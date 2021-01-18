Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 15 января, провели переговоры по телефону, в ходе которых договорились интенсифицировать работу в «нормандском формате» над реализацией Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ

В то же время, судя по сообщению пресс-службы украинского президента, Зеленский в ходе этого разговора «акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования».

При этом, по мнению Зеленского, украинская сторона выполнила все договорённости, достигнутые в декабре 2019 года на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Хотя всем известно, что Киев пока не приступал к выполнению политической части «Минска-2» и что именно это тормозит реализацию соглашений. По словам полпреда РФ в Контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, в результате Киев «только продолжает отталкивать от себя Донбасс».

Состоявшаяся на прошлой неделе встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» особых результатов так же не принесла. Как отметил представлявший на этой встрече Россию заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, окончательных решений ни по одному пункту достигнуть не удалось.

Какие-то сдвиги в мирном процессе всё же есть. Но они носят, так сказать, односторонний характер. Так, непризнанные республики в качестве жеста доброй воли при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне ряд удерживаемых лиц. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ЛНР и ДНР на Минских переговорах Владислава Дейнего и Натальи Никоноровой.

«Руководством Донецкой Народной Республики совместно с руководством Луганской Народной Республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом», — говорится в заявлении.

Уточняется, что «в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям».

Как отметили полпреды ЛДНР, «такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего».

«Этот день является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия», — говорится в заявлении.

Луганский информационный центр в связи с этим напоминает, что ЛНР не раз в одностороннем порядке освобождала и передавала украинской стороне удерживаемых лиц.

Но жест доброй воли остаётся жестом доброй воли, а каким будет ответ? Полпреды республик Донбасса в своём заявлении назвали дезинформацией утверждения Зеленского о том, что режим прекращения огня в целом соблюдается. И сочли возмутительным тот факт, что «такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности лидерам стран-гарантов Минских соглашений».

«С момента, когда украинская сторона дезавуировала меры по усилению и контролю режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины регулярно проводят обстрелы территории Республик, в результате которых гибнут военнослужащие, получают ранения мирные жители, разрушаются домостроения и инфраструктура, — говорится в заявлении. — При этом все наши призывы как можно более оперативно согласовать на Минской площадке новый пакет мер по контролю перемирия Киев методично срывает, находя все новые отговорки и тем самым только усугубляя эскалацию».

Данные заявления украинского руководства полпреды республик расценивают «как очередное свидетельство манипулятивного, бесчестного и антигуманного отношения нынешних властей Украины к Донбассу и его жителям».

Напомним, политическая часть Минских соглашений предусматривает конституционную реформу в Украине с целью децентрализации власти с учётом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Верховная Рада в августе 2015 года приняла в первом чтении законопроект относительно децентрализации власти, сразу после этого собравшиеся у здания парламента националисты устроили беспорядки, в ходе которых от взрыва гранаты погибли бойцы Нацгвардии. Виновные в их гибели до сих пор не наказаны.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — «это политическая петля на шее Украины» и один из тормозов, который «везде и во всем мешает нам принимать решения».

Получается, даже те, кто непосредственно участвует в переговорах по мирному урегулированию Донбасса не верят в эту мирную инициативу.