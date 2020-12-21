Украине всё-таки удалось встать в один ряд с ведущими европейскими государствами. Наша страна заняла пятое место по приросту заражений коронавирусом в Европе. В мировом масштабе – на 11-м месте. Лидерство тут сохраняют США. Естественно, что в этой ситуации необходимо позаботиться о вакцинации населения. И украинский Минздрав заботится

На прошедшей неделе министр здравоохранения Максим Степанов провёл брифинг относительно разработки Национального плана вакцинации от COVID-19 (по идее, должен был быть подписан в пятницу).

В соответствии с планом, вакцинация будет проходить в три этапа.

На первом этапе будут вакцинированы не менее 700 тыс. человек: медработники, военнослужащие ООС, работники соцсферы, работники интернатов, домов для людей пожилого возраста.

На втором — люди старше 60 лет, работники учебных заведений, работники структур, обеспечивающих безопасность государства (ГСЧС, полиции и др.).

На третьем — люди от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска.

Если вам показалось, что для всех остальных граждан, которые не работают в особо важных учреждениях и не имеют медицинских ограничений, места в плане не нашлось, то вам не показалось — МОЗ планирует вакцинировать 21 млн человек.

Тут следует отметить два момента.

Во-первых, на октябрь 2020 года подписали декларации с семейными врачами (это обязательное условие для получения бесплатной медицинской помощи) чуть более 30 млн человек. Учитывая, что на 1 марта их было 29 млн, надо думать, что это всё наличное население страны (а вовсе не декларируемые 42 млн). Какое-то количество людей до сих пор не подписали деклараций, но вряд ли большое — скорее всего, не более миллиона.

Во-вторых, в этот 21 миллион входят и жители «временно оккупированных территорий». Всего их около 2 млн в Крыму и 3,7 млн в ДНР и ЛНР. Правда, вакцинировать собираются «именно украинцев», а как именно можно различить граждан Украины, имеющих также паспорт России, ДНР или ЛНР, и, соответственно, недостойных вакцинации — неясно.

Если принять численность населения страны за 36 млн, то совершенно непонятно, в чём провинились те 15 млн, которых вакцинировать не будут (причём, кажется, даже за свой счёт — число доз ведь и на них планируют). Они что — вообще не нужны? Даже если учесть, что в крайне маловероятном случае 100% заболеваемости умрёт из них лишь порядка четверти миллиона (в 2019 году на Украине умерли 587 тыс. человек).

По сообщению министра, поставки вакцины компании Pfizer на Украину начнутся примерно в феврале 2021 года. Президент Зеленский на видеоконференции с главами дипломатических представительств Украины поставил задачу получить вакцину в январе, но он явно обратился не по адресу — украинские дипломаты обучены в основном канючить признание голодомора геноцидом.

Ну и в заключение: «Мы провели детальный расчёт суммы, которую необходимо было заложить в бюджет, — 15,1 млрд грн. Но в бюджете 2021 года на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн. Мы понимаем, что этой суммы будет недостаточно. Сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет средства на закупку вакцин».

Как мы все понимаем, ключевое в заявлении Степанова — последнее: денег нет, но вы держитесь. Вакцины, правда, тоже нет, и неясно, когда она будет. Это украинский Минздрав предполагает, что в феврале, а вот директор по прогнозированию журнала The Economist пишет в Twitter, что Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 (!) года. Потому что она бедная — вовремя заказать и, главное, оплатить не сможет, а значит, придётся ждать, пока не закончится вакцинация в ЕС и США.

Кстати, к этому времени, вполне вероятно, нужда в вакцине пропадёт: все переболеют и выработается коллективный иммунитет (сейчас переболевших менее миллиона). Что до «оккупированных территорий», то что-то подсказывает, что их население получит вакцину раньше жителей Украины и не из Украины.

В общем, всем хорош план, но денег нет, вакцины нет, и сроки выписаны чисто теоретически.

В заключение — несколько риторических вопросов. Хотя нет, мы даже спрашивать не будем. Просто констатируем факты.

Украинская власть сосредоточилась на вакцине Pfizer, которая самая дорогая из всех предполагаемых и к тому же остродефицитная, потому что выпускается в США и предназначена в первую очередь для потребления в США. А ведь Украина — страна бедная, о чём в МОЗ, чисто теоретически, должны догадываться.

С финансовой точки зрения более выгодно было бы приобретать самую дешёвую вакцину — «Sputnik V». К её качеству и результативности претензий нет — она подтверждена намерением шведско-британского гиганта АstraZeneca включить компонент «Sputnik`а» в свою «микстуру». Да, у этой вакцины тоже есть проблемы с производством (что признал Владимир Путин), но её можно производить в других странах. В частности, мощности, пригодные для её производства, есть на Украине. То есть в теории Украина могла бы быть не только производителем, но даже экспортёром вакцины…

Немного математики. Доза продукции Pfizer стоит $39 (две инъекции), доза «Sputnik`а» — до $20.

За счёт международной программы COVAX Украина рассчитывает бесплатно обеспечить вакцинирование 4 млн человек, таким образом, деньги нужны на 17 млн доз, которые, в случае с вакциной Pfizer, будут стоить $663 млн, что по курсу 27,9 грн за доллар — 18,5 млрд грн. Почему у МОЗ получилось 15 млрд, мы не знаем. Наверное, речь идёт о сумме не за все нужные дозы. Впрочем, если учесть текущую ситуацию на рынке, то не факт, что украинское МОЗ вообще сможет хоть что-то купить в следующем году.

В случае покупки «Sputnik`а» 17 млн доз будут стоить $340 млн, т.е. 9,5 млрд грн.

Немаловажный момент касается хранилищ — «Sputnik» требует —18 градусов, т.е. это тех условий, которые дают холодильники в любой поликлинике. Но Украина предпочла не только переплатить за вакцину, но ещё переплатить за доставку и хранение — вакцина Pfizer хранится при —70 градусах по Цельсию. Т.е. для её перевозки нужны специальные контейнеры, которые надо будет арендовать или покупать, а также специальные хранилища. Их придётся строить, и это уже запланировано (на 1 млн доз). Впрочем, тут-то вопрос прозрачный: поскольку Украина — мировой лидер по борьбе с коррупцией, то распил бюджетных денег — важнейшая составляющая национальной экономики…

Вы спросите: почему всё так? Потому что, как совершенно правильно не первый год говорят «патриоты», суверенитет действительно имеет свою цену. Если бы Украина была суверенным государством, она бы обеспечила себя вакциной своего же собственного производства и ещё смогла бы заработать на этом, продавая её менее развитым странам. Даже при отсутствии соответствующей научной базы производства-то у нас остались…

Но Украина — государство несуверенное, потому будет покупать тот товар и по той цене, которые будут указаны носителями её суверенитета. Это как столетие назад рабочим на некоторых заводах давали зарплату купонами, которые можно было отоварить только в лавке на территории предприятия по ценам, установленным владельцем предприятия… Украине в данном случае отсутствие суверенитета обойдётся более чем в 9 млрд грн (расходы на здравоохранение в 2021 году — 190 млрд грн) и 250 тыс. потенциальных смертей.

И да — Майдан стоял именно за это.