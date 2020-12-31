По мнению экспертов, в современной истории есть только один украинский политик, которого можно назвать выдающимся. И то с оговорками. Зато оказалось проще выбрать великих ученых, представителей духовенства, спортсменов и деятелей культуры

В 2021 году Украина готовится отметить 30 лет со дня провозглашения независимости. Традиционно к юбилейным датам в стране составляют списки национальных героев, выдающихся украинцев, оставивших след в истории.

Излишне говорить, что в расколотой идеологически Украине и герои разные. Причём совершенно: вплоть до того, что разные герои воевали друг с другом.

Объединяет подобные рейтинги «великих» то, что в них обычно попадают герои разных исторических эпох. Издание Украина.ру пошло своим путем: редакционный коллектив решил не дожидаться юбилейной даты и уже сейчас обратиться к экспертам с просьбой составить свой список великих/выдающихся украинцев, но только времён независимости — за 30 лет. Страна теряет независимость, Запад зачищает олигархов. Итоги 2020 года для Украины © пресс-служба президента Украины

Забегая вперед отметим, что результаты получились крайне неожиданными. Редакция готовилась к серьёзной работе со статистикой — считать, кто из героев набрал больше голосов, кто чаще попадал в топ-5 или топ-10. Спорили даже, хватит ли мест в десятке — не стоит ли сделать, например, топ-20 или даже топ-30…

На деле же в голосовании сразу обозначился лидер, который не уступил позиций до самого конца. Кто это — пока не скажем, чтобы читать дальше было интереснее.

А вот преследователи… Их практически не оказалось. Зачастую эксперты затруднялись назвать выдающихся украинцев последних 30 лет. Примета времени, не иначе.

Тем не менее, мы решили довести эксперимент до конца. И даже несмотря на то что «десятки лучших» не получилось, удалось выяснить главные черты независимой Украины: как она формировалась, кто на неё влиял и каким образом страна пришла к современному состоянию.

И это получилось даже интереснее рейтинга персоналий.

Украина на пороге 30-летия: неутешительный диагноз

Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Такое мнение, вернее даже диагноз, у руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарёва. Он убеждён: у Украины есть все ресурсы, и она может использовать выгоду от своего географического положения. Вопрос в том, что к этим ресурсам должна быть голова, а головы нет.

Ресурсы у страны есть, соглашается директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, но результаты деятельности президента, правительства, Верховной Рады и местных органов власти за 30 лет крайне отрицательные, «потому что довести до такого уровня экономическую ситуацию — это еще нужно постараться».

«Но это все связано не с глупостью людей, которые нами правят, а с воровством в особо крупных размерах, которое набирает ход», — говорит политолог.

Он добавляет, что по уровню жизни Украина скатилась на последнее место в Европе, и во всем остальном у страны сплошные минусы — «нам особо гордиться нечем».

«Если страна дальше продвинется в том направлении, в котором она двигается последние 15-18 лет и особенно активно последние пять-шесть лет, она распадется», — предупреждает Рудяков.

Правят олигархи, возможен распад страны

Баширов: На Украине будут бороться за отставку Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов Марат Баширов. А на Украине никакая власть недееспособна, несамостоятельна, уверен эксперт.

А украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков заявил, что уже даже государства нет как такового.

«Все боялись как огня слова «федерализация», хотя она могла бы сгладить языковые или идеологические противоречия. А теперь мы имеем децентрализацию, которая свелась к тому, что в каждом крупном городе есть пахан с частными вооруженными силами и сторонниками, как Коломойский в Днепропетровске.

Распад Украины на множество мелкопоместных княжеств вполне реален», — говорит Быстряков.

Главный герой

А теперь перейдём к людям. Абсолютным лидером несостоявшегося рейтинга выдающихся украинцев от Украины.ру стал второй президент независимой Украины Леонид Кучма.

Вот что о нём говорили опрошенные эксперты.

Кость Бондаренко, директор Фонда «Украинская политика: «Откровенно говоря, Украина, которая существовала до 2014 года, было творением Кучмы. А 2014 год фактически поставил точку в том проекте, который начался с декларации о суверенитете 1991 года.

Более того, Майдан фактически перечеркнул декларацию и противопоставил себя ей. Началась новая традиция, которую можно назвать «декучмизацией» Украины и разрушением всего того, что было создано».

Провокация столетия. Астрологический детектив "Украина без Кучмы", или "Вернись, Данилыч!" Алексей Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Леонид Кучма, конечно, должен присутствовать в этом списке как единственный человек, который занимал пост президента Украины два срока и при котором в итоге было ощущение большей стабильности, чем есть сейчас, страна начала развиваться поступательно. Вот так вот казалось к концу его правления.

Но при этом во времена Кучмы, в том числе при его участии, были завязаны те узлы противоречий, которые потом сыграли свою роль в событиях 2013-2014 годов».

Андрей Золотарёв, руководитель аналитического Центра «Третий сектор»: «Можно вспомнить того же Леонида Кучму, который достаточно много сделал для институционального управления государством.

Да, при нём тоже резали заводы, но он принял государство с 1000%-ной инфляцией, оставив его к моменту своего ухода с 8% роста экономики. Объективности ради этого нельзя не отметить».

Руслан Бизяев, эксперт Украинского Института политики: «Кучма первого срока, я бы так сказал. Он сумел сбалансировать внешнеполитическую ситуацию, и ему удалось задать определенный вектор развития страны.

Потом, к сожалению, страна с этого вектора ушла, и с Кучмы мы начинаем наблюдать перманентные проблемы. Кучма — это в какой-то степени украинский Людовик XIV».

Владимир Скачко, публицист: «На первых порах это был вполне вменяемый и еще незазвездившийся Леонид Кучма, который прекрасно понимал, на что завязана Украина.

Потом у него крышку сорвало. Он увидел какие-то новые рубежи. Причем он начал делать это сразу».

Ищенко объяснил, почему украинизация времен Леонида Кучмы была самой опасной © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко отметил, что Кучма сразу отошел от реализации своих обещаний.

«Он вместо сближения с Россией еще на первом своем сроке публично заявил, что целью Украины является вступление в ЕС, а потом был изобретен термин «евроатлантическая интеграция», который предполагал вступление не только в ЕС, но и в НАТО.

Кучма стал реализовывать тот же союз с националистами, а «красным директорам» было наплевать, контролируют националисты или нет сферу образования, науки и культуры. Им было важно, чтобы они не вмешивались в процессы, связанные с приватизацией. Туда они и не вмешивались», — сказал Ищенко.

Другие политики, кандидаты в выдающиеся украинцы

Кроме Кучмы, большинство опрошенных экспертов затруднились назвать выдающихся политиков независимой Украины. Однако был ряд кандидатур.

Так, Алексей Попов вспомнил первого спикера Рады независимой Украины Ивана Плюща: «Да, страна тогда погружалась в хаос 1990-х, но они находили смягченный выход, по крайней мере, из политических противоречий».

Он также отметил Александра Мороза, «который как-то пытался поднять на Украине роль парламентаризма, отстаивать идеи социального государства».

Владимир Скачко выделил экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов — бывшего главу ДНР Александра Захарченко: «Он сильно повлиял на историю Украины, создал независимую Донецкую Народную Республику. И погиб за свои идеалы».

А православный киевский публицист Дмитрий Скворцов назвал «коллективного Януковича», реализовывавшего экономическую интеграцию с РФ.

«Причём не президента Януковича — предателя, преступника, тютю и к тому же обвиняемого украинскими правоохранителями в воровстве.

А состоящее если не из крипто-русофилов, то хотя бы из прагматиков правительство Януковича образца 2002-2004 и 2006-2007 годов, когда после победы Партии регионов на парламентских выборах даже при лжепрезиденте-евроинтеграторе Ющенко удалось остановить спад экономики и наметить её рост. Но затем премьером была назначена Тимошенко…» — заявил Скворцов. Дмитрий Скворцов: Единственный выдающийся украинец после 1991 года — «коллективный Янукович» © из личного архива Дмитрия Скворцова

Ученые, духовенство и спортсмены

Павел Рудяков предложил искать выдающихся украинцев в духовной элите. Он назвал Бориса Патона — покойного президента Национальной академии наук Украины, ученого с мировым именем; Бориса Олейника — поэта, общественного и политического деятеля; Владимира (Сабодана) — бывшего митрополита Киевского.

Также Рудяков отметил Петра Толочко — историка, археолога, ученого с мировым именем — и легендарного легкоатлета, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько тоже выделил Петра Толочко, а еще назвал выдающимся украинцем Владимира Быстрякова. Безпалько отметил, что это «те честные люди, которые не боятся выражать свою позицию».

«Мы все больны». Глава УПЦ Онуфрий защитил коронавирус от клеветы © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Онуфрия, «который устоял перед давлением, сохранил церковь в каноническом единстве с Русской православной церковью».

Среди выдающихся спортсменов Попов отметил Валерия Лобановского, Андрея Шевченко и Виталия Кличко.

Журналисты и деятели культуры

Марат Баширов выделил журналистов, «которые продолжают искать варианты построения нормального демократического государства, где интересы граждан стоят превыше всего». Но таких журналистов, добавил эксперт, часто убивают. Речь о Павле Шеремете и Олесе Бузине.

«При желании в этот список можно добавить еще десяток имен», — сказал Баширов.

Политик Олег Царёв также назвал Олеся Бузину.

«Для меня он символ подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, «милой» и, несмотря ни на что, братской. Той Украины, только за мечту о которой он и был подло убит», — сказал Царёв.

Польский философ Радослав Чернецки пояснил, что в его список вошли люди, «которые своей активностью в медиа повлияли на сознание и мировосприятие граждан Украины». Это политолог Михаил Погребинский, юрист и политик Елена Лукаш, журналисты Дмитрий Гордон, Диана Панченко и Олеся Медведева. Елена Бондаренко назвала настоящих героев Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Руслан Бизяев назвал выдающимися композитора Мирослава Скорика, украинскую приму-балерину Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Елену Филипьеву, писателя Лину Костенко.

А Алексей Якубин упомянул Ирину Билык — украинскую певицу, «которая достаточно сильно повлияла на становление украинской музыки независимой Украины, она поет и на украинском, и на русском языках. Она очень много сделала для популяризации современной украинской музыки».

Издание Украина.ру выражает особую благодарность экспертам, которые приняли участие в этом проекте:

Кость Бондаренко, директор Фонда «Украинская политика»

Андрей Золотарёв, руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

Алексей Якубин, политолог

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук

Алексей Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Виталий Теплов, главный редактор днепровской газеты «Горожанин»

Руслан Бизяев, эксперт Украинского Института политики

Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант

Владимир Скачко, публицист

Евгений Копатько, социолог

Владимир Корнилов, обозреватель МИА «Россия сегодня»

Марат Баширов, политолог

Ростислав Ищенко, публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня»

Владимир Быстряков, композитор и общественный деятель

Дмитрий Скворцов, православный публицист

Кирилл Вышинский, журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня»

Олег Царев, политик

Константин Затулин, депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия»

Радослав Чернецки, польский философ