В начале этого года вакцинация началась в РФ и во многих других странах. В первых числах января первые партии российской вакцины «Спутник V» стали поступать и в ДНР. Первыми привиться смогут наиболее уязвимые категории жителей Донецка: врачи, учителя и соцработники, а далее — все желающие. Вакцина им предоставляется бесплатно

Тем временем на Украине возникают всё новые скандалы, связанные с вакцинацией. Такая, казалось бы, простая вещь, как прививка, становится невозможной или труднодостижимой из-за идеологических установок, русофобии и беспрекословного следования указаниям западных кураторов.

В октябре в посольстве США авторитетно заявили за украинцев, что «Украина не будет закупать российскую вакцину». Затем и сам президент Зеленский поспешил заверить западные страны, что Украина её не будет приобретать. Власти Украины также отвергли предложение Виктора Медведчука о производстве «Спутника V» в Харькове. Однако в интервью изданию New York Times президент пожаловался, что объяснить отказ своему населению ему сложно, так как свои вакцины Запад пока приберёг для себя, запрещая их экспорт до тех пор, пока не будет удовлетворён внутренний спрос. Особенности национальной вакцинации. Скандал в Польше, очередь в России и хаос в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, то ты не должен брать её у России, любому человеку, который умирает, — объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину», — сказал Зеленский. Глава МИДа Дмитрий Кулеба недавно договорился до того, что назвал российскую вакцину оружием в гибридной войне. Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль плачется в жилетку западным журналистам, уповая на «солидарность» и помощь со стороны Европы, чтобы Украина не оказалась в изоляции.

Производство российской вакцины в Харькове не только могло бы спасти жизни тысяч украинцев, но и спасло бы умирающую украинскую фармацевтику. Как заявил на днях экономист Виктор Скаршевский, «начало производства российской вакцины помогло бы украинской фармацевтике сохраниться в качестве высокотехнологичной отрасли, но власти сознательно закрыли такую возможность».

Максимум, на что может рассчитывать Украина, по словам министра здравоохранения Степанова, — это 4 миллиона доз от неизвестных ещё производителей в апреле в рамках глобальной программы «Ковакс». В то же время, как сообщает издание Economist, Украина получит вакцину одной из последних в мире, где-то к концу 2023 года. Очевидно, что за эти три года тысячи граждан могут умереть от инфекции, так и не дождавшись вакцинации. Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Их жизни можно ещё спасти, если подумать своим умом, а не выслуживаться перед посольством США. Чиновники из украинского Минздрава пока следуют по пути Зеленского, то есть обещают вскоре решить проблему, а потом, через несколько месяцев, снова пообещают и будут тянуть время.

В пятницу, 8 января, министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что российскую вакцину Украина приобретать не будет, но рассчитывает на поставки китайской вакцины от компании Sinovac Biotech. Но она, как и большинство других вакцин, ещё не прошла третьей фазы испытаний, не зарегистрирована ВОЗ и раз в пять дороже «Спутника».

Однако и здесь речь идёт о закупке лишь двух миллионов доз, а этого достаточно лишь для одного миллиона человек, так как прививка «двойная».

Для себя богатые украинцы и топ-чиновники находят вакцину. По сообщениям украинских СМИ, вакцину Pfizer нелегально ввозят из Израиля, но прививка стоит около 3 тысяч евро при себестоимости 15 долларов. К тому же действует она, как заявил 9 января глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО академик НАНУ Сергей Комисаренко, от восьми месяцев до двух лет. Кроме того, учитывая запрет на экспорт этой вакцины, сложные условия транспортировки (-70 градусов), которые трудно соблюсти при контрабандных поставках, возникают сомнения в том, что за 3 тысячи евро украинские богачи прививаются именно от коронавируса, а не от гриппа, если это вообще не плацебо. Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

Сам же президент и его окружение, как полагает депутат от ОПЗЖ Илья Кива, себе сделали прививку именно «Спутником V». «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne на днях заявил, что украинская власть делает всё, чтобы не идти самым разумным путём вакцинации российским препаратом «Спутник V».

Нелогичность и непоследовательность действий украинских властей проявляется в данном случае ещё и в том, что 90% всех ПЦР-тестов, используемых на Украине, — российского производства. Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, заявивший об этом 10 декабря, обвиняет руководство Минздрава в лицемерии и дезинформации, задавая вопрос: почему российские ПЦР-тесты можно, а вакцину нельзя? Треть украинцев, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако тут, вероятно, повторяется та же ситуация, что и с российским газом, который Украина «не покупает», приобретая его через посредников с накруткой, поднимая цены для своего населения. Аналогичная ситуация повторялась и при закупках угля из республик Донбасса и деталей, закупавшихся «Укроборонпромом» в РФ.

Учитывая цены на контрабандную вакцину Pfizer в Киеве, украинские дельцы прекрасно понимают, что это «золотое дно». Разрешить поставки дешёвой российской вакцины — это значит потерять миллионы и миллиарды, которые можно было наварить, перепродавая её в десять раз дороже. Искусственно созданный запретами дефицит чего-либо открывает огромное поле для спекуляции. Как следствие, подавляющее большинство населения останется без вакцины.

Глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот слишком поздно поставил задачу закупать вакцину (только в декабре), хотя другие страны ещё с весны законтрактовали миллиарды доз для своего населения. Теперь же, как говорится, поезд ушёл, если не рассматривать вариант производства «Спутника» в Харькове, но тут вмешивается политика. Проще говоря, жизни тысяч украинцев стали заложниками русофобской политики и несамостоятельности «независимой» страны.