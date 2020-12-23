В четверг, 24 декабря, в Киеве состоится заседание Высшего антикоррупционного суда, который, по заявлению НАБУ, должен избрать меру пресечения заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову

Борьба между Офисом президента и НАБУ активизировалась на этой неделе. В понедельник, 21 декабря, заместитель главы Офиса президента попросил приостановить свои полномочия и явился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) за повесткой. И уже на следующий день, 22 декабря, НАБУ потребовало ареста Татарова с возможностью внесения залога. НАБУ расследует против Татарова дело, подозревая его в коррупции по делу о скидке на паркинг в доме для нацгвардии в 2017 г., когда Татаров работал адвокатом. Ранее подозрение по этому делу ему выписала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), что возмутило Национальную ассоциацию адвокатов Украины (НААУ).

«Такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, имеющему статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом презрения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП», — говорится в сообщении ассоциации. Адвокатов возмущает прежде всего то, что в обвинениях смешаны деятельность клиента с деятельностью адвоката, который его защищает.

СМИ: Чиновнику из Офиса президента вручили подозрение, где есть фамилия Гройсмана © Facebook, Volodymyr Groysman Петра Порошенко Максима Микитася, обвиненного в коррупции, НАБУ отпустило из СИЗО в начале декабря, но затем выдвинуло обвинение его адвокату, когда тот уже в должности заместителя главы Офиса президента назвал главу НАБУ коррупционером, ссылаясь на решение суда. Обвинение строится на показаниях отпущенного Микитася, который валит вину на своего бывшего адвоката по делу о незаконной скидке при строительстве паркинга.

Олег Татаров прямо обвинил главу НАБУ Артема Сытника в фальсификации дела. По его словам, это месть за то, что ранее он назвал его коррупционером и юридически доказанным преступником. За Татарова вступился его коллега, другой заместитель главы ОП Андрей Смирнов. Он также заявил, что подозрение НАБУ могло появиться из-за личных претензий директора НАБУ Сытника по отношению к Олегу Татарову.

Конфликт Татарова с Сытником развивался долгие месяцы. Еще в августе Конституционный суд (КСУ) признал назначение Артёма Сытника на пост главы НАБУ незаконным. Однако единственным в Офисе президента, кто требовал отставки Сытника как коррупционера, был Олег Татаров. В ответ Сытник заявил, что Татаров сам коррупционер, а последний пообещал подать иск о защите чести достоинства против Сытника.

Telegram-канал «Зеландия» пишет, что такой напор НАБУ в деле против Татарова обусловлен планами президента, которые грантовые структуры хотят сорвать.

«Внезапное внимание НАБУ к персоне замглавы ОП Олега Татарова имеет свою причину. Татаров рассматривался Зеленским как главный кандидат на пост главы ГБР. Сорвать это назначение и было целью «соросят», — пишет «Зеландия». В то же время украинские грантовые структуры называют Олега Татарова ставленником юриста Андрея Портнова, чего, по их мнению, уже достаточно для его отставки.

Замглавы Офиса Зеленского стал подозреваемым в деле о коррупции © пресс-служба НАБУ Татьяны Черновол, которую подозревают в убийстве в ходе Евромайдана. Черновол на днях в интервью рассказала, что это Олег Татаров, который в то время работал в Главном управлении Министерства внутренних дел, открыл дело против неё.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и резко высказывался в адрес участников майдана. 5 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины. Известие о назначении вызвало недовольство со стороны активистов Евромайдана. «Человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления», — писали члены инициативной группы пострадавших во время майдана.

Основным камнем преткновения в конфликте Татарова и Сытника является вопрос о внешнем управлении, то есть подконтрольности властей Украины иностранным структурам. Одним из инструментов этого контроля считают именно НАБУ. Замглавы Офиса президента заявлял, что будет с внешним управлением бороться, а грантовые структуры проводили митинги возле Офиса президента, требуя его отставки.

«Сегодня представители антиукраинских сил организовали возле Офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна — только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний», — заявил Татаров 4 декабря.

