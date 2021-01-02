Издание Украина.ру приводит самые броские, дерзкие и просто знаковые цитаты украинских политиков за 2020 год. А также вспоминает, что об Украине и не только говорили политики других стран

Излишне говорить, что 2020-й год оказался тяжелым для Украины. К затяжному кризису в экономике и непрекращающемуся кризису в политике добавился коронакризис.

Недореформированная украинская медицина оказалась не готова к эпидемии COVID-19. Власть отчаянно пыталась если не победить вирус, то хотя бы не проиграть ему, но и здесь особых успехов не добилась.

Однако не только борьбой с коронавирусом жила Украина в 2020 году. Событий и ярких заявлений хватало.

Вспомним главные цитаты года — в порядке их произнесения.

Я лично против моратория на лес-кругляк… Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на «тупняк», а не кругляк.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, 2 января

К сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии.

Хасан Рухани, президент Ирана, 11 января

Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике.

Алексей Гончарук, на тот момент премьер-министр Украины, 16 января

Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ.

Оксана Маркарова, на тот момент министр финансов, 22 января

Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, 24 января

Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии.

Галина Третьякова, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики, 6 февраля

Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос — не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть.

Владимир Зеленский, президент Украины, 11 февраля

C хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись.

Владимир Зеленский, президент Украины, 13 февраля

Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте — 17%, все остальное — это сырье… В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир.

Тимофей Милованов, на тот момент министр развития экономики Украины, 17 февраля

Я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора.

Владимир Зеленский, президент Украины, 11 марта

Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт, — это вредительство… Эти идеи распространяют или идиоты, или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом.

Тимофей Милованов, экс-министр развития экономики Украины, 18 марта

Мы никогда не вели переговоры с «ДНР», «ЛНР», сепаратистами, террористами и не будем их вести.

Андрей Ермак, глава Офиса президента, 31 марта 2020

Прошу (жителей): хватит шастать без необходимости.

Виталий Кличко, мэр Киева, 1 апреля

Этот вирус будет преследовать человечество в течение довольно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину.

Дэвид Набарро, представитель Всемирной организации здравоохранения, 13 апреля

Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел.

Владимир Зеленский, президент Украины, 23 апреля

На посту министра я уже 2 месяца, поэтому могу обоснованно утверждать: системы здравоохранения в Украине нет.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, 1 июня

На встречах в Офисе президента и в правительстве постоянно звучали призывы залить экономику деньгами и в интересах экспортеров довести инфляцию до 11% и курс доллара до 30 гривен. Эти основания заставили меня написать заявление.

Яков Смолий, экс-глава Нацбанка Украины, 3 июля

Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине, это должен быть только государственный украинский язык.

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), 6 июля

Я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением.

Максим Бахматов, советник мэра Киева Виталия Кличко, 17 июля

Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Ему нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Это преступление — позор для Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины, 20 июля

Мы пока не можем сказать, кто ее [пандемию], скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват — это вопрос второго ряда.

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), 29 июля

Власть применила непропорциональное и неприемлемое насилие. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Народ Беларуси заслуживает лучшего.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, 12 августа

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, 17 августа

Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, 31 августа

Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, 8 сентября

Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, 24 сентября

ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, 25 сентября

Относительно войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там (на Донбассе) ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу.

Витольд Фокин, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, 29 сентября

Именно ЕС подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников.

Владимир Зеленский, президент Украины, 8 октября

25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали.

Владимир Зеленский, президент Украины, 13 октября

Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, 3 ноября

Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения.

Леонид Кравчук, глава украинской делегации на переговорах по Донбассу, 13 ноября