На площади Конституции перед Верховной Радой в понедельник, 31 августа, почтили память погибших пять лет тому назад бойцов Нацгвардии. Погибли они вдали от всех фронтов, под стенами парламента, от рук националистов

Украина тогда митинговала много и часто. Вот и тогда у Верховной Рады собралось несколько сотен радикалов из «Свободы» и других националистических организаций, протестовавших против внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Законопроект парламентарии приняли в первом чтении, сразу после этого между протестующими и охранявшими Раду нацгвардейцами начались ожесточённые столкновения.

Боевики бросали дымовые шашки и взрывпакеты, и в довершение бросили в сторону рядов Нацгвардии боевую пехотную гранату. В результате взрыва погибли четверо нацгвардейцев, более ста правоохранителей были ранены. Возле Верховной Рады взорвалась боевая граната, есть жертвы © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По информации МВД Украины, по состоянию на вечер 31 августа 2015 года было известно о ранениях у 125 человек, из них шесть — тяжелых.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда обвинил в случившемся партию «Свобода» и её лидера Олега Тягнибока. В ответ Тягнибок заявил, что Аваков так оперативно «назначил виновных», что «это свидетельствует об одном — провокация была им и спланирована».

Тогда же Всеукраинское объединение «Свобода» потребовало отставки Авакова и распространило заявление, в котором говорилось, что «именно власть совместно с пророссийским «Оппозиционным блоком» спровоцировала украинцев к протесту, поставив в повестку дня парламента и проголосовав в первом чтении изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют особый статус Донбасса…».

Народный депутат, член ВО «Свобода» Андрей Ильенко на согласительном совете руководителей фракций и депутатских групп в сентябре 2015 года заявил, что «полтора года не могут найти убийц Небесной сотни и посадить, а тут через полчаса после трагедии 31 числа уже было объявлено, кто террористы…».

«Мы считаем, что заявления министра внутренних дел, который это сделал, объявив политическую силу (ВО «Свобода». — Ред.) террористами, — это не что иное, как давление и запугивание», — сказал Ильенко, добавив, что партия требует поставить в Раде вопрос «об отставке министра внутренних дел Авакова за то, что он начал политические репрессии в Украине».

Как известно, Аваков возглавляет МВД Украины и по сей день.

В этом вся украинская смута: политики и власть имущие обвиняют во всех бедах друг друга, некие «пророссийские силы» и Москву, а страдают и гибнут простые украинцы. Будни Верховной Рады. Депутат – охраннику: Вы гранату хотите или что? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Прошло пять лет, закатилась политическая звезда «Свободы» (впрочем, не везде), а виновные в той трагедии по сей день не наказаны. Сегодня во время мемориальных мероприятий спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что ситуация с расследованием до сих пор не сдвинулось с мёртвой точки, более того, «даже ухудшилась».

Спикер отметил, что один из виновных на свободе, а родственники пострадавших жалуются на затягивание процесса. Что в результате?

«Не первый год мы не видим приговора суда», — констатировал Разумков.

Действительно, на данный момент в СИЗО находится лишь один обвиняемый (Игорь Гуменюк), другому (Сергею Крайняку) меру пресечения суд изменил с содержания под стражей на домашний арест, мотивируя это тем, что он бросал не гранату, а дымовую шашку.

Как отмечает издание Страна.ua, за всё это время (а рассмотрение дела длится пятый год) коллегия судей Шевченковского суда Киева «даже не огласила все письменные доказательства, которые приобщила сторона обвинения, и исследование этих материалов продолжается с черепашьей скоростью».

Тем временем защита обвиняемого Гуменюка направила ряд жалоб в ЕСПЧ на нарушение органами досудебного расследования и судом Конвенции по правам человека.

«Два заявления защиты в ЕСПЧ находятся на финальной стадии рассмотрения. И не ровен час государству еще и придется выплачивать компенсации обвиняемому в смерти 4 солдат Нацгвардии и ранениях более 100 человек за нарушение разумных сроков расследования и суда», — отмечает издание. Во всяком случае ясно, что скорого приговора суда ждать не стоит.

Есть версия, что власть не желает (или боится) настраивать против себя национал-радикалов, на которых опиралась при Порошенко и продолжает опираться при Зеленском. Поэтому дело будет спущено на тормозах… Радикалы, бандиты или террористы? Чьими услугами пользуется власть Зеленского © Facebook, Антон Геращенко

А что же с особым статусом (особым порядком местного самоуправления) отдельных районов Донбасса, из-за которого и вспыхнули беспорядки, повлекшие трагические последствия? Требование о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины прописано в Минских соглашениях. Вопрос, без которого мир на востоке Украины недостижим, не решён до сих пор, а страсти вокруг него кипят с тем же накалом.

Так, стоило заместителю полпреда Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-премьеру Витольду Фокину сказать о необходимости предоставить особый статус для Донбасса и амнистировать участников войны, как тот же Арсен Аваков назвал его заявление «провокационным» и таким, какое «не соответствует национальным интересам».

Партия Порошенко «Европейская солидарность» потребовала отставки Фокина, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «отдельные комментарии» в интервью Фокина «не отражают официальной позиции Украины».

Судя по всему, не стоит скоро ждать не только приговора для «свободовца» Гуменюка, но и мира в Донбассе…