Мизансцена была выстроена идеально – президент Украины Владимир Зеленский врывается в Мариинский дворец, окружённый солдатами в форме, кажется позаимствованной из балета «Щелкунчик». Поднимается по лестнице, а там… дети. Вместо того, чтобы их спасти, он начинает вешать им на уши лапшу. Беспокоит судьба детей – их потом отпустили?

Говорят, в Офисе президента шла бурная дискуссия, доходящая до расфренда и бана — делать выступление традиционным или нет. Нетрадиционное, как мы понимали, это вроде поздравления коллективу театра им. Франко, когда президент выступал в обычном для себя амплуа комического актёра (неплохо, кстати, выступал, хотя, конечно, лучше бы на родном языке).

Вероятно, избранный формат тоже кто-то счёл нетипичным, но мы вынуждены этого кого-то разочаровать — президент с ребёнком на фоне ёлки уже был. Такой формат использовал Леонид Кучма, получилось довольно мило, по-семейному. У Зеленского со школьным классом под охраной по-семейному не получилось.

Относительно содержания… Ну что тут сказать? Такое впечатление, что выступление президента писали несколько человек. Причём тот, кто писал вступление, о международном положении Украины, хотел как можно дальше уйти от конкретики, а остальные как раз хотели предельно «загрузить» слушателей ненужными подробностями, вроде спасения Виталия Маркива.

Собственно, достижения были перечислены примерно так, как мы и думали.

На первом месте было развенчание мифа о том, что на Украине не может быть хороших дорог. Ну как не прорекламировать «большую стройку»?

Справедливости ради надо сказать, что дорог на Украине сейчас действительно строят много и, надо надеяться, хорошо. Но началось это ещё до Зеленского (при Порошенко местные бюджеты получили больше денег, и они тут же были брошены на ремонт улиц), а трасса Киев-Чоп, действительно превосходная, появилась ещё при премьерстве Тимошенко.

Очень понравилась фраза о сносе «памятника коррупции». Вообще-то имелся в виду недостроенный мост в Запорожье. Но звучало так, как будто в стране был действительно памятник коррупции и теперь его снесли. Кстати, такой памятник есть — НАБУ во главе с официальным коррупционером Сытником. Сносить его никто и не думает.

На втором месте была борьба с эпидемией. Против ожидания, Зеленский не заявил, что она побеждена, но неожиданно сказал, что «все начали болеть» (кто такие эти «все»? к концу года в стране несколько более миллиона переболевших…) и к суперсолдатам добавились супермедики.

Далее — возвращение людей из плена и из-за границы, прекращение огня (кстати, к концу года командование ООС ежедневно жалуется на обстрелы и потери), самый большой в истории военный бюджет, низкие доходы бизнеса…

По поводу последнего хотелось бы подробнее. С одной стороны, доходы бизнеса в целом упали из-за карантина и радоваться тут совершенно нечему. С другой стороны, какой надо бизнес демонстрирует прибыли очень даже неплохие. Например, электроэнергия у нас самая дорогая в Европе, а стоимость газа как раз к новому году опять подскочила, причём именно для тех категорий населения, которые этот газ потребляют меньше всего. Зеленский, правда, к новому году заявил, что цены на газ очень низкие, и у слушателей возникли страшные подозрения — он вообще в своём уме? Или просто оправдывает дальнейшее повышение тарифов?

Особенно прочувствованными были слова, адресованные жителям Крыма и Донбасса. Вам, сказал Зеленский, клеветнически рассказывают, что новый год уже наступил. Не верьте! Мы тут придумали своё времяисчисление (надо было дополнить — не по Москве, а по Варшаве!), так что срочно переводите стрелки назад.

Он в очередной раз выразил намерение соорудить где-то украинский Крым, построить нам украинскую Ялту, засыпать украинский пляж украинским песком и написать на нём (чем?) «Крим — це Україна». Планов громадьё, но напомним, что в Донецкой области и, кажется, даже на подконтрольной Украине территории есть целых две Ялты. Можно завезти песок с Львовщины и писать хоть роман об украинском Крыме.

Кстати, обращаясь к жителям «оккупированных территорий» президент случайно перешёл на язык «оккупационных властей». Ждём реакции языкового уполномоченного Тараса Креминя. Такое грубое нарушение языкового законодательства госслужащим высшего ранга совершенно недопустимо.

Общий итог. Кто-то уже отчитался, что новогоднее обращение Владимира Путина в этом году было самым длинным за время его президентства — целых шесть минут. Зеленский издевался над ни в чём не повинными школьниками почти 15 минут. Безусловная перемога. Агрессор посрамлен!