Накануне, 3 декабря, замглавы Офиса президента завел аккаунт в «Фейсбуке», в котором тоже написал о том, что Украина находится под внешним управлением. Буквально через день «Фейсбук» удалил его аккаунт. Администрация соцсети сообщила ему, что его страница «не соответствует стандартам сообщества».

НАБУ нагрянуло с обысками в Минкульт © пресс-служба НАБУ

Еще в августе временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин была возмущена «наплывом дезинформации, направленной на подрыв важных и успешных реформ, которые Украина проводила со времен Революции достоинства». Особенное возмущение у нее вызвал распространяемый тезис о внешнем управлении Украиной и преследовании США собственных интересов на Украине. «Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия», — заявила Кристина Квин.

Дело в том, что отличие неоколониальной политики от старого колониализма и заключается в отрицании внешнего управления и предоставлении (иногда даже навязывании) всех формальных атрибутов независимого государства, чтобы избавиться от ответственности за все провалы и неудачи в «подмандатной» стране. Поскольку контроль США над Украиной трудно скрыть и эта тема регулярно всплывает даже в западных СМИ, посольству США приходится врать на голубом глазу, представляя Украину в качестве «успешной молодой демократии», которая вот-вот обскачет Швейцарию по уровню жизни. Тот, кто этому не верит, находится под влиянием «российской пропаганды».

Политолог Руслан Бортник говорит, что западные партнеры Украины устраивают показательную порку Татарову, чтобы другим чиновникам не повадно было заявлять о внешнем управлении, а уж тем более противодействовать ему.

«Кейс Татарова показал, что западные институции и их менеджеры в Украине пойдут на всё для давления и дискредитации тех, кто выступает против внешнего управления. Это примитивная форма мести, которая означает, что на каждого чиновника собираются папки, анализируется их вся жизненная история, чтобы в любой момент вытащить и попытаться закрыть рот. Это всё мало связано с борьбой против коррупции или искренним желанием наказать чиновников, а делается для борьбы с инакомыслием и желанием притушить любые попытки отстаивать государственный суверенитет», — говорит Руслан Бортник.

Украинский адвокат Максим Могильницкий обращает внимание на то, что НАБУ в этом деле даже не пытается скрыть своих подлинных мотивов.

«Обратите внимание, что НАБУ по Татарову бьет демонстративно. Антикоррупционеры даже не пытаются сделать вид, что их действия не связаны с его недавним заявлением. Наоборот! Пинают открыто и не стесняются этим бравировать. Так, мол, будет с каждым, кто скалит зубы на местное представительство иностранных кураторов… Татарову же можно лишь посочувствовать. Независимо от результатов расследования на карьере его поставлен крест. Таковы украинские реалии. Отказываешься служить импортной администрации верой и правдой — лишаешься должности и обнаруживаешь себя если не на обочине жизни, то где-нибудь поблизости», — пишет адвокат.

Учитывая то, как президент Зеленский «сливал» и предавал своих сподвижников, можно предположить, что и в данном случае он не поддержит заместителя главы своего офиса.

Назван топ-100 самых влиятельных людей Украины 2020 года © Офис президента Украины Михаил Подоляк уже бросился нелепо оправдываться, дескать, Татаров совсем не то имел в виду, что подумали западные партнеры. «Официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином «внешние указания» имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических «бизнесменов», которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени», — заявил Подоляк.

В конфликте Артема Сытника и Олега Татарова послы западных стран, ожидаемо, выступят на стороне главы НАБУ, и Офис президента им не посмеет противоречить. Данное дело еще раз подчеркивает, что украинские антикоррупционные органы создавались западными партнерами не для борьбы с коррупцией, а для борьбы с теми, кто попытается уменьшить их влияние на Украине. Согласно опросам, антикоррупционным органам не доверяют около 70% украинцев. Недоверие вызвано фактическим отсутствием результатов борьбы с коррупцией. Однако мы видим, как активно начинают они действовать, вытаскивая на свет божий давние дела, как только некий чиновник заговорит о внешнем управлении. Любой украинский чиновник усвоит урок: можно красть миллиардами, и ничего за это не будет, но за попытки поднять вопрос о внешнем управлении можно легко угодить в тюрьму, даже если ты министр, генерал или сотрудник Офиса президента.