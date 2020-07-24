Эпидемию коронавируса часто сравнивают с «испанкой» 1918-1919 годов. Но как точно определить число жертв той эпидемии? Принятый в наше время метод прост – определяют разницу между количеством смертей за месяцы эпидемии и их количеством в те же месяцы, не затронутых ею годов. Это превышение и относят на счет испанки

Так, согласно исследованию группы ученых, опубликованному в 2009 году в журнале «Грипп и другие респираторные вирусы» (Influenza and Other Respiratory Viruses), в 14 странах Европы: Финляндии, Англии с Уэльсом, Шотландии (Великобритания в целом не учитывалась), Дании, Норвегии, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции, Нидерландах, Испании, Португалии, Болгарии, Италии превышение смертности гражданского населения в сравнении со средней смертностью в аналогичные месяцы в прошлые годы (для сравнения брались 5 предыдущих лет) составило почти 2 миллиона человек (1 980 950), или 86%. Наименьшим такой прирост был в Финляндии — 33%, а наибольшим в сильней всего пострадавшей от коронавируса Италии (172%). За ней шли 3 другие страны Южной Европы — Болгария, Португалия и Испания (приведенный список выстроен по нарастанию превышения смертности от "испанки"). Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 22 июля © бюллетень

Подобный метод оценки фатальных последствий эпидемий (как и многих других катаклизмов, например, голода 1932-33 в СССР), при всей своей простоте выглядит самым достоверным. Ведь статистика общей смертности есть везде и достаточно доступна, а вот статистика ее причин менее доступна, а главное, неизбежно будет в большей или меньшей степени страдать субъективизмом. Тем более что во время эпидемий часты подозрения в том, что власти занижают смертность от инфекции, относя часть ее жертв в число умерших от других болезней.

Естественно, применяя такой метод, можно оценить и смертоносные последствия пандемии коронавируса. В том числе и на Украине, где низкий особенно на начальной стадии эпидемии уровень тестирования создает подозрения в том, что число жертв занижено.

По официальным данным, в стране в марте умерли от COVID-19 17 человек, в апреле — 244, в мае — 447, июне — 451. Но июньской демографической статистики за этот год еще нет. Майская же появилась на сайте Укрстата только 22 июля. Традиционно отдельная статистика за месяц не делается, число умерших (как и родившихся) дается с нарастающим итогом, поэтому данные за отдельный месяц надо определять самостоятельно, что несложно.

Если смертность за январь — апрель 2020 составила 195 287 человек, то за январь — май 239 967. Следовательно, в мае этого года умерло 44 680 человек.

Также при помощи аналогичных вычислений можно выяснить, что в прошлом году в мае умер 53 791 житель Украины, таким образом на фоне эпидемии смертность снизилась на 16,9%.

Сразу скажу, что такая цифра будет несколько лукавой из-за того, что статистика за нынешний и прошлый год по-разному отражает смертность в Донбассе. Из-за закрытия КПВВ жители ДНР и ЛНР не имеют возможности получить украинские свидетельства о смерти своих близких, а значит, смерть этих людей не попадает в украинскую статистику смертности.

В итоге из данных Укрстата следует, что в мае 2020 количество официально умерших и в Донецкой, и в Луганской областях сократилось более чем в полтора раза, — в общей сложности с 5187 до 3360. Но если мы учтем этот фактор и сравним майскую смертность лишь по 23 полностью подконтрольным Киеву регионам, по которым данные должны быть корректными, то окажется что она все равно резко сократилась — с 48 604 до 41 320, или на 15%. Смертельная медреформа на Украине остановлена. Работа над ошибками © AP, Evgeniy Maloletka

Надо также сказать, что в 2019 году майская смертность была несколько больше, чем предшествующие 4 года, когда она колебалась от 51 274 в 2017 до 49 717 в 2016 (цифры с учетом статистики по Донбассу). Впрочем, без учета Донбасса она даже в наиболее благоприятном мае 2016 была на 9% больше, чем сейчас, составив 45 403. То есть в нынешнем мае зафиксирована, бесспорно, наименьшая смертность за 5 последних лет.

Если же мы сравним данные за нынешний и прошлый год в региональном разрезе, окажется, что смертность сильно сократилась практически везде, за исключением наиболее охваченной коронавирусом Черновицкой области. Там в этом году в мае умерли 1056 человек, а годом ранее — 1043. Но прирост смертности крайне мал, 13 человек, или 1,2%, тогда как, по официальным данным, от коронавируса в регионе скончался в мае 101 человек.

В подавляющем большинстве регионов смертность сократилась больше чем на 10%, в Херсонской даже на 20%. Меньше 10% сокращение составило лишь в Кировоградской и Ровенской областях (по 8%), а также в Киеве (9,95%). Надо сказать, что последние два региона в числе лидеров по заболеваемости, Кировоградская же лидер по летальности — 4,8%, что более чем вдвое больше, нежели в среднем по Украине. Однако все равно и в этих трех регионах снижение смертности очень большое.

Да, май только один из месяцев эпидемии, но близкую картину, пускай и в смягченной форме, мы наблюдаем и в апреле, когда весь месяц на Украине действовал наиболее жесткий карантин. В 2019 в стране в этот месяц умерли 47 879 человек, в 2020 — 46 233. Без учета Донецкой и Луганской областей цифры будут соответственно 43 185 и 42 707. То есть смертность сократилась на 1,1%. В другие годы из последних 5 лет смертность в апреле без учета Донбасса также была меньшей — наилучший показатель в 2017 — 42 909.

При этом в нынешнем апреле в сравнении с прошлым прирост смертности был зафиксирован в Кировоградской (10%), Черновицкой, Ровенской (по 7%), Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской (по 3%), Николаевской (0,6%) и Киевской (0,3%) областях. В 15 регионах из 23, напротив, наблюдалось снижение смертности, при этом в Киеве и Тернопольской области, которые занимали соответственно 2 и 4 место по заболеваемости коронавирусом, оно оказалось заметно выше среднеукраинского уровня, превысив 3%.

Из этих цифр, конечно нельзя сделать вывод, что коронавирусная эпидемия позитивно повлияла на статистику смертности. Однако они означают, во-первых, что Украина не занижает количество жертв от эпидемии. Во-вторых, что факторы снижения смертности, действующие в этом году, оказались существеннее факторов повышения смертности от новой инфекции. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Что это за факторы, сказать трудно. Можно предположить, что погодные условия в этом мае были благоприятнее, чем в прошлом, что должно было позитивно повлиять на смертность. Кстати, в августе 2010, когда почти весь месяц на Украине стояла аномальная жара, смертность в стране была выше на 26% в сравнении с августом предыдущего года, когда температура была в пределах нормы, и на 23% выше, чем в августе 2011, когда она была выше нормы, но все же далеко не аномальной.

Еще один любопытный факт. В январе 2019 смертность в Украине увеличилась по сравнению с январем 2018 на 15,5% — с 53 851 до 62 196 (в 2020 она составила в этом месяце 53 610). То есть превышение смертности над обычным уровнем составило 8 тысяч человек, что в 5,5 раза больше общего числа умерших с начала эпидемии. Да, в холодное время года умирает несколько больше людей, чем в теплое, и январь в 2019 был холоднее, чем и в 2018 и в 2020, но невозможно было расценивать эту температуру как погодную аномалию. С другой стороны, в январе прошлого года не объявлялись карантины в связи с эпидемией гриппа, не ходили в обществе слухи о неизвестной опасной болезни, которая косит украинцев.

Несомненно, и на фоне эпидемии «испанки» в разных странах существовали и другие факторы, влияющие на смертность в сторону как повышения, так и понижения. Однако смертоносность от вируса почти нивелировала роль факторов понижения, превышение смертности над обычным уровнем оказывалось в любом случае огромным. Но то, что в случае с COVID-19 ничего подобного не происходит, показывает громадные качественные различия между одним ("испанка")и другим (COVID-19) вирусом.