Депутаты Верховной Рады 15 декабря рассмотрели вопрос о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, действие которого истекает 31 декабря 2020 года. Парламентарии продлили его действие на год — до 31 декабря 2021 года

За решение проголосовали 304 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов). Теперь закон должен быть отправлен на подпись президенту страны.

При этом в закон не включена «формула Штайнмайера». Тем временем глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук предлагает усилить давление на Россию.

Без «формулы»

Закон, предполагающий введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не был введен в действие. «Это не Карабах». Украинский эксперт сказал, как решить Донбасский конфликт © president.gov.ua

В документе отмечается, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий. Когда будут выполнены эти условия, вряд ли сейчас кто-то может с уверенностью сказать.

Контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

Напомним, что «формулой Штайнмайера» в СМИ называют предложенный на саммите в Париже документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Документ частично повторяет отдельные положения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Украинские власти обещали включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса еще в 2019 году, однако этого не сделано и до сих пор.

Спикер Рады Дмитрий Разумков накануне заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса «формула Штайнмайера» в него не будет включена.

Стоит напомнить и о том, что главным обещанием Зеленского было обещание мира. Но вместо мира имеем пока просто заморозку конфликта, что не исключает возможности возобновления активных боевых действий.

Стреляют…

Пока политиками ведутся споры вокруг формулировок и очередности выполнения тех или иных мер, на Донбассе продолжают стрелять. Марионеточная власть: Азаров обвинил США в блокировании урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Как сообщили сегодня, 15 декабря, в представительстве непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения.

«По данным представительства, огонь велся на горловском и донецком направлениях», — сообщает сайт «Новости Донецкой республики». Сообщается также, что «украинская армия применяла гранатометы и стрелковое оружие».

Накануне вечером был открыт огонь из стрелкового оружия по селам Яковлевка (в окрестностях Ясиноватой) и Веселое (в окрестностях Донецка).

В свою очередь, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) сообщает о нарушениях режима прекращения огня «российско-оккупационными войсками».

Право силы или отрыв от реальности?

Киев в отношениях с Москвой может от переговоров перейти к применению силы. Такой вывод можно сделать из высказываний первого президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука.

Напомним, Кравчук заявил, что Россия ослабевает и теряет контроль на всем постсоветском пространстве, а потому скоро Украина перестанет вести переговоры с РФ и сможет «применить к агрессору силу».

Правда, экс-президент уточнил, что он имел в виду силу «не войны», но — «силу санкций». В частности, ранее политик сообщил, что после новогодних праздников Киев будет требовать введения против России такой меры, как отключение от международной расчетной системы SWIFT — если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.

Кравчук также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса только после полной демилитаризации региона. По словам Кравчука, «нам тогда не нужен Минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми». «Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова в связи с этим отметила, что «Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны» и такие заявления воспринимают в ДНР «исключительно как лицемерие и демагогию».

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» определил высказывания Кравчука как «отрыв от реальности».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных народных республик Донбасса, отказавшихся подчиняться Киеву после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.