его словам, действующие запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн — на 51 тыс. тонн по антрациту и на 471 тыс. тонн — по газовому углю.

Украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать только благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии. По данным НЭК "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Белоруссии препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт. Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия © Украина.ру/Стрингер

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей», — заявил Зайченко.

НКРЭКУ приняла решение провести внеплановые невыездные проверки АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" по обеспечению ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии.

Почему истощились склады

По словам генерального директора АО "ДТЭК Днепроэнерго" Сергея Дегтяренко, основной причиной возникновения дефицита угля на складах ТЭС является резкое увеличение доли тепловой генерации в измененном прогнозном энергобалансе, начиная с декабря 2020 года.

"Прогнозный энергобаланс несколько раз менялся по 2020 году. В целом он шел в сторону снижения выработки ТЭС, в то время как по декабрю произошел резкий рост вверх, после того, как 18 ноября энергобаланс пересмотрели. Понятно, что резко изменить добычу угля быстро нереально и невозможно", ‒ сообщил Дегтяренко на заседании НКРЭКУ.

Как объяснил экономический аналитик Александр Рябоконь, Славянская ТЭС, как и ряд других, четыре месяца несла повышенную нагрузку из-за смещения ремонтной кампании на атомных блоках.

«В свою очередь, смещение ремкампании на АЭС произошло из-за введённых в апреле 2020 г. прошлым руководством Минэнерго балансовых ограничений для атомщиков, без всякого учёта технормативов и графиков ремкампании. Летние дерганья энергоблоков АЭС (работа с балансовыми ограничениями — вывод блока в резерв — снова работа с ограничениями) привели в итоге к смещению установленных нормативами сроков использования ядерного топлива. Соответственно, и к ремкампании с перегрузкой топлива. Зато летом тепловая генерации ни в чем себе не отказывала, угля было море, "балансировали" солнце от души», — сказал в комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Веерные отключения

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича ситуация с опустевшими складами на ТЭС не несет существенной угрозы лишь потому, что сейчас на большей части страны плюсовая температура.

«Поэтому потребление электроэнергии находится на уровне ниже, чем еще неделю назад, когда было 15 градусов мороза. Проблема на сегодня никак не решена — некоторые ТЭС показали повышение запасов на фоне снижения потребления электроэнергий. Но это не решение проблемы. Более того, согласно статистике, более половины всех запасов угля находится на двух станциях: на Славянской, где блок стал, и на Луганской, которая, по сути, обеспечивает Луганскую область и крайне плохо интегрирована с украинской энергосистемой. Марунич объяснил, почему на Украине каждый год возникают проблемы с отопительным сезоном © Украина.ру/Нина Зотина

Преодолеть эту ситуацию можно только одним способом — нарастить поставки за счет импорта угля, срочно реализовывать мероприятия по активному подвозу угля. В противном случае очередные холода могут обернуться действительно кризисной ситуацией. Сейчас ситуация не настолько критическая, как в 2015 году, когда были веерные отключения. Их вероятность, к сожалению, присутствует всегда, поскольку энергетическая система Украины работает в целом нестабильно. Но сейчас вероятность веерных отключений относительно невысока», — сказал в комментарии Украина.ру Дмитрий Марунич.

Украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук обращает внимание, что главный диспетчер "Укрэнерго"не согласен с премьером Денисом Шмыгалем и и.о. министра энергетики Юрием Витренко, которые били себя в грудь и утверждали, что веерных отключений не будет.

Как подчеркивает Корольчук, отключение потребителей — это и есть не что иное, как веерные отключения. Просто этот процесс может быть контролируемым и регулируемым со стороны «Укрэнерго» — тогда это просто ограничения. А может быть спорадическим и «управляемым хаосом» — тогда это именно веерные отключения.

«Тем не менее, выводы из заявления «Укрэнерго» неутешительны. Первое — дефицит угля остается. Вопрос дефицита никто не решает. Разве что ДТЭК импортирует уголь из Казахстана и увеличивает текущую добычу угля. «Центрэнерго» «расслабили булки» после январских морозов и подарка от Витренко и «Нафтогаза» в виде фактически бесплатного газа для своих блоков. Ведь, скорее всего, оплачивать его «Центрэнерго» не собирается. Ну а как без жизненного принципа Игоря Коломойского: не платить по долгам», написал Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Кому выгодно

Во-вторых, по словам Корольчука, вопрос газа никто не снимает с повестки дня.

«И не исключено, что «Центрэнерго» будет снова включать свои газомазутные блоки. «Укрэнерго» именно об этом и говорит: будут или веерные отключения, или давайте газ для «Центрэнерго». Хорошую схему придумал Коломойский, а Витренко ее поддерживает», — считает Корольчук. Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Правда, есть еще одна «теория заговора», которую озвучивают на условиях анонимности эксперты, близкие к игрокам энергетического рынка. По их мнению, данная критическая ситуация на руку другому украинскому олигарху — Ринату Ахметову, в руках которого сосредоточена львиная доля тепловой генерации.

«Не исключено, что ДТЭК эту ситуацию сам специально и спровоцировал, чтобы показать, что без них власть не может пройти отопительный сезон. Ведь они постоянно поднимают вопросы о цене электроэнергии на бирже внутри государства Украина, им выгодны провалы цены этой электроэнергии. А сейчас им выгодно показать, что раз государство не поддерживает позицию ДТЭК, а мы вам уголь не привезли, и ваши потребители останутся без света.

Но сейчас у Кабмина появился другой рычаг влияния, которого не было в прошлом году: если бы с начала этого года не разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии, то власть побежала бы к Ахметову на поклон, молить, чтобы он хоть что-то сделал», — предположил информированный источник.