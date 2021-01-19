Новый год на Украине начался с пьяных драк, перестрелок, убийств. Но уже через неделю криминал в стране вошел в привычное русло - за дело взялись поиздержавшиеся за праздники мошенники, бандиты и грабители

Кровавые застолья, тонна героина, «веселые» нарушители

Новогодняя ночь на Украине оказалась кровавой. В Запорожской области, в Днепрорудном полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь из-за конфликта убил свою мачеху. А в Киеве 51-летний мужчина во время застолья в новогоднюю ночь поссорился с гражданской женой, достал травматический пистолет и выстрелил ей в голову. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Во Львове посетитель ночного магазина, отправившись за дополнительной порцией спиртного, решил пострелять на улице из травматического пистолета.

Западная Украина между двумя Рождествами: Зеленский в «Буковеле», тонна героина во Львове и рост коммунальных тарифов везде

Уже на следующий день неизвестный сжег автомобиль судьи Ивано-Франковского горсуда Ольги Бабий. Судья утверждает, что преступник совершил поджог ее автомобиля Nissan Qashqai в 23:56 2 января. Машина сгорела дотла. Поджигателя ищут.

Зато неплохим уловом похвастались правоохранители, которые обнаружили 1035 кг подготовленных к транспортировке наркотиков на сумму более 2,3 млрд грн (более 6 млрд руб). По данным спецслужбы, поставку наркотиков организовала группировка, в состав которой входили граждане Турции.

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала на странице в Facebook, что наркотики привезли из Пакистана в Морской торговый порт Южный, затем растаможили во Львове под видом пищевых продуктов. Героин был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом. По информации правоохранителей, наркотики планировалось переправить в страны Евросоюза. Сообщается о задержании четырех граждан Турции. Троих — во время фасовки наркотиков для организованной оперативниками контролируемой поставки. Четвертого, которого называют одним из организаторов наркотрафика, — позже в тот же день.

А в аэропорту «Одесса» в ночь со 2 на 3 января сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина, прибывшего рейсом из Минска без идентификационных документов, но явно имеющего отношение к Грузии. Так как во время погранконтроля он не предъявил паспорт, его не пустили в Украину. Как сообщили в МВД, задержанным оказался «криминальный авторитет» Миндия Горадзе, известный по прозвищу Лавасоглы Батумский. Примечательно, что попытки отправить его обратно в Минск не увенчались успехом. Мужчина вел себя агрессивно. Из-за такого поведения даже капитаны воздушных судов отказывались брать его на борт.

Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие брожения вокруг Нового года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадия Корбана Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик. По данным полиции Днепропетровской области, тела молодых людей нашли в перевернутом багги в реке Мокрая Сура неподалеку от села Новоалександровка Днепропетровской области. В перевернувшемся багги заклинило двери, подростки не смогли выбраться.

Рождественские трагедии и аферы от имени власти

Трагедия произошла в одной из саун Тячева на Закарпатье вечером 6 января. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт со своей 35-летней сожительницей. Во время спора подозреваемый избил женщину, ее 9-летную дочь и 2-летнего сына. Дети скончались на месте, а сожительницу мужчины доставили в реанимацию одного из медицинских учреждений края. Отметим, что персонал заведения слышал шум, раздающийся из кабинки сауны, но не стал заглядывать.

В Киеве пьяный водитель сыграл патрульным «Катюшу» на баяне в честь Нового года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Дубно Ровенской области между двумя отдыхающими в бильярдной компаниями произошел спор, переросший в драку. Пьяный 34-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, сел в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и уехал. Но вскоре он вернулся и открыл стрельбу из автомата Калашникова. В результате был смертельно ранен фельдшер «Скорой помощи», который из-за низкой зарплаты подрабатывал в заведении охранником.

После всех праздников проснулись и мошенники. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что от его имени выманивают деньги. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Внимание, фейк! Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет! Потом звонит «фейковый» Ляшко с такого же «фейкового» Telegram-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступает! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!» — написал Ляшко.

В свою очередь пограничники похвастались, что раскрыли хитроумную схему обмена денег на границе. Они задержали украинца, который через забор на границе с Россией получил от мужчины в спецформе гривны для обмена на валюту на территории Украины. При этом формально никто государственную границу и не пересекал. Когда украинца задержали, у него нашли пакет со 150 тысячами гривен (около 395 тысяч рублей).