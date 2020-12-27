С нынешней осени эпидемия COVID-19 в Украине стала заметно влиять на общий показатель смертности. При этом обнаружилось что данные двух официальных украинских статистик смертности от коронавируса стали расходиться. Господствующие в информпространстве данные оказываются существенно заниженными

Как я уже писал в нынешнем июле, в начале пандемии, а, именно, в апреле-мае, на Украине наблюдалась парадоксальная ситуация: общая смертность в эти месяцы оказалась заметно ниже, чем в предыдущем году. А ведь именно показатель избыточной смертности, является основным для оценки фатальных последствий эпидемий, как и ряда других катаклизмов. Ведь статистика общей смертности гораздо более распространена и доступна, чем статистика ее причин, которая к тому же может страдать субъективизмом. Так именно по избыточной смертности и оценивается число жертв «испанки» 1918-1919. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп: астрология об эпидемиях © СС0, Pixabay

Однако теперь можно сказать, что с началом лета время парадоксов в Украине кончилось. Так в июне 2020 умерли на 3 647 человек (или на 8,4%) больше, чем в том же месяце прошлого года. Впрочем, при таких исследованиях более корректно сравнивать смертность в год катаклизма не с одним предшествующим годом, а со средней смертностью в предыдущие 5 лет, в данном случае с 2015-2019 годами. При таком подходе окажется что рост смертности в нынешнем июне несколько меньше — 4,6%.

В июле по сравнению с 2015-2019 годом эта цифра составила 3,0%, однако сравнительно с прошлым годом она сократилась на 1,3%. В августе наоборот — по сравнению со средним показателем предыдущего пятилетия смертность сократилась на 0,5%, но в сравнении с августом прошлого год увеличилась на 6,4%.

Но хотя о парадоксе говорить было невозможно, сложно было утверждать и о заметной избыточной смертности на фоне COVID-19, хотя количество умерших от этого заболевания по официальным данным с каждым месяцем становилось больше.

Ситуация стала меняться с сентября, когда впервые число умерших от коронавируса за месяц превысило тысячу. Так всего в этом месяце умерло 48 372 украинца, тогда как в среднем в 2015-2019 в сентябре умирало 42 430, то есть процент избыточной смертности составил 14,0%, а по сравнению с прошлым годом 15,1%.

Однако, как я уже писал раньше, сравнивать показатель общей смертности корректней без учета данных по Донецкой и Луганской областям, поскольку из-за крайне ограниченной работы КПВВ жители ДНР и ЛНР не имеют достаточных возможностей оформить украинские свидетельства о смерти своих близких, а значит, смерть этих людей не попадает в украинскую статистику. Это обстоятельство признает и рабочая группа Национальной академии наук Украины по моделированию развития эпидемии. Пандемия в цифрах и фактах: Бюллетень коронавируса на 14:00 19 декабря

С вычетом же данных по этим областям избыточная смертность в сентябре в сравнении с 2015-2019 гг. составляет уже 15,4%, а по сравнению с прошлым годом — 17,3%.

В октябре тенденция усугубилась избыточная смертность в сравнении с прошлыми пятью годами достигла 18,9%, правда без учета цифр по Донбассу она чуть ниже —18,5%. Если же сравнивать с прошлым годом, то данные показатели составят соответственно 17,5% и 18,4%.

Правда можно ли достоверно связать этот рост смертности с коронавирусом? По сравнению с предыдущим пятилетием в этом октябре умерло (с учетом Донбасса) на 9 205 жителей Украины больше. А по сравнению с прошлым октябрем на 8 802.

А вот по поводу смертей от коронавируса существуют две статистики. Одна ежедневно обновляемая на официальных ресурсах, в частности на специальном портале СНБО. Из нее следует, что 31 октября от COVID-19 скончались на 3067 украинцев больше, чем 30 сентября. Именно эти данные фигурируют и на портале Worldometers.info самом удобном ресурсе по мировой статистике пандемии. Вторая статистика это публикующиеся только с этого года данные Госстата Украины о количестве умерших по отдельным причинам смерти. Они, как и другие демографические данные, появляются на сайте Госстата примерно через 50 дней после завершения соответствующего месяца. И из них следует, что от COVID-19 в октябре умерло 4050 граждан, то есть почти на треть больше.

Такое несовпадение в статистике — недавнее новое явление. По итогам восьми месяцев разница была ничтожной 2557 умерших по оперативным данным и 2565 по госстатовским. В сентябре разница уже превысила 10%- 1572 против 1735. В октябре ситуация усугубилась. Из госстатовских данных следует, что летальность заболевания коронавирусом за все время эпидемии составляла на конец октября 2,15%, тогда из официальных оперативных данных — 1,86%. Таким образом оказывается, что основные статистические данные, на которые ориентируются в обществе оказываются заниженными, чем дальше, тем больше. Из одной разницы двух статистик нельзя сделать обязательный вывод, что власть намеренно занижает смертность от коронавируса, но бесспорно то, что у нее есть основания, так поступать (об этом ниже). Если Зеленский не решит проблему вакцинации к весне, украинцы сами это сделают — Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Можно ли всю избыточную смертность последних месяцев связывать с COVID-19? На этот вопрос невозможно ответить, но налицо корреляция между ростом умерших от этого заболевания и ростом избыточной смертности в отдельных регионах. Эта корреляция очевидна несмотря на то, что региональная статистика доступна только в оперативном, а значит в заниженном варианте.

Так в октябре на Украине было 11 регионов в которых смертность оказалась на 20% и более выше, чем в октябре 2015-2019. Это Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев. На Днепропетровщине, Львовщине и в столице это показатель был свыше 25%, а в Харьковской области даже 32%. При этом процент умерших от коронавируса почти каждом из этих регионов был больше доли этого региона в численности населения Украины. Например, Волынская область дала 3,4% октябрьских смертей, имея долю в населении Украины в 2,5%.

В регионах же где смертность выросла меньше, чем на 20%, процент умерших от коронавируса был, напротив, обычно меньше доли этого региона в численности населения Украины. Глава Минздрава заявил, что на Украине смертность от COVID-19 одна из самых низких в Европе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Исключений оказалось немного. В первой группе регионов это лишь Харьковская область, где, однако, наблюдался рекордный рост общей смертности поэтому статистика смертей от коронавируса выглядит там заниженной. Во второй группе — Николаевская, Одесская, Полтавская и Тернопольская области. В силу такой корреляции можно допускать что с коронавирусом на Украине связано не 4 тысячи смертей, а заметно больше.

Но насколько велико такое превышение смертности в сравнении с давними и недавними эпидемиями? На фоне испанки даже 20% избыточной смертности смотрятся достаточно скромно. В 1918-1919 в европейских странах смертность в разгар эпидемии выросла в 1,5 раза и более — от 55% в Англии и Уэльсе, до 172% (т.е. в 2,7 раза) в Италии. Но кроме Италии лишь в Болгарии и Португалии она возросла более, чем вдвое. При этом такой рост имел место не два месяца, а дольше. Везде он был зафиксирован на протяжении более чем полугода, в Швейцарии в течение года, а в Португалии же 16 месяцев.

С другой стороны, вызывавший самую большую до COVID-19 эпидемическую панику на Украине «свиной грипп» вообще не привел к избыточной смертности. Так в ноябре 2009, когда тогдашний премьер Юлия Тимошенко встречала самолет с тамифлю, эпидемический порог был превышен трех четвертях областей Украины, а школы и вузы закрывались на карантин, умерло на 4% меньше жителей страны чем годом ранее — 57 102 против 59 529.

И очевидно, что избыточная смертность будет и дальше фиксироваться, делая статистику еще более неблагоприятной. Ведь по оперативным данным в ноябре смертность от коронавируса значительно выросла в сравнении с октябрем, а в декабре, уже к католическому Рождеству успело умереть больше украинцев, чем ноябре. При этом становится всё понятней, что реальный масштаб эпидемии надо будет оценивать именно по показателям избыточной смертности, а не по ежедневным сводкам Минздрава. «Все делается вовремя» - профессор РАН объяснил низкую смертность в России от COVID-19 © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Ведь снижение заболеваемости COVID-19 в последние недели многим наблюдателям казалось аномальным, вызванным лишь сокращением тестирования. Теперь же выясняется, что в стране есть и две различные официальные статистики смертности. Разумеется, можно пытаться объяснять эти явления общим кризисом Украины и ее здравоохранения, в частности. Может, например, тестов в стране недостаточно. Но все эти обстоятельства не отменяют заинтересованности Киева приукрасить ситуацию с коронавирусом.

У этой заинтересованности две причины.

С одной стороны, власть хочет избежать локдауна или по крайней мере смягчить это мероприятие, на котором вполне могут настаивать ее западные кураторы. Причины здесь на ладони — удар карантинных мер по экономике, недовольство предпринимателей, игнорирование карантина новоизбранными местными властями, показывающее слабость центра. А поставить эти власти на место вряд ли получится без потери рейтинга.

Но, с другой стороны, именно в октябре обнажилась главная украинская проблема с вакцинацией. В ближайшее время Украине будет доступна только российская вакцина, которую как оказалось можно даже производить на украинской территории. Но и приобретать, и производить — значит перечеркнуть идеологию «революции гидности».

Тем не менее, на Украине похоже немало граждан, не имеющих пророссийских симпатий, не отказались бы от вакцины. И всё неудобство этой ситуации понимает Зеленский, судя по его интервью «Нью-Йорк Таймс». Но когда статистика улучшается и по летальности Украина даже обогнала Россию (сейчас у нее согласно Worldometers.info 1,74% против 1,79%), в обществе поменьше думают о том, что за европейский выбор надо платить жизнями своевременно не вакцинированных граждан